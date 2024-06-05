А Алена Детская экскурсия по территории Кремля Спасибо огромное гиду Елене, экскурсию брали для ребенка 8 лет, Елена приготовила материал, вопросы, и за правильные ответы были сладкие призы! Спасибо!

Е Елена Детская экскурсия по территории Кремля Нашего экскурсовода звали Кира. Прекрасная подача материала, дети слушали с большим интересом. Очень приятный человек! Всем рекомендую данную экскурсию, мы получили огромное удовольствие.

А Артем Московский Кремль с гидом-историком Большая комиссия организатора по сравнению с реальными ценами на билеты.

Т Татьяна Детская экскурсия по территории Кремля Гид Кира большой мастер! Дети были слегка вареные от жары, но в экскурсию втянулись. Материала очень много, и он подан максимально увлекательно. Благодарим за эти яркие 2 часа!

Г Галина Сокровища Московского Кремля Всё очень понравилось, соприкоснулась с нашей историей России, увидела Кремль внутри и соборы, сердце нашей страны. Благодарю!

Н Наталья Сокровища Московского Кремля читать дальше по соборам на территории Кремля; Чего не хватило - времени-ка Оружейную Палату, 1,5 часа это ни чего для такого сокровища Нашей Страны; в целом рекомендую как обзорную экскурсию, но ещё и ещё надо там побывать не раз … Спасибо что Вы есть:) Люблю профессиональный подход к любому делу; что укачается выборной экскурсии: понравилась подача материала, начиная от Метро «Площадь Революции» заканчивая обзор

М Маргарита Кремль - сердце России (на иностранном языке) Наш гость из Италии был очень доволен и экскурсией и гидом! Ему всё понравилось, в том числе и чистота итальянского языка. Брали этого гида ещё на несколько экскурсии и не прогадали. Удобная организация, оперативное общение. Спасибо!

П Прохоров Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия Были с внуком, все понравилось

Л Любовь Московский Кремль с гидом-историком читать дальше в буклете. Не сомневаюсь, что гид-историк знает гораздо больше, чем предпочёл нам рассказать, 3500 с человека эта экскурсия точно не стоит, жалеем о потраченных деньгах Из четырёх экскурсий по Москве эта оказалась разочарованием. За 1час 45 мин мы получили не больше информации, чем могли прочесть