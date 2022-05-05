Это будет не просто экскурсионная поездка в старинный русский город. И не просто весёлый пикник на берегу Волги, с песнями, танцами и вкусным угощением. Вас ждёт целый фестиваль, настоящий праздник, посвящённый Волге и волжской рыбе!

Но сначала – прогулка по милому городу с трагической историей, вся центральная часть которого скрыта под волжской водой. Стране требовалась электроэнергия, а верхняя Волга должна была стать судоходной, для этого и пришлось пожертвовать большой и старой частью маленького приволжского городка. Сколько прекрасных, каменных купеческих особняков остались там, на дне водохранилища! Безмолвный памятник этой жертве известен всем – одинокая каланча посреди волжских просторов, грустная, белоснежная и известная во всём мире…

Но есть в Калязине и другой памятник – памятник очень доброму человеку, святому Макарию Калязинскому, чью святость видно и в каменном изваянии. Может, так получилось потому, что автор памятника – священник, а, может, из-за земли калязинской – добрая здесь земля. В Калязине до сих пор к женщинам и девушкам, даже к девочкам обращаются со словом «матушка». Да и деньги на этот памятник всем миром собирали, и никто не отказывался!

Надышались живым и свежим волжским воздухом? Проснулся аппетит, и до вас доносятся потрясающие ароматы? Столы уже накрыты! Конечно, уха, конечно, расстегай с рыбой, конечно, немного горячительного взрослым – и в пляс! Вы же приехали не просто на экскурсию, вы приехали на праздник! Будут шутки и розыгрыши, будут игры и конкурсы – скучать вам не дадут! И, может, вы споёте хором великую волжскую песню, песню на все времена: «Из далека долго, течёт река Волга»… И почему-то все проблемы кажутся такими мелкими, когда рядом – Волга…

А, уезжая, не забудьте купить волжской рыбы – лучший сувенир из Калязина! Лещи, щуки, судаки, плотва, карась – Волга в Калязине богатая, щедрая, покупают рыбу многие, поэтому она свежая, как говорят – «только с крючка». 80 % жителей Калязина – рыбаки. Каждый из них, по их, конечно, словам, вылавливал из кормилицы-Волги огромных стерлядей и белуг, сазанов, севрюг и сомов. Верить им или нет, дело ваше, но рыба в Волге есть! И рыба вкуснейшая, как говорят опять же сами местные рыбаки – самая вкусная на Волге. Если на столе такая рыба, то каждый день можно делать рыбным – было бы желание! Приятного аппетита!