Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Нас ждут прогулки по провинциальному Киржачу с его старинными особняками читать дальше уменьшить и самым длинным деревянным мостом в России, а также знакомство с очаровательным Юрьевом-Польскими его древними храмами.



Мы посетим Георгиевский храм, разгадаем его каменные загадки и заедем в Кольчугино — столицу серебра, где сможем приобрести изделия фабрики «Аргента». Отправляемся в живописное путешествие по древнему Стромынскому тракту в земли Владимирского Ополья — уютного и плодородного края, известного как Русский Прованс.Нас ждут прогулки по провинциальному Киржачу с его старинными особняками

Magput Туроператор Ваш гид в Москве Задать вопрос Групповая экскурсия 4850 ₽ за человека 12 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что вас ожидает Красивое путешествие по древнейшему Стромынскому тракту в земли Владимирского Ополья — плодородного и живописнейшего региона, который величают Русским Провансом. Едем в провинциальный Киржач, с деревянными и каменными особнячками и видами на пойму Киржач-реки. Здесь можно прогуляться по самому длинному в России деревянному мосту и увидеть граффити с улыбающимся Юрием Гагариным, подивиться знаменитой аргуновской резьбе на наличниках. Очаровательный и древний Юрьев-Польский останется в памяти великолепными картинами с кремлевских валов, резными домонгольскими храмами, уютом тихих улочек и невероятной, самобытной атмосферой древности. Разгадаем архитектурный ребус древнейшего Георгиевского храма – ищем слоника на удачу! Непременно заедем в столицу серебра и мельхиора Кольчугино и посетим фирменный магазин фабрики серебряной и медной посуды «Аргента». Выбор и цены порадуют любую искушенную хозяйку.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату