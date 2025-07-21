Это не просто прогулка — это квест в пространстве истории.
Вы окажетесь в самом сердце съёмочной площадки легендарного фильма «Волга-Волга» и узнаете, как Северный речной вокзал стал символом мечты о великой стране. Соберёте факты, разгадаете загадки и научитесь читать городскую среду.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
Мы встретимся на старте — я расскажу небольшую предысторию, вручу карту и ваше первое задание. Вы продвигаетесь по маршруту самостоятельно, но я буду рядом — с дополнительными заданиями и помощью, если она понадобится.
На квесте вы:
- Раскроете тайны сталинского ампира
- Разберётесь, чем вокзал заслужил звание самого морского места в Москве
- Отыщете скрытые символы на фасадах
- Прочтёте визуальный код, заложенный архитекторами в здании вокзала
- Разгадаете легенды о речных путешествиях
- Представите, как в парке вокзала отдыхали москвичи разных эпох
Маршрут:
- Северный речной вокзал — величественное здание в стиле сталинского ампира с элементами ар-деко, порт пяти морей
- Причалы и прогулочные палубы. Здесь швартуются теплоходы, идущие по Волге и Оке
- Парк Северного речного вокзала — пример сталинского ландшафтного дизайна
- Скульптуры речных богов и аллегорий труда
- Фрески с трудовыми буднями водников и мозаики с речными маршрутами на стенах вокзала
Кому будет интересно
Сценарий разработан в первую очередь для взрослых, но по запросу его можно адаптировать для семей с детьми от 10 лет.
Организационные детали
- Квест можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке. Если вас будет больше 7, я разделю вас на две команды — и вы встретитесь в финале
- Квест проведу я или другой ведущий из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк Северного речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 324 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 июл 2025
Мне очень понравилось. Гиду огромное спасибо, прям умничка, придумала такие загадки) Осталось очень много положительных эмоций😁 !!! Спасибо!!
Дата посещения: 20 июля 2025
М
Марина
19 окт 2025
Вчера были на экскурсии «Загадочная история Северного речного вокзала», которую проводила для нас Мария. Компания наша была разновозрастной - взрослые и дети. Экскурсия проходила в формате квеста. Кто-то из нас
В
Валентин
22 сен 2025
Хочу поблагодарить организатора за насыщенную и хорошо продуманную экскурсию-квест. Ходили большой компанией (с детьми и взрослыми), и все остались довольны как описательным содержанием, так и практической частью квеста (задач хватило для всех возрастных групп:)). Буду настоятельно рекомендовать друзьям ознакомиться с речным вокзалом в сопровождении Марии!
А
Анастасия
17 сен 2025
На экскурсии были с детьми 10 и 14 лет. И прогулка, и квест-детям все очень понравилось. Спасибо огромное Марии за удовольствие от прогулки!!!
А
Алеся
13 авг 2025
Посетили квест компанией с очень разными возрастами (75, 40,12,10 лет). Всем было интересно и познавательно. Получилась прогулка со смыслом. Мария очень приятная и коммуникмбельная, детали и материалы используемые в квесте - качественные и продуманные,приятные на вид и ощупь. Благодарим за интересное времяпрепровождения.
Анна
25 июл 2025
Очень интересный и необычный формат: обойти парк Северного речного вокзала, осмотреть здание в игровой форме. Удовольствие получили и взрослые, и подросток (неизвестно, кто больше:)).
Однозначно рекомендую посетить - квест разработан с большой любовью к деталям, проходит легко и непринужденно, но заставляет задуматься и включить азарт:)
Спасибо Маше за чудесную прогулку!
Входит в следующие категории Москвы
