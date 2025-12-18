Мои заказы

Из Москвы в Ржев - город над Волгой

Посетить город сладких пряников, живописных видов и воинской славы
Ржев — город пряников и медоваров, одна из неофициальных раскольничьих столиц, где жили владельцы огромных капиталов, пеньковые и хлебные короли. Вы пройдёте по улочкам со старинными домами и храмами. Заглянете в уютную кирху, где звучит живой орган, и попробуете знаменитые пряники. Удивитесь размерам Ржевского Советского солдата и посетите диораму «Ржевская битва».
Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы поднимемся на Соборную гору — одно из самых живописных мест Ржева, откуда открываются панорамы на излучину Волги. Эти виды вдохновляли художников и пионера русской цветной фотографии Прокудина-Горского.
  • Прогуляемся по самобытным улочкам и отреставрированному историческому центру.
  • Увидим Покровскую старообрядческую церковь, банк Рябушинских в стиле модерн, дом Образцова, где гостил император Александр I, и Оковецкий собор.
  • Пройдём по обновлённой набережной.
  • Заглянем в лютеранскую кирху, где нас встретит пастор и расскажет о судьбе прихода. Будет и особенная пауза — небольшой органный концерт, который прозвучит специально для нас.
  • Продегустируем знаменитые ржевские пряники на меду и семи специях, с добавлением «Старки», вина и джема.
  • Отобедаем по-купечески — с волжской ухой, судаком под сырной корочкой и традиционными блюдами местной кухни.
  • Поклонимся Ржевскому монументу Советскому солдату, которого будто уносит вдаль стая журавлей.
  • Завершим экскурсию в музее истории Ржева и посетим диораму «Ржевская битва». Её особенность в том, что события битвы показаны с двух сторон — со стороны Красной армии и армии вермахта. В экспозиции представлены обломки немецкого бомбардировщика, формы офицеров РККА и личные вещи солдат.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, чаепитие с ржевским пряником и использование радиогидов с одноразовыми наушниками.
  • Дополнительно оплачивается обед — 950 ₽ за чел. (по желанию при покупке тура).
  • Для группы более 19 чел.
предоставим автобус марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, Shen
Long или аналог. Для группы до 19 человек — микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог. Предварительная рассадка в салоне может отличаться
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

    • Выберите удобную дату из расписания

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет4790 ₽
    Необходима полная оплата. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У станции метро «Волоколамская»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 13 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Елена
    Елена — Организатор в Москве
    Провела экскурсии для 701 туриста
    Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
    читать дальше

    интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

