Мои заказы

Романовы. Рок и мистика царской династии

Трехчасовая автобусная экскурсия по Москве включает посещение известных мест, связанных с родом Романовых.

Вы увидите Успенский и Новоспасский соборы, Елизаветинский и Екатерининский дворцы, а также место рождения Михаила Федоровича Романова.

Экскурсовод расскажет вам о популярных мифах и легендах, сложившихся вокруг династии, и поведает о том, как все было в реальности.
4.4
172 отзыва
Романовы. Рок и мистика царской династии
Романовы. Рок и мистика царской династии
Романовы. Рок и мистика царской династии

Описание экскурсии

Царская династия Романовых является на сегодняшний день одной из самых загадочных в русской истории. Род Романовых за несколько столетий оброс многочисленными мистическими и таинственными легендами. Однако можно ли со стопроцентной уверенностью утверждать, что все эти мифы – правда? Ведь зачастую причиной возникновения подобных легенд служат не пророчества ясновидцев, а народная молва. На автобусной экскурсии «Романовы. Рок и мистика царской династии» Вы вместе с опытным экскурсоводом попытаетесь восстановить подлинную историческую картину событий и разобраться во всех загадках и тайнах, окутавших род Романовых! Вы узнаете: - кто изначально мог проклясть род Романовых; - почему первые и последние Романовы носили одни и те же имена; - кто такая княжна Тараканова; - откуда Павел I знал, когда погибнет; - мог ли Александр II пережить 7 смертей; - кто на самом деле был последним Романовым; - почему представители династии «не восходили на престол, а снисходили с него». Важная информация:
  • Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей. На 1 взрослый билет можно бронировать не больше 3-х детских.
  • Регистрация на экскурсию заканчивается заранее. Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Место, где родился первый царь из рода Романовых
  • Успенский собор, в котором венчались на царство
  • Настоящие Московские дворцы - Екатерининский и Елизаветинский
  • Усыпальницу, где похоронены царские предки
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
СТ.М. Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей. На 1 взрослый билет можно бронировать не больше 3-х детских
  • Регистрация на экскурсию заканчивается заранее. Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 172 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
120
4
27
3
18
2
3
1
4
О
Ольга
17 фев 2026
Большое спасибо экскурсоводу Ирине, которая смогла так доступно подать нам очень сложный, многогранный, по некоторым вопросам спорный исторический материал.
Экскурсия заразила, побудила к изучению истории нашей чудесной страны.
Е
Екатерина
16 фев 2026
Мне очень понравилось! Единственное - нужно хотя бы чуть-чуть знать наших царей и понимать что за чем идет) иначе сложно будут понять)а так, очень круто!
Е
Елена
15 фев 2026
Все очень познавательно.
Эрудированный и интересно представленный материал экскурсовода Ирины. Спасибо.
Р
Руслан
10 фев 2026
Экскурсия не состоялась
С
Светлана
9 фев 2026
Лучше могла бы быть погода и время экскурсии, в плане светового дня. Остальное все прекрасно, интересно, экскурсовод отличный 👍🏻
Н
Наталья
21 дек 2025
Вчера были на незабываемой экскурсии. Много для себя открыли нового. Ирина, Экскурсовод от бога. Огромное спасибо.
Н
Наталья
14 дек 2025
Прекрасная экскурсия для любителей истории. Очень подробный и познавательный рассказ гида с ответами на все вопросы. В Новоспасском монастыре приложились к чудотворной иконе Божией Матери Всецарица.
Л
Лара
24 ноя 2025
Мне бы хотелось, чтобы мы могли увидеть романовские гробницы в Новоспасском с экскурсоводом. В реальности получилось так, что, пока я надеялась самостоятельно их отыскать, полагая, что у меня достаточно времени,
читать дальше

доступ к могилам закрылся (они работают до 5 вечера). И вообще, полчаса на Новоспасский монастырь с интереснейшим собором - маловато.

Вечернее время - не лучший вариант для этой экскурсии зимой: Елизаветинский дворец мы осматривали в полной темноте, он не освещен дополнительно. Времени на то, чтобы побродить вокруг, не было.

Это недочеты.

Остальное понравилось, работу гида оцениваю хорошо. Автобус комфортабельный, теплый; рассказ интересный, не перегруженный.

О
Орлова
9 ноя 2025
Неплохая обзорная экскурсия, много фактов рассказано экскурсоводом. Локаций показано немного, очень мало времени дано на осмотр локаций. Осмотрели монастырь набегом 30 мин да 2 дворца по 10 мин. Остальное время ездили на автобусе. В начале ноября быстро стемнело, поэтому не все удалось рассмотреть, на что обращала внимание гид. Для расширения кругозора разок можно прокатиться.
Л
Литвиненко
5 ноя 2025
Увидели Новоспасский монастырь(мало времени для осмотра), Екатерининский и Елизаветинский дворцы и все! Где остальные заявленные объекты? - Промелькнули за окном автобуса!
Н
Наталья
4 ноя 2025
Было познавательно, но выглядело так, как лекция по хронологии императорской семьи, нежели познавательная экскурсия по местам исторических и особенно мистических царства Романовых.
Е
Елена
3 ноя 2025
Экскурсовод и экскурсия понравились. Ирина четко держала линию событий, одновременно переплетая между ними разных героев. В голове четко выстроилась череда смен правителей из рода Романовых.
Сняла звезду потому что уже стемнело
читать дальше

и полубоваться из окна по ходу экскурсии зданиями было сложно. И ещё - я поехала с сыном 6 лет. Информация явно не для такого возраста. Я бы поставила не ограничения(может родители по тем или иным причинам все-таки берут детей с собой), а рекомендации по возрасту минимум от 8 лет, а лучше от 10. Сына можно было не брать, билет на него - деньги на ветер. Хорошо хоть, он пручен слушаться и не мешал слушать, а то и вообще спал.

Н
Надежда
3 ноя 2025
Интересная экскурсия! Единственный момент- необходимо заранее предупредить туристов о посещении действующего монастыря, чтобы заранее спланировать дресс-код
I
I
2 ноя 2025
Прочитав кучу восторженных отзывов, рассчитывали на большее. Экскурсия не оправдала ожиданий. В первую очередь это была лекция, и мало объектов для осмотра. По сути это была лекция на колесах. Из
читать дальше

осмотренных достопримечательностей впечатлил только Новоспасский монастырь. И то, можно было гиду нас сопроводить на территорию и показать памятник, сделать краткий обзор. Остальные остановки у закрытых особняков не впечатлили совсем. Экскурсия в 16 часов в ноябре означает, что вторую половину экскурсии едем в темноте. Из плюсов- окна автобуса мытые, водитель вел комфортно. На экскурсии рассказывали про род Романовых, но не хватило раздаточного материала в виде листа с генеалогическим древом и годами жизни Романовых, чтобы отслеживать повествование. В целом сносно, но рекомендовать не могу.

Т
Татьяна
2 ноя 2025
Спасибо за интересную экскурсию. И мне, и дочери 14л понравилась манера подачи информации гидом Ириной. Водителю Александру спасибо за безопасное вождение. Выходов из автобуса к памятникам архитектуры хотелось бы побольше.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Романовы. Рок и мистика царской династии»

Романовы. Рок и мистика венценосной семьи
На машине
3 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Романовы. Рок и мистика венценосной семьи
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Москвы, связанным с династией Романовых. Измените своё представление о царственной семье
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
9400 ₽ за всё до 4 чел.
Романовы: рок и мистика царской династии
На автобусе
3 часа
633 отзыва
Групповая
Романовы: рок и мистика царской династии
Начало: СТ.М. Маяковская
1600 ₽ за человека
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Билеты
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Интерактивная экскурсия для детей от 7 до 12 лет
Начало: У дворца Алексея Михайловича
Завтра в 11:00
13 мар в 11:30
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Династия Абрикосовых - история конфетной империи
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Династия Абрикосовых - история конфетной империи
Узнать секрет успеха семьи кондитеров и разобраться, зачем в пачках печенья прятали мозаику
Начало: На улице Варварка
Завтра в 16:00
28 фев в 16:00
5350 ₽ за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве