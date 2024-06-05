Экскурсии в Успенский собор Москвы

Найдено 8 экскурсий в категории «Успенский Собор» в Москве, цены от 1 490 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Московский Кремль с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
50 отзывов
Московский Кремль с гидом-историком: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Москвы с профессиональным гидом-историком. Узнайте тайны Кремля, посетите соборы и уникальные достопримечательности
Начало: В районе метро Александровский сад
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Детская экскурсия по территории Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Детская экскурсия по территории Кремля
Приглашаю путешественников от 7 до 80 лет открыть легенды древней крепости
Начало: В Александровском саду
21 июня в 14:00
23 июня в 10:00
7 340 за всё до 4 чел.
Сокровища Московского Кремля
🚶 Пешая
Аудиогид
5 часов
28 отзывов
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 100 за человека
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
3 отзыва
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Достопримечательности главной крепости страны - в интересных фактах и малоизвестных деталях
Начало: Около Кутафьей башни
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 490 за билет
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
🚶 Пешая
Билеты
4.5 часа
9 отзывов
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 200 за билет
Кремль - сердце России (на иностранном языке)
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Кремль - сердце России (на иностранном языке)
Посетить великолепные старинные соборы и прикоснуться к истории страны с профессиональным гидом
Начало: У Кремля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 000 за всё до 10 чел.
Московский Кремль снаружи и внутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Московский Кремль снаружи и внутри
Глубокое и интересное знакомство с главной достопримечательностью столицы
Начало: В районе метро Александровский сад
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
23 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
Расписание: в субботу в 10:30
15 июня в 10:30
22 июня в 10:30
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Детская экскурсия по территории Кремля
    Спасибо огромное гиду Елене, экскурсию брали для ребенка 8 лет, Елена приготовила материал, вопросы, и за правильные ответы были сладкие призы! Спасибо!
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Детская экскурсия по территории Кремля
    Нашего экскурсовода звали Кира. Прекрасная подача материала, дети слушали с большим интересом. Очень приятный человек! Всем рекомендую данную экскурсию, мы получили огромное удовольствие.
  • А
    Артем
    3 июня 2024
    Московский Кремль с гидом-историком
    Большая комиссия организатора по сравнению с реальными ценами на билеты.
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Детская экскурсия по территории Кремля
    Гид Кира большой мастер! Дети были слегка вареные от жары, но в экскурсию втянулись. Материала очень много, и он подан максимально увлекательно. Благодарим за эти яркие 2 часа!
    Гид Кира большой мастер! Дети были слегка вареные от жары, но в экскурсию втянулись. Материала оченьГид Кира большой мастер! Дети были слегка вареные от жары, но в экскурсию втянулись. Материала оченьГид Кира большой мастер! Дети были слегка вареные от жары, но в экскурсию втянулись. Материала оченьГид Кира большой мастер! Дети были слегка вареные от жары, но в экскурсию втянулись. Материала оченьГид Кира большой мастер! Дети были слегка вареные от жары, но в экскурсию втянулись. Материала очень
  • Г
    Галина
    27 мая 2024
    Сокровища Московского Кремля
    Всё очень понравилось, соприкоснулась с нашей историей России, увидела Кремль внутри и соборы, сердце нашей страны. Благодарю!
  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Сокровища Московского Кремля
    Люблю профессиональный подход к любому делу; что укачается выборной экскурсии: понравилась подача материала, начиная от Метро «Площадь Революции» заканчивая обзор
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    по соборам на территории Кремля; Чего не хватило - времени-ка Оружейную Палату, 1,5 часа это ни чего для такого сокровища Нашей Страны; в целом рекомендую как обзорную экскурсию, но ещё и ещё надо там побывать не раз … Спасибо что Вы есть:)

  • М
    Маргарита
    13 мая 2024
    Кремль - сердце России (на иностранном языке)
    Наш гость из Италии был очень доволен и экскурсией и гидом! Ему всё понравилось, в том числе и чистота итальянского языка. Брали этого гида ещё на несколько экскурсии и не прогадали. Удобная организация, оперативное общение. Спасибо!
  • П
    Прохоров
    9 мая 2024
    Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
    Были с внуком, все понравилось
  • Л
    Любовь
    5 мая 2024
    Московский Кремль с гидом-историком
    Из четырёх экскурсий по Москве эта оказалась разочарованием. За 1час 45 мин мы получили не больше информации, чем могли прочесть
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    в буклете. Не сомневаюсь, что гид-историк знает гораздо больше, чем предпочёл нам рассказать, 3500 с человека эта экскурсия точно не стоит, жалеем о потраченных деньгах

  • Г
    Гюлмет
    28 апреля 2024
    Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
    Экскурсия была очень интересной,содержательной. Впервые увидел Царь - пушку и Царь- колокол,порадовал архитектурный ансамбль сооружений Кремля, дух захватывал. И в довершение,увлекательная экскурсия по Оружейной Палате. Всё было отлично! Спасибо организаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Успенский Собор»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Успенский Собор" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 490 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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