h hi+79103 Романовы: рок и мистика царской династии Экскурсия очень классная! На 3 часа погружаешься в эпоху династии царей! Гид доступно и безумно интересно рассказывала про тайны, жизнь и рок династии Романовых

С Светлана Вечерний речной экспресс "Китай-город" - "Коломенская" Спасибо за хорошие впечатления от речной прогулки на закате! Кораблик чистый,народу немного, можно выбрать места- на корме - Красота!!)) Очень приятная и спокойная команда- Благодарим))

Т Татьяна Прогулка от Нагатинского затона в центр Москвы Понравилось, что купив накануне билет, можно просто приехать ко времени и сесть на кораблик. Пицца была вкусная, чай горячий, погода хорошая, что ещё надо!)) Спасибо!

А Андрей Главные монастыри ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ.Ч. 1 Отлично провели время, узнали много нового про главные монастыри Москвы

a alex Главные монастыри ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ.Ч. 1 Отличная экскурсия! Владислав - внимательный экскурсовод, с пониманием отнесся к изменениям в расписании, отлично знает материал по истории и религиоведению. При выборе маршрута обратите внимание на то, что вечером монастыри могут закрываться раньше обычного. В идеале планируйте на утро-день.