«Рыбный день на Волге» - поездка в Калязин

После суровой зимы, после карантинов и самоизоляций, неужели не хочется вам свежего воздуха у великой реки, душевных

5
1 отзыв
Групповая
После суровой зимы, после карантинов и самоизоляций, неужели не хочется вам свежего воздуха у великой реки, душевных посиделок на берегу с шутками-прибаутками, и чтоб запах ухи плыл над водой, и знаменитая колокольня — вот она, рядом… Это будет не просто экскурсионная поездка в старинный русский город.

И не просто весёлый пикник на берегу Волги, с песнями, танцами и вкусным угощением.

Вас ждёт целый фестиваль, настоящий праздник, посвящённый Волге и волжской рыбе!
«Рыбный день на Волге» - поездка в Калязин
«Рыбный день на Волге» - поездка в Калязин
«Рыбный день на Волге» - поездка в Калязин
«Рыбный день на Волге» - поездка в Калязин
«Рыбный день на Волге» - поездка в Калязин
«Рыбный день на Волге» - поездка в Калязин

Что вас ожидает 🤩

  • Калязин
  • Затопленный Николаевский собор
  • Театрализованное представление
  • Волгу
Это будет не просто экскурсионная поездка в старинный русский город. И не просто весёлый пикник на берегу Волги, с песнями, танцами и вкусным угощением. Вас ждёт целый фестиваль, настоящий праздник, посвящённый Волге и волжской рыбе!
Но сначала – прогулка по милому городу с трагической историей, вся центральная часть которого скрыта под волжской водой. Стране требовалась электроэнергия, а верхняя Волга должна была стать судоходной, для этого и пришлось пожертвовать большой и старой частью маленького приволжского городка. Сколько прекрасных, каменных купеческих особняков остались там, на дне водохранилища! Безмолвный памятник этой жертве известен всем – одинокая каланча посреди волжских просторов, грустная, белоснежная и известная во всём мире…
Но есть в Калязине и другой памятник – памятник очень доброму человеку, святому Макарию Калязинскому, чью святость видно и в каменном изваянии. Может, так получилось потому, что автор памятника – священник, а, может, из-за земли калязинской – добрая здесь земля. В Калязине до сих пор к женщинам и девушкам, даже к девочкам обращаются со словом «матушка». Да и деньги на этот памятник всем миром собирали, и никто не отказывался!
Надышались живым и свежим волжским воздухом? Проснулся аппетит, и до вас доносятся потрясающие ароматы? Столы уже накрыты! Конечно, уха, конечно, расстегай с рыбой, конечно, немного горячительного взрослым – и в пляс! Вы же приехали не просто на экскурсию, вы приехали на праздник! Будут шутки и розыгрыши, будут игры и конкурсы – скучать вам не дадут! И, может, вы споёте хором великую волжскую песню, песню на все времена: «Из далека долго, течёт река Волга»… И почему-то все проблемы кажутся такими мелкими, когда рядом – Волга…
А, уезжая, не забудьте купить волжской рыбы – лучший сувенир из Калязина! Лещи, щуки, судаки, плотва, карась – Волга в Калязине богатая, щедрая, покупают рыбу многие, поэтому она свежая, как говорят – «только с крючка». 80 % жителей Калязина – рыбаки. Каждый из них, по их, конечно, словам, вылавливал из кормилицы-Волги огромных стерлядей и белуг, сазанов, севрюг и сомов. Верить им или нет, дело ваше, но рыба в Волге есть! И рыба вкуснейшая, как говорят опять же сами местные рыбаки – самая вкусная на Волге. Если на столе такая рыба, то каждый день можно делать рыбным – было бы желание! Приятного аппетита!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа
  • Рыбное застолье
  • Прогулка на катере
  • Сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. ВДНХ
Завершение: У ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию в календаре

Отзывы от туристов

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