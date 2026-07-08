в четверг в 17:00, в воскресенье в 11:00

Серебряный век русской культуры внезапно оборвался, оставив яркий след в истории Москвы.
Эта индивидуальная экскурсия по арбатским переулкам позволит вам вспомнить о выдающихся представителях того времени: Цветаевой, Вахтангове, Скрябине, Бальмонте, Белом,
Эта индивидуальная экскурсия по арбатским переулкам позволит вам вспомнить о выдающихся представителях того времени: Цветаевой, Вахтангове, Скрябине, Бальмонте, Белом,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в атмосферу Серебряного века
- 📚 Узнаете о жизни и творчестве великих поэтов и писателей
- 🏛️ Рассмотрите старинные особняки и доходные дома
- 🎭 Познакомитесь с историей театра Вахтангова
- 🎶 Откроете для себя факты о композиторе Скрябине
- 🏙️ Прогулка по живописным арбатским переулкам
Что можно увидеть
- Театр Вахтангова
- Особняк, описанный в романе
- Музей Сергея Есенина
- Дом Андрея Белого
Описание экскурсии
Арбатские сюжеты
Мы встретимся недалеко от музея Марины Цветаевой и отправимся исследовать арбатские переулки. По пути вы узнаете:
- О жизни поэтессы в этом доме и необычной истории создания музея
- Становлении театра Вахтангова и спектаклях, которые его прославили
- Как композитор Скрябин в начале 20 века придумал цветомузыку
- В каком особняке состоялся роскошный прием, описанный в самом популярном романе
- Где собирался жить Маяковский, а много лет жила его муза Лиля Брик
- Как народный артист Сергей Никоненко создал свой музей Сергея Есенина
- Где родился и жил Андрей Белый, а где гостил Александр Блок,
и многое другое
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Арбате
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1323 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна. Я — жительница Москвы и её экскурсовод. Люблю свой город, увлекаюсь его историей, архитектурой, искусством, особенно периодом Серебряного века. Надеюсь увлечь и вас. Приходите!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 85 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочется выразить огромную благодарность Татьяне, замечательному гиду, уникальному человеку, за прекрасную, информационно насыщенную экскурсию по "Литературным местам Старого Арбата". Мы узнали много нового и интересного о жизни и творчестве поэтов, писателей. Советуем эту экскурсию всем любителям культуры и искусства, и тем, кто хочет лучше узнать Москву.
Александр и Ирина. город Иваново
Александр и Ирина. город Иваново
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З
Великолепный, приятный, тактичный гид, которая смогла охватить за время экскурсии много событий и тем!
Непринуждённо и спокойно прогулялись и узнали уйму нового и интересного. Экскурсия получилась атмосферной и познавательной.
Непринуждённо и спокойно прогулялись и узнали уйму нового и интересного. Экскурсия получилась атмосферной и познавательной.
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100% рекомендация любителям экскурсий с погружением в эпоху. Очень содержательная и интересная получилась прогулка по центру Москвы. Это не просто формальный рассказ о фактах, Татьяна погружала нас в контекст событий,
Татьяна
Ответ организатора:
Вероника, ваш прекрасный подробный отзыв с комплиментом в придачу поднял мне настроение на весь день! Спасибо и приходите на другие мои экскурсии.
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И
Татьяна-прекрасный гид, отличный рассказчик и очень приятный человек. Было интересно прогуляться по переулочкам Арбата и узнать историю зданий, людей, которые в них жили, в том числе известных, послушать прекрасные стихи. Однозначно рекомендую
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Сегодня побывали на экскурсии «Серебряный век в переулках Арбата». Если сказать, что хорошая экскурсия - это ничего не сказать. Экскурсовод Татьяна провела нас по переулочкам Арбата, рассказала много интересных историй,
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Ю
Татьяна, большое спасибо за мир Арбата и его переулков! Спасибо за погружение в мир Окуджавы, Белого, Рыбакова, Рыбакова, Есенина, Маяковского.
Спасибо за оптимизм и интеллигентность.
Спасибо за подробности архитектуры зданий. На одном дыхании. Жду с нетерпением второй экскурсии на днях!
Спасибо за оптимизм и интеллигентность.
Спасибо за подробности архитектуры зданий. На одном дыхании. Жду с нетерпением второй экскурсии на днях!
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