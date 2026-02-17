О Ольга Большое спасибо экскурсоводу Ирине, которая смогла так доступно подать нам очень сложный, многогранный, по некоторым вопросам спорный исторический материал.

Экскурсия заразила, побудила к изучению истории нашей чудесной страны.

Е Екатерина Мне очень понравилось! Единственное - нужно хотя бы чуть-чуть знать наших царей и понимать что за чем идет) иначе сложно будут понять)а так, очень круто!

Е Елена Все очень познавательно.

Эрудированный и интересно представленный материал экскурсовода Ирины. Спасибо.

Р Руслан Экскурсия не состоялась

С Светлана Лучше могла бы быть погода и время экскурсии, в плане светового дня. Остальное все прекрасно, интересно, экскурсовод отличный 👍🏻

Н Наталья Вчера были на незабываемой экскурсии. Много для себя открыли нового. Ирина, Экскурсовод от бога. Огромное спасибо.

Н Наталья Прекрасная экскурсия для любителей истории. Очень подробный и познавательный рассказ гида с ответами на все вопросы. В Новоспасском монастыре приложились к чудотворной иконе Божией Матери Всецарица.

Л Лара читать дальше доступ к могилам закрылся (они работают до 5 вечера). И вообще, полчаса на Новоспасский монастырь с интереснейшим собором - маловато.



Вечернее время - не лучший вариант для этой экскурсии зимой: Елизаветинский дворец мы осматривали в полной темноте, он не освещен дополнительно. Времени на то, чтобы побродить вокруг, не было.



Это недочеты.



Остальное понравилось, работу гида оцениваю хорошо. Автобус комфортабельный, теплый; рассказ интересный, не перегруженный. Мне бы хотелось, чтобы мы могли увидеть романовские гробницы в Новоспасском с экскурсоводом. В реальности получилось так, что, пока я надеялась самостоятельно их отыскать, полагая, что у меня достаточно времени,

О Орлова Неплохая обзорная экскурсия, много фактов рассказано экскурсоводом. Локаций показано немного, очень мало времени дано на осмотр локаций. Осмотрели монастырь набегом 30 мин да 2 дворца по 10 мин. Остальное время ездили на автобусе. В начале ноября быстро стемнело, поэтому не все удалось рассмотреть, на что обращала внимание гид. Для расширения кругозора разок можно прокатиться.

Л Литвиненко Увидели Новоспасский монастырь(мало времени для осмотра), Екатерининский и Елизаветинский дворцы и все! Где остальные заявленные объекты? - Промелькнули за окном автобуса!

Н Наталья Было познавательно, но выглядело так, как лекция по хронологии императорской семьи, нежели познавательная экскурсия по местам исторических и особенно мистических царства Романовых.

Е Елена

Сняла звезду потому что уже стемнело читать дальше и полубоваться из окна по ходу экскурсии зданиями было сложно. И ещё - я поехала с сыном 6 лет. Информация явно не для такого возраста. Я бы поставила не ограничения(может родители по тем или иным причинам все-таки берут детей с собой), а рекомендации по возрасту минимум от 8 лет, а лучше от 10. Сына можно было не брать, билет на него - деньги на ветер. Хорошо хоть, он пручен слушаться и не мешал слушать, а то и вообще спал. Экскурсовод и экскурсия понравились. Ирина четко держала линию событий, одновременно переплетая между ними разных героев. В голове четко выстроилась череда смен правителей из рода Романовых.Сняла звезду потому что уже стемнело

Н Надежда Интересная экскурсия! Единственный момент- необходимо заранее предупредить туристов о посещении действующего монастыря, чтобы заранее спланировать дресс-код

I I читать дальше осмотренных достопримечательностей впечатлил только Новоспасский монастырь. И то, можно было гиду нас сопроводить на территорию и показать памятник, сделать краткий обзор. Остальные остановки у закрытых особняков не впечатлили совсем. Экскурсия в 16 часов в ноябре означает, что вторую половину экскурсии едем в темноте. Из плюсов- окна автобуса мытые, водитель вел комфортно. На экскурсии рассказывали про род Романовых, но не хватило раздаточного материала в виде листа с генеалогическим древом и годами жизни Романовых, чтобы отслеживать повествование. В целом сносно, но рекомендовать не могу. Прочитав кучу восторженных отзывов, рассчитывали на большее. Экскурсия не оправдала ожиданий. В первую очередь это была лекция, и мало объектов для осмотра. По сути это была лекция на колесах. Из