в четверг в 17:00, в воскресенье в 11:00

Цветаева и Вахтангов, Скрябин и Бальмонт, Белый и Блок, Есенин и Пастернак — все они жили или бывали в арбатских переулках.



Вы узнаете об их творчестве, семье, друзьях и возлюбленных.



Рассмотрите старинные особняки и доходные дома, услышите связанные с ними истории и погрузитесь в прошлое Москвы.