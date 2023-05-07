«Рыцарь Серебряного века» Шахматово - Тараканово

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
«Рыцарь Серебряного века» Шахматово - Тараканово
«Рыцарь Серебряного века» Шахматово - Тараканово
«Рыцарь Серебряного века» Шахматово - Тараканово
«Рыцарь Серебряного века» Шахматово - Тараканово
«Рыцарь Серебряного века» Шахматово - Тараканово
«Рыцарь Серебряного века» Шахматово - Тараканово
Ближайшие даты:
7
мая
28
мая
7
июл
23
июл
18
авг
3
сен
24
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Шахматово: в музей-заповедник А. А. Блока
  • Тараканово
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Есть в России места, отмеченные особой красотой. Село Тараканово, сельская церковь, которая была духовным центром близлежащих усадеб и сыграла свою роль в судьбе семьи Бекетовых-Блоков-Менделеевых… Усадьба Шахматово – место притяжения не только любителей творчества Блока, а всех, кто знает и ценит поэзию, кому дороги русские литературные усадьбы…

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • Сопровождение гидом (путевая информация
Что не входит
  • За доп. плату обед в кафе по бекетовским рецептам с рассказом о них (стоимость 550 руб., оплачивается вместе с путёвкой)
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. ВДНХ
Завершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
На автобусе
Музеи
На выходные
На весь день
Семейные

Похожие туры из Москвы

Серебряный век в переулках Арбата
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Серебряный век в переулках Арбата
Погулять по старинным уголкам города и раскрыть интересные факты о знаменитых людях
на Новом Арбате
Завтра
19 апр
20 апр
21 апр
3 700 за всё до 5 чел.
Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
Мини-группа
4 часа
10 отзывов
Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
Прогуляться по заповедным тропам пешком или на лыжах и провести день в душевной компании
недалеко от метро «Смоленская»
Завтра
19 апр
20 апр
21 апр
2 000 за человека
Тайны Москвы: загадки подземного Кремля и мистические пророчества
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
12 отзывов
Тайны Москвы: загадки подземного Кремля и мистические пророчества
Тематическая групповая прогулка по центру столицы
в районе метро Библиотека им Ленина
22 апр
29 апр
6 мая
7 мая
700 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ