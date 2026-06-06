Отправляемся в живописное путешествие по древнему Стромынскому тракту в земли Владимирского Ополья — уютного и плодородного края, известного как Русский Прованс.
Нас ждут прогулки по провинциальному Киржачу с его старинными особняками
Нас ждут прогулки по провинциальному Киржачу с его старинными особняками
Описание экскурсииЧто вас ожидает Красивое путешествие по древнейшему Стромынскому тракту в земли Владимирского Ополья — плодородного и живописнейшего региона, который величают Русским Провансом. Едем в провинциальный Киржач, с деревянными и каменными особнячками и видами на пойму Киржач-реки. Здесь можно прогуляться по самому длинному в России деревянному мосту и увидеть граффити с улыбающимся Юрием Гагариным, подивиться знаменитой аргуновской резьбе на наличниках. Очаровательный и древний Юрьев-Польский останется в памяти великолепными картинами с кремлевских валов, резными домонгольскими храмами, уютом тихих улочек и невероятной, самобытной атмосферой древности. Разгадаем архитектурный ребус древнейшего Георгиевского храма – ищем слоника на удачу! Непременно заедем в столицу серебра и мельхиора Кольчугино и посетим фирменный магазин фабрики серебряной и медной посуды «Аргента». Выбор и цены порадуют любую искушенную хозяйку.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Киржач:
- Торговые ряды
- Исторические интерьеры театра «Совенок»
- Экспозиция работ Прокудина-Горского
- Типографский мост
- Арт-объект «Поляна утерянных букв»
- Смотровая площадка «Заюшка»
- Благовещенский Киржачский монастырь
- Мастерская «Паньковская керамика»
- Фирменный магазин фабрики серебра «Аргента» в Кольчугино
- Юрьев-Польский:
- Георгиевский собор XIII века
- Михайло-Архангельская обитель
- Земляные кремлевские валы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида
- «Радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Обед - 950 руб. (по желанию, при покупке тура)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
СТ.М. Бабушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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