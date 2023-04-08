Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом

Полюбоваться видами канала Москва-Волга и запечатлеть себя в одном из самых атмосферных мест столицы

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Северный речной вокзал — не только важнейший стратегический объект и памятник архитектуры, но и одна из самых романтичных и фактурных локаций в Москве.

Гуляя по отреставрированному комплексу, вы разгадаете тайны его фасадов и скульптур, узнаете легенды, связанные со строительством некогда засекреченного объекта. В «ренессансных» экстерьерах почувствуете себя героями старого кино и получите атмосферные снимки.
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
Ближайшие даты:
15
мар
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История и легенды Речного вокзала

Какие моря соединяет порт? Правда ли, что звезду, венчающую шпиль вокзала, переместили со Спасской башни? Что означают диски на фасаде главного здания? Чем так примечательны фонтаны в северной и южной частях вокзала? Почему материалы по строительству канала долгое время были засекречены? Об этом вы узнаете на встрече. А ещё полюбуетесь архитектурой и сравните, как выглядел Речной вокзал на старых снимках и сейчас. Пройдёте по следам известных картин, таких как «Волга-Волга», «По семейным обстоятельствам» и «День выборов». И оцените панораму Химкинского водохранилища.

Фотографии в эстетичных экстерьерах

Северный речной вокзал ещё не стал популярной локацией для фотопрогулок, и мы хотим это исправить! Здесь прекрасно в любое время года: архитектура и геометрия порталов вокзала, современные арт-объекты, широкие набережные и причалы, а также парковая зона с извилистыми дорожками. Дух Ренессанса: колонны, фонтаны, скульптуры, веранды, красивые виды с набережной — всё это будто кадры со старой киноплёнки. А для любителей активного отдыха зимой на территории вокзала открывают бесплатный каток, на котором тоже можно сделать живые эмоциональные фотографии.

📷 Мы подскажем лучшие ракурсы и обязательно поможем вам почувствовать себя комфортно перед камерой. А небанальные художественные кадры, которые вы получите в течение недели после прогулки, украсят вашу фотоколлекцию.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды
  • Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение недели после прогулки
  • При предварительной договорённости возможно посещение катка. Вы можете прийти со своими коньками или же взять их в прокат на месте (300 руб. и залог 2000 руб.). Фотограф сделает атмосферные кадры во время вашего катания с потрясающим видом на башню Речного вокзала.
  • Можно провести фотосессию без экскурсии, также мы можем организовать программу для большего числа участников, доплата составит 1000 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Северном речном вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Ночные
Водные развлечения
Зимние
Летние
Фотопрогулки
Северный речной вокзал
Для студентов
По рекам и каналам
Речные прогулки

Похожие туры из Москвы

Северный речной вокзал: дворец и порт пяти морей
2 часа
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Групповая
Организатор экскурсии Артём
Артём
Нет отзывов
Северный речной вокзал: дворец и порт пяти морей
Архитектура, история и тайны одного из самых оригинальных речных вокзалов мира
в районе СТ.М. Речной вокзал
8 апр
9 апр
15 апр
16 апр
700 за человека
Парадная Москва: прогулка с фотографом
1.5 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
Организатор экскурсии Арсений и Оля
Арсений и Оля
137 отзывов
Парадная Москва: прогулка с фотографом
Запечатлеть себя в колоритных декорациях города и познакомиться с его историей
в районе метро Китай-Город
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
61004 880 за всё до 4 чел.
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
4 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
Организатор экскурсии Артём
Артём
86 отзывов
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
у театра сатиры
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
1 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ