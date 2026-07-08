в четверг в 17:00, в воскресенье в 11:00

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Блоке, Есенине и Пастернаке.



Вы узнаете о их творчестве, семье, друзьях и возлюбленных, а также рассмотрите старинные особняки и доходные дома, связанные с их жизнью. Экскурсия начинается у театра Вахтангова, где вы услышите о его становлении и знаменитых спектаклях.



Далее, вы узнаете, как композитор Скрябин придумал цветомузыку, и в каком особняке состоялся роскошный прием, описанный в популярном романе. Прогулка продолжится у дома, где собирался жить Маяковский, а много лет жила его муза Лиля Брик.



Также вы посетите частный музей Сергея Есенина, созданный народным артистом Сергеем Никоненко, и узнаете, где родился и жил Андрей Белый, а посещал его друг и соперник поэт Александр Блок.



Пешеходная экскурсия не предполагает дополнительных расходов, что делает её доступной и удобной для всех желающих