3 часа
Групповая
Романовы: рок и мистика царской династии
Начало: СТ.М. Маяковская
Завтра в 16:00
17 авг в 16:00
от 1 200₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Прогулка от Нагатинского затона в центр Москвы
Начало: Причал "Кленовый Бульвар" (м. "Коломенская")
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00
Завтра в 11:15
11 авг в 11:15
399₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
Очароваться уголком старой Москвы и погрузиться в историю государства
Начало: Рядом со станцией метро Крестьянская застава
13 авг в 11:00
16 авг в 11:00
5 921₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- hhi+7910328 июля 2024Экскурсия очень классная! На 3 часа погружаешься в эпоху династии царей! Гид доступно и безумно интересно рассказывала про тайны, жизнь и рок династии Романовых
- ССветлана24 июля 2024Вечерний речной экспресс "Китай-город" - "Коломенская"Спасибо за хорошие впечатления от речной прогулки на закате! Кораблик чистый,народу немного, можно выбрать места- на корме - Красота!!)) Очень приятная и спокойная команда- Благодарим))
- ТТатьяна23 июня 2024Понравилось, что купив накануне билет, можно просто приехать ко времени и сесть на кораблик. Пицца была вкусная, чай горячий, погода хорошая, что ещё надо!)) Спасибо!
- ААндрей8 сентября 2023Главные монастыри ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ.Ч. 1Отлично провели время, узнали много нового про главные монастыри Москвы
- aalex9 мая 2023Главные монастыри ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ.Ч. 1Отличная экскурсия! Владислав - внимательный экскурсовод, с пониманием отнесся к изменениям в расписании, отлично знает материал по истории и религиоведению. При выборе маршрута обратите внимание на то, что вечером монастыри могут закрываться раньше обычного. В идеале планируйте на утро-день.
- ССергей22 июля 2022Утренняя прогулка на теплоходах "Москва" и "Снегири"С погодой повезло! Приятный кораблик
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новоспасский монастырь»
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