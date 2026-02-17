Трехчасовая автобусная экскурсия по Москве включает посещение известных мест, связанных с родом Романовых.
Вы увидите Успенский и Новоспасский соборы, Елизаветинский и Екатерининский дворцы, а также место рождения Михаила Федоровича Романова.
Экскурсовод расскажет вам о популярных мифах и легендах, сложившихся вокруг династии, и поведает о том, как все было в реальности.
Описание экскурсииЦарская династия Романовых является на сегодняшний день одной из самых загадочных в русской истории. Род Романовых за несколько столетий оброс многочисленными мистическими и таинственными легендами. Однако можно ли со стопроцентной уверенностью утверждать, что все эти мифы – правда? Ведь зачастую причиной возникновения подобных легенд служат не пророчества ясновидцев, а народная молва. На автобусной экскурсии «Романовы. Рок и мистика царской династии» Вы вместе с опытным экскурсоводом попытаетесь восстановить подлинную историческую картину событий и разобраться во всех загадках и тайнах, окутавших род Романовых! Вы узнаете: - кто изначально мог проклясть род Романовых; - почему первые и последние Романовы носили одни и те же имена; - кто такая княжна Тараканова; - откуда Павел I знал, когда погибнет; - мог ли Александр II пережить 7 смертей; - кто на самом деле был последним Романовым; - почему представители династии «не восходили на престол, а снисходили с него». Важная информация:
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей. На 1 взрослый билет можно бронировать не больше 3-х детских.
- Регистрация на экскурсию заканчивается заранее. Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Место, где родился первый царь из рода Романовых
- Успенский собор, в котором венчались на царство
- Настоящие Московские дворцы - Екатерининский и Елизаветинский
- Усыпальницу, где похоронены царские предки
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
СТ.М. Маяковская
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 172 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
17 фев 2026
Большое спасибо экскурсоводу Ирине, которая смогла так доступно подать нам очень сложный, многогранный, по некоторым вопросам спорный исторический материал.
Экскурсия заразила, побудила к изучению истории нашей чудесной страны.
Е
Екатерина
16 фев 2026
Мне очень понравилось! Единственное - нужно хотя бы чуть-чуть знать наших царей и понимать что за чем идет) иначе сложно будут понять)а так, очень круто!
Е
Елена
15 фев 2026
Все очень познавательно.
Эрудированный и интересно представленный материал экскурсовода Ирины. Спасибо.
Р
Руслан
10 фев 2026
Экскурсия не состоялась
С
Светлана
9 фев 2026
Лучше могла бы быть погода и время экскурсии, в плане светового дня. Остальное все прекрасно, интересно, экскурсовод отличный 👍🏻
Н
Наталья
21 дек 2025
Вчера были на незабываемой экскурсии. Много для себя открыли нового. Ирина, Экскурсовод от бога. Огромное спасибо.
Н
Наталья
14 дек 2025
Прекрасная экскурсия для любителей истории. Очень подробный и познавательный рассказ гида с ответами на все вопросы. В Новоспасском монастыре приложились к чудотворной иконе Божией Матери Всецарица.
Л
Лара
24 ноя 2025
Мне бы хотелось, чтобы мы могли увидеть романовские гробницы в Новоспасском с экскурсоводом. В реальности получилось так, что, пока я надеялась самостоятельно их отыскать, полагая, что у меня достаточно времени,
О
Орлова
9 ноя 2025
Неплохая обзорная экскурсия, много фактов рассказано экскурсоводом. Локаций показано немного, очень мало времени дано на осмотр локаций. Осмотрели монастырь набегом 30 мин да 2 дворца по 10 мин. Остальное время ездили на автобусе. В начале ноября быстро стемнело, поэтому не все удалось рассмотреть, на что обращала внимание гид. Для расширения кругозора разок можно прокатиться.
Л
Литвиненко
5 ноя 2025
Увидели Новоспасский монастырь(мало времени для осмотра), Екатерининский и Елизаветинский дворцы и все! Где остальные заявленные объекты? - Промелькнули за окном автобуса!
Н
Наталья
4 ноя 2025
Было познавательно, но выглядело так, как лекция по хронологии императорской семьи, нежели познавательная экскурсия по местам исторических и особенно мистических царства Романовых.
Е
Елена
3 ноя 2025
Экскурсовод и экскурсия понравились. Ирина четко держала линию событий, одновременно переплетая между ними разных героев. В голове четко выстроилась череда смен правителей из рода Романовых.
Сняла звезду потому что уже стемнело
Н
Надежда
3 ноя 2025
Интересная экскурсия! Единственный момент- необходимо заранее предупредить туристов о посещении действующего монастыря, чтобы заранее спланировать дресс-код
I
I
2 ноя 2025
Прочитав кучу восторженных отзывов, рассчитывали на большее. Экскурсия не оправдала ожиданий. В первую очередь это была лекция, и мало объектов для осмотра. По сути это была лекция на колесах. Из
Т
Татьяна
2 ноя 2025
Спасибо за интересную экскурсию. И мне, и дочери 14л понравилась манера подачи информации гидом Ириной. Водителю Александру спасибо за безопасное вождение. Выходов из автобуса к памятникам архитектуры хотелось бы побольше.
