Ржев — город пряников и медоваров, одна из неофициальных раскольничьих столиц, где жили владельцы огромных капиталов, пеньковые и хлебные короли. Вы пройдёте по улочкам со старинными домами и храмами. Заглянете в уютную кирху, где звучит живой орган, и попробуете знаменитые пряники. Удивитесь размерам Ржевского Советского солдата и посетите диораму «Ржевская битва».
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы поднимемся на Соборную гору — одно из самых живописных мест Ржева, откуда открываются панорамы на излучину Волги. Эти виды вдохновляли художников и пионера русской цветной фотографии Прокудина-Горского.
- Прогуляемся по самобытным улочкам и отреставрированному историческому центру.
- Увидим Покровскую старообрядческую церковь, банк Рябушинских в стиле модерн, дом Образцова, где гостил император Александр I, и Оковецкий собор.
- Пройдём по обновлённой набережной.
- Заглянем в лютеранскую кирху, где нас встретит пастор и расскажет о судьбе прихода. Будет и особенная пауза — небольшой органный концерт, который прозвучит специально для нас.
- Продегустируем знаменитые ржевские пряники на меду и семи специях, с добавлением «Старки», вина и джема.
- Отобедаем по-купечески — с волжской ухой, судаком под сырной корочкой и традиционными блюдами местной кухни.
- Поклонимся Ржевскому монументу Советскому солдату, которого будто уносит вдаль стая журавлей.
- Завершим экскурсию в музее истории Ржева и посетим диораму «Ржевская битва». Её особенность в том, что события битвы показаны с двух сторон — со стороны Красной армии и армии вермахта. В экспозиции представлены обломки немецкого бомбардировщика, формы офицеров РККА и личные вещи солдат.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, чаепитие с ржевским пряником и использование радиогидов с одноразовыми наушниками.
- Дополнительно оплачивается обед — 950 ₽ за чел. (по желанию при покупке тура).
- Для группы более 19 чел.
предоставим автобус марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, Shen
Long или аналог. Для группы до 19 человек — микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог. Предварительная рассадка в салоне может отличаться
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4790 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Волоколамская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными.
