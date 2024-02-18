Узнать секрет успеха семьи кондитеров и разобраться, зачем в пачках печенья прятали мозаику
Создать конфетную империю практически с нуля — в этом талант, смелость и упорный труд предпринимателя Алексея Абрикосова. В 19 веке он основал товарищество, ныне известное как концерн «Бабаевский».
Я расскажу, как кондитерская династия стала успешной и какие идеи увеличили рост производства сладкой продукции и благосостояние семейства.
Я расскажу, как кондитерская династия стала успешной и какие идеи увеличили рост производства сладкой продукции и благосостояние семейства.
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Описание
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по историческим уголкам Москвы и увидите старинные палаты и особняк, где жили Абрикосовы. А я расскажу:
- Какой была конкуренция среди шоколадных королей и мармеладных меценатов
- Почему в наборах конфет и печенья можно найти было нотную партитуру и кусочки детской мозаики
- Какие рекламные акции и новые рецепты шли в ход в борьбе за покупателя
- Для чего Абрикосовы приглашали на работу профессиональных художников
- Как конфетные обёртки стали историческими, географическими и литературными справочниками
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 13 лет
- По запросу экскурсию можно провести в другие дни (которые не указаны в расписании). Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Варварка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 79 туристов
Татьяна, аккредитованный гид. Приглашаю всех желающих на пешеходные экскурсии: познакомиться с интересными историями, увлекательными сюжетами, а главное — с судьбами жителей столицы и в прошлом, и в настоящем. Жизнь каждого человека — это книга. Загляните в неё, узнайте факты из биографий знаменитых людей, пройдите по уютным переулочкам, нарядным улицам, живописным бульварам. Добро пожаловать!
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