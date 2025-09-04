Мои заказы

Неспешная познавательная прогулка по Божедомке

Увлекательная экскурсия по Божедомке откроет перед вами тайны московских улиц и домов, связанных с великими писателями и поэтами
Район Божедомка в Москве известен своими историческими и культурными связями. Здесь прошло детство Достоевского, юность Маяковского, а также бывал Ерофеев. Прогулка по тихим переулкам с деревянными особняками позволит окунуться в атмосферу прошлого.

Участники увидят необычный стадион, дом Новосельцева, мраморный иконостас Шехтеля, театр с подземными этажами и памятник Достоевскому. Экскурсия особенно понравится людям серебряного возраста
5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Историческая атмосфера
  • 🏛 Архитектурные шедевры
  • 🎭 Театральные тайны
  • 🖼 Культурные связи
  • 📜 Поэтические чтения
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Стадион
  • Дом Новосельцева
  • Иконостас Шехтеля
  • Театр
  • Памятник Достоевскому

Описание экскурсии

  • Мы увидим необычный стадион и дом Анатолия Ефремовича Новосельцева.
  • Полюбуемся мраморным иконостасом Фёдора Шехтеля в одном храме.
  • Посмотрим на театр, у которого 10 этажей под землёй.
  • Окажемся у памятника Достоевскому, для которого позировал Вертинский.
  • Взглянем на стройку 13-й станции Кольцевой линии метро и обсудим историю «Новослободской» архитектора Алексея Душкина.
  • Побываем в сквере поэтов и почитаем стихи.

Организационные детали

  • Я предоставлю радиогиды, либо по желанию возьмите свои наушники с проводом для входа 3,5 мм.
  • Экскурсию рекомендую для участников старше 12 лет.

в среду в 18:00, в воскресенье в 16:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Достоевская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 18:00, в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 33 туристов
Я московский экскурсовод, гид метро. В 2024 году получила звание «Лучший гид России». Искренне люблю свой город, а он отвечает взаимностью. Приходите на экскурсии, вы тоже полюбите Москву!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

И
Ирина
4 сен 2025
Это действительно неспешная прогулка по практически безлюдным и тихим улочкам. Ощущение, что попадаешь в другое измерение. Юлия прекрасный рассказчик, с ней вам не будет скучно! Рекомендую эту экскурсию для тех, кто хочет попасть в уголок тишины и спокойствия в центре города.
Лариса
Лариса
12 мая 2025
Здравствуйте, была на экскурсии с гидом Юлия, все понравилось, я опаздывала, но меня гид ждала. Интересно и познавательно
С
София
24 апр 2025
Самый мой любимый экскурсовод! Несколько раз уже ходили с Юлией на экскурсии, и даже дети - старшие и младшие ходили на разные экскурсии с большим удовольствием! Много интересных историй, жизненных,
по ним очень многое запоминается! Юлия знает про все, что не спросишь. Причем, рассказ её всегда естественнный, без шаблонов и придыханий, но все, что она рассказывает становится каким-то близким, понятным, где-то родным, как будто ты где-то тут рядом жил и ходил) спасибо за такого экскурсовода!

П
Прокопенко
24 апр 2025
Два часа на одном дыхании, очень познавательно, гид держит публику все время прогулки, отличный маршрут было чудесно пройтись по тихим улочкам, насладится архитектурой, стихами и рассказом об истории города, людей. Можно бесконечно писать, лучше сходить хотя бы раз.
Ю
Юлия
23 апр 2025
Экскурсия по Божедомке получилась познавательной. Информация подавалась в спокойном, размеренном темпе, что подойдет тем, кто предпочитает неспешные прогулки.

Если вы раньше не слышали о Божедомке, то узнаете много интересных фактов.

Спасибо Юлии, за то что делится культурой и новыми знаниями 💖
А
Александр
14 апр 2025
Сегодня посетили неспешную и познавательную экскурсию по Божедомке. Прошлись по тихим переулкам с деревянными особняками. Услышали историю их владельцев. Для меня это было удивительно, что такие еще сохранились в Москве.
Побывали
в сквере поэтов, рядом с музеем Есенину.
Увиделиочень милые памятники героям поэмы В. Ерофеева" Москва - Петушки" на сквере площади Борьбы.
Посетили храм с мраморным иконостасом.
Очень удобно, что экскурсовод предоставляет радиогиды.
Время пролетело незаметно. Получили колосальное удовольствие. Спасибо большое экскурсоводу Юлии за интересную и познавательную прогулку.

В
Виктор
2 мар 2025
Сегодня погуляли по Божедомке с экскурсоводом Юлией.

Хоть я провел институтскую пору в этом районе открыл для себя много интересного благодаря нашему экскурсоводу. И про театр Советской Армии, и про Божие дома, … и про Бани:)

Экскурсионное время пролетело совсем незаметно, а я для себя открыл с другой стороны еще один уголок старой Москвы с ее историей и байками.

Спасибо Юлии!
Н
Надежда
2 мар 2025
Спасибо Юлии за познавательную прогулку. Мы зашли в красивущий Храм Преподобного Пимена Великого с мраморным резным! иконостасом Шехтеля и богатыми росписями снаружи и внутри, в том числе с великолепной копией
Богоматери Васнецова (Владимирский храм в Киеве); мы увидели нестандартный памятник Достоевскому работы Меркурова (1914г); дом архитектора Геппенера (1890е) и целый квартал частных домов, им спроектированный на тихой улочке в глубине дворов; яму Андропова - единственный сохранившийся водоём из каскада прудов, которые раньше использовались для разведения рыбы. А также услышали интересные истории о том, почему театр Советской армии создал много проблем во время ВОВ, какое сверхдоходное предприятие позволяло царской власти направлять средства на благотворительность, и какое отношение имеет водка Смирнов к богоугодному делу.

В
Валерия
2 мар 2025
Очень приятная экскурсовод Юлия. Довольно быстрая и неутомительная прогулка, узнала много о местах Достоевского, банях в центре Москвы и архитекторах XIX века. Рекомендую!
Елена
Елена
28 фев 2025
Спасибо большое Юлии, очень доступно и интересно рассказывала. Я не ожидала увидеть столько интересного в этом знакомом мне районе. Однозначно рекомендую. Позитив и приятное впечатление. Видно, что гид любит не только свой город, но и экскурсантов.
М
Маша
28 фев 2025
Прекрасный экскурсовод! На встрече интересно, увлекательно и весело!) Я не один раз была на Юлиных экскурсиях, это всегда потрясающий опыт) Юля чудо! Советую сходить всем❤️

