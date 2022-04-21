Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Арбатские сюжеты
Мы встретимся у театра Вахтангова и отправимся исследовать арбатские переулки. Вы узнаете:
Какую «мистерию» мечтал создать Скрябин и что сегодня находится в его доме
Почему Бальмонт всегда был «обвешан» дамами и где он познакомился с женой Катей
Как возник любовный треугольник Блок-Менделеева-Белый
Где Пастернак встретился со Скрябиным и принял судьбоносное для себя решение
Как создавался культурный центра Есенина и где жила гражданская жена поэта Анна Изряднова
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у театра им. Вахтангова
Когда и сколько длится
Когда: в четверг в 17:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
в четверг в 17:00, в воскресенье в 11:00
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела 40 экскурсий для 68 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна. Я — жительница Москвы и её экскурсовод. Люблю свой город, увлекаюсь его историей, архитектурой, искусством, особенно периодом Серебряного века. Надеюсь увлечь и вас. Приходите!