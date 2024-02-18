Династия Абрикосовых - история конфетной империи
Индивидуальная экскурсия в Москве

Узнать секрет успеха семьи кондитеров и разобраться, зачем в пачках печенья прятали мозаику

Создать конфетную империю практически с нуля — в этом талант, смелость и упорный труд предпринимателя Алексея Абрикосова. В 19 веке он основал товарищество, ныне известное как концерн «Бабаевский».

Я расскажу, как кондитерская династия стала успешной и какие идеи увеличили рост производства сладкой продукции и благосостояние семейства.
Династия Абрикосовых - история конфетной империи
Династия Абрикосовых - история конфетной империи
Династия Абрикосовых - история конфетной империи
Ближайшие даты:
18
фев
24
фев
25
фев
2
мар
3
мар
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мар
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по историческим уголкам Москвы и увидите старинные палаты и особняк, где жили Абрикосовы. А я расскажу:

  • Какой была конкуренция среди шоколадных королей и мармеладных меценатов
  • Почему в наборах конфет и печенья можно найти было нотную партитуру и кусочки детской мозаики
  • Какие рекламные акции и новые рецепты шли в ход в борьбе за покупателя
  • Для чего Абрикосовы приглашали на работу профессиональных художников
  • Как конфетные обёртки стали историческими, географическими и литературными справочниками

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 13 лет
  • По запросу экскурсию можно провести в другие дни (которые не указаны в расписании). Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Варварка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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