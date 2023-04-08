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Описание
Что вас ожидает
История и легенды Речного вокзала
Какие моря соединяет порт? Правда ли, что звезду, венчающую шпиль вокзала, переместили со Спасской башни? Что означают диски на фасаде главного здания? Чем так примечательны фонтаны в северной и южной частях вокзала? Почему материалы по строительству канала долгое время были засекречены? Об этом вы узнаете на встрече. А ещё полюбуетесь архитектурой и сравните, как выглядел Речной вокзал на старых снимках и сейчас. Пройдёте по следам известных картин, таких как «Волга-Волга», «По семейным обстоятельствам» и «День выборов». И оцените панораму Химкинского водохранилища.
Фотографии в эстетичных экстерьерах
Северный речной вокзал ещё не стал популярной локацией для фотопрогулок, и мы хотим это исправить! Здесь прекрасно в любое время года: архитектура и геометрия порталов вокзала, современные арт-объекты, широкие набережные и причалы, а также парковая зона с извилистыми дорожками. Дух Ренессанса: колонны, фонтаны, скульптуры, веранды, красивые виды с набережной — всё это будто кадры со старой киноплёнки. А для любителей активного отдыха зимой на территории вокзала открывают бесплатный каток, на котором тоже можно сделать живые эмоциональные фотографии.
📷 Мы подскажем лучшие ракурсы и обязательно поможем вам почувствовать себя комфортно перед камерой. А небанальные художественные кадры, которые вы получите в течение недели после прогулки, украсят вашу фотоколлекцию.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды
Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение недели после прогулки
При предварительной договорённости возможно посещение катка. Вы можете прийти со своими коньками или же взять их в прокат на месте (300 руб. и залог 2000 руб.). Фотограф сделает атмосферные кадры во время вашего катания с потрясающим видом на башню Речного вокзала.
Можно провести фотосессию без экскурсии, также мы можем организовать программу для большего числа участников, доплата составит 1000 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Северном речном вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Провели 226 экскурсий для 407 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александра, я фотограф-гид из Москвы, а также работаю в Анталье.
Окончила магистратуру по культурологии, изучаю историю Москвы, ее архитектуру и профессионально фотографирую в красивых локациях города.
Я работаю совместно с командой фотогидов: прогулку проведу я либо другой гид из команды.
На наших экскурсиях в Москве и Анталье мы создаем приятную и дружественную атмосферу и помогаем при позировании.