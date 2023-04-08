Северный речной вокзал — не только важнейший стратегический объект и памятник архитектуры, но и одна из самых романтичных и фактурных локаций в Москве. Гуляя по отреставрированному комплексу, вы разгадаете тайны его фасадов и скульптур, узнаете легенды, связанные со строительством некогда засекреченного объекта. В «ренессансных» экстерьерах почувствуете себя героями старого кино и получите атмосферные снимки.

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Описание

Что вас ожидает

История и легенды Речного вокзала

Какие моря соединяет порт? Правда ли, что звезду, венчающую шпиль вокзала, переместили со Спасской башни? Что означают диски на фасаде главного здания? Чем так примечательны фонтаны в северной и южной частях вокзала? Почему материалы по строительству канала долгое время были засекречены? Об этом вы узнаете на встрече. А ещё полюбуетесь архитектурой и сравните, как выглядел Речной вокзал на старых снимках и сейчас. Пройдёте по следам известных картин, таких как «Волга-Волга», «По семейным обстоятельствам» и «День выборов». И оцените панораму Химкинского водохранилища.

Фотографии в эстетичных экстерьерах

Северный речной вокзал ещё не стал популярной локацией для фотопрогулок, и мы хотим это исправить! Здесь прекрасно в любое время года: архитектура и геометрия порталов вокзала, современные арт-объекты, широкие набережные и причалы, а также парковая зона с извилистыми дорожками. Дух Ренессанса: колонны, фонтаны, скульптуры, веранды, красивые виды с набережной — всё это будто кадры со старой киноплёнки. А для любителей активного отдыха зимой на территории вокзала открывают бесплатный каток, на котором тоже можно сделать живые эмоциональные фотографии.

📷 Мы подскажем лучшие ракурсы и обязательно поможем вам почувствовать себя комфортно перед камерой. А небанальные художественные кадры, которые вы получите в течение недели после прогулки, украсят вашу фотоколлекцию.

Организационные детали