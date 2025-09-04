И Ирина Это действительно неспешная прогулка по практически безлюдным и тихим улочкам. Ощущение, что попадаешь в другое измерение. Юлия прекрасный рассказчик, с ней вам не будет скучно! Рекомендую эту экскурсию для тех, кто хочет попасть в уголок тишины и спокойствия в центре города.

Лариса Здравствуйте, была на экскурсии с гидом Юлия, все понравилось, я опаздывала, но меня гид ждала. Интересно и познавательно

С София читать дальше по ним очень многое запоминается! Юлия знает про все, что не спросишь. Причем, рассказ её всегда естественнный, без шаблонов и придыханий, но все, что она рассказывает становится каким-то близким, понятным, где-то родным, как будто ты где-то тут рядом жил и ходил) спасибо за такого экскурсовода! Самый мой любимый экскурсовод! Несколько раз уже ходили с Юлией на экскурсии, и даже дети - старшие и младшие ходили на разные экскурсии с большим удовольствием! Много интересных историй, жизненных,

П Прокопенко Два часа на одном дыхании, очень познавательно, гид держит публику все время прогулки, отличный маршрут было чудесно пройтись по тихим улочкам, насладится архитектурой, стихами и рассказом об истории города, людей. Можно бесконечно писать, лучше сходить хотя бы раз.

Ю Юлия Экскурсия по Божедомке получилась познавательной. Информация подавалась в спокойном, размеренном темпе, что подойдет тем, кто предпочитает неспешные прогулки.



Если вы раньше не слышали о Божедомке, то узнаете много интересных фактов.



Спасибо Юлии, за то что делится культурой и новыми знаниями 💖

А Александр

Побывали читать дальше в сквере поэтов, рядом с музеем Есенину.

Увиделиочень милые памятники героям поэмы В. Ерофеева" Москва - Петушки" на сквере площади Борьбы.

Посетили храм с мраморным иконостасом.

Очень удобно, что экскурсовод предоставляет радиогиды.

Время пролетело незаметно. Получили колосальное удовольствие. Спасибо большое экскурсоводу Юлии за интересную и познавательную прогулку. Сегодня посетили неспешную и познавательную экскурсию по Божедомке. Прошлись по тихим переулкам с деревянными особняками. Услышали историю их владельцев. Для меня это было удивительно, что такие еще сохранились в Москве.Побывали

В Виктор Сегодня погуляли по Божедомке с экскурсоводом Юлией.



Хоть я провел институтскую пору в этом районе открыл для себя много интересного благодаря нашему экскурсоводу. И про театр Советской Армии, и про Божие дома, … и про Бани:)



Экскурсионное время пролетело совсем незаметно, а я для себя открыл с другой стороны еще один уголок старой Москвы с ее историей и байками.



Спасибо Юлии!

Н Надежда читать дальше Богоматери Васнецова (Владимирский храм в Киеве); мы увидели нестандартный памятник Достоевскому работы Меркурова (1914г); дом архитектора Геппенера (1890е) и целый квартал частных домов, им спроектированный на тихой улочке в глубине дворов; яму Андропова - единственный сохранившийся водоём из каскада прудов, которые раньше использовались для разведения рыбы. А также услышали интересные истории о том, почему театр Советской армии создал много проблем во время ВОВ, какое сверхдоходное предприятие позволяло царской власти направлять средства на благотворительность, и какое отношение имеет водка Смирнов к богоугодному делу. Спасибо Юлии за познавательную прогулку. Мы зашли в красивущий Храм Преподобного Пимена Великого с мраморным резным! иконостасом Шехтеля и богатыми росписями снаружи и внутри, в том числе с великолепной копией

В Валерия Очень приятная экскурсовод Юлия. Довольно быстрая и неутомительная прогулка, узнала много о местах Достоевского, банях в центре Москвы и архитекторах XIX века. Рекомендую!

Елена Спасибо большое Юлии, очень доступно и интересно рассказывала. Я не ожидала увидеть столько интересного в этом знакомом мне районе. Однозначно рекомендую. Позитив и приятное впечатление. Видно, что гид любит не только свой город, но и экскурсантов.