Серебряный век в переулках Арбата

Погулять по старинным уголкам города и раскрыть интересные факты о знаменитых людях

Мини-группа
Цветаева и Вахтангов, Скрябин и Бальмонт, Белый и Блок, Есенин и Пастернак — все они жили или бывали в арбатских переулках.

Вы узнаете об их творчестве, семье, друзьях и возлюбленных.

Рассмотрите старинные особняки и доходные дома, услышите связанные с ними истории и погрузитесь в прошлое Москвы.
Серебряный век в переулках Арбата
Серебряный век в переулках Арбата
Серебряный век в переулках Арбата
Серебряный век в переулках Арбата
Серебряный век в переулках Арбата
Серебряный век в переулках Арбата
Серебряный век в переулках Арбата
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Арбатские сюжеты

Мы встретимся у театра Вахтангова и отправимся исследовать арбатские переулки. Вы узнаете:

  • Какую «мистерию» мечтал создать Скрябин и что сегодня находится в его доме
  • Почему Бальмонт всегда был «обвешан» дамами и где он познакомился с женой Катей
  • Как возник любовный треугольник Блок-Менделеева-Белый
  • Где Пастернак встретился со Скрябиным и принял судьбоносное для себя решение
  • Как создавался культурный центра Есенина и где жила гражданская жена поэта Анна Изряднова

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у театра им. Вахтангова
Когда и сколько длится
Когда: в четверг в 17:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в четверг в 17:00, в воскресенье в 11:00

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