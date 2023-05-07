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Что вас ожидает:
- Шахматово: в музей-заповедник А. А. Блока
- Тараканово
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Есть в России места, отмеченные особой красотой. Село Тараканово, сельская церковь, которая была духовным центром близлежащих усадеб и сыграла свою роль в судьбе семьи Бекетовых-Блоков-Менделеевых… Усадьба Шахматово – место притяжения не только любителей творчества Блока, а всех, кто знает и ценит поэзию, кому дороги русские литературные усадьбы…
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Сопровождение гидом (путевая информация
- Что не входит
- За доп. плату обед в кафе по бекетовским рецептам с рассказом о них (стоимость 550 руб., оплачивается вместе с путёвкой)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. ВДНХЗавершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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