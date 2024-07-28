Новоспасский монастырь – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Новоспасский монастырь» в Москве, цены от 399 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Романовы: рок и мистика царской династии
На автобусе
128 отзывов
3 часа
Групповая
Романовы: рок и мистика царской династии
Начало: СТ.М. Маяковская
Завтра в 16:00
17 авг в 16:00
от 1 200 за человека
Прогулка от Нагатинского затона в центр Москвы
На теплоходе
118 отзывов
1 час
Водная прогулка
Прогулка от Нагатинского затона в центр Москвы
Начало: Причал "Кленовый Бульвар" (м. "Коломенская")
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00
Завтра в 11:15
11 авг в 11:15
399 за человека
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
Пешая
29 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
Очароваться уголком старой Москвы и погрузиться в историю государства
Начало: Рядом со станцией метро Крестьянская застава
13 авг в 11:00
16 авг в 11:00
5 921 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • h
    hi+79103
    28 июля 2024
    Романовы: рок и мистика царской династии
    Экскурсия очень классная! На 3 часа погружаешься в эпоху династии царей! Гид доступно и безумно интересно рассказывала про тайны, жизнь и рок династии Романовых
  • С
    Светлана
    24 июля 2024
    Вечерний речной экспресс "Китай-город" - "Коломенская"
    Спасибо за хорошие впечатления от речной прогулки на закате! Кораблик чистый,народу немного, можно выбрать места- на корме - Красота!!)) Очень приятная и спокойная команда- Благодарим))
  • Т
    Татьяна
    23 июня 2024
    Прогулка от Нагатинского затона в центр Москвы
    Понравилось, что купив накануне билет, можно просто приехать ко времени и сесть на кораблик. Пицца была вкусная, чай горячий, погода хорошая, что ещё надо!)) Спасибо!
  • А
    Андрей
    8 сентября 2023
    Главные монастыри ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ.Ч. 1
    Отлично провели время, узнали много нового про главные монастыри Москвы
  • a
    alex
    9 мая 2023
    Главные монастыри ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ.Ч. 1
    Отличная экскурсия! Владислав - внимательный экскурсовод, с пониманием отнесся к изменениям в расписании, отлично знает материал по истории и религиоведению. При выборе маршрута обратите внимание на то, что вечером монастыри могут закрываться раньше обычного. В идеале планируйте на утро-день.
  • С
    Сергей
    22 июля 2022
    Утренняя прогулка на теплоходах "Москва" и "Снегири"
    С погодой повезло! Приятный кораблик

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новоспасский монастырь»

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  8. Патриаршие пруды
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Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Новоспасский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 399 до 5 921. Туристы уже оставили гидам 275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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