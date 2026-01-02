Мы посетим роскошную виллу Горки — творение великого Шехтеля, созданное по заказу вдовы «спонсора» революции Саввы Морозова, с полностью сохранившимися подлинными шехтелевскими интерьерами и мебелью.
В усадебном гараже увидим удивительную редкость
В усадебном гараже увидим удивительную редкость
Описание экскурсииТворение великого Шехтеля Как правило, название Ленинские Горки ассоциируется с именем вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, который провел здесь последние годы жизни. Благодаря высокопоставленному обитателю роскошная вилла Горки — творение великого Шехтеля, созданное по заказу вдовы «спонсора» революции Саввы Морозова — сохранилось до наших дней полностью, и предстанет перед нами в неприкосновенном виде, со всеми шехтелевскими интерьерами и мебелью. Расцвет усадьбы Горки приходится на начало XX века, когда ее приобрела вдова миллионера-капиталиста Саввы Морозова. Она приглашает самого Федора Шехтеля, чтобы модный архитектор перестроил усадьбу в роскошную виллу. Усадебный дом увеличился на четыреста квадратных метров, «приобрел» балконы, лепные барельефы и портики, зимний сад и веранду, сюда были проведены электричество, водопровод и центральное отопление. Парк украсил новый круглый пруд с романтическим гротом, появилась изящная ротонда, мраморные скульптуры и фонтан. Усадьба Тимохово-Салазкино Возрожденное чудо — усадьба Тимохово-Салазкино, до недавнего времени была неизвестна даже жителям города Видное, в центре которого она расположена. Во время нашей экскурсии мы узнаем о выдающихся личностях, которым в разное время принадлежали усадебные земли. В наши дни усадьба Тимохово пережила второе рождение, ее новые владельцы очень бережно и с исторической точностью восстановили все строения: главный жилой дом, хозяйственные постройки, каретный сарай, конюшню. Вы сможете погулять по живописной территории, в окружении уютных английских коттеджей и созерцая аккуратные английские газоны, насладиться причудливой архитектурой и сделать интересные фотографии. Екатерининская пустынь Екатерининская пустынь — одна из опекаемых обителей императоров Петра Первого и Екатерины Великой. Удивительная судьба у этой обители! Своим основанием Екатерининская пустынь обязана чудесному знамению, которое произошло с царем Алексеем Михайловичем, она пережила великий расцвет и любовь монархов. Главная святыня обители — особенно почитаемый в народе образ великомученицы Екатерины Александрийской и ковчег с частицей ее мощей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Горки Ленинские
- Екатерининская пустынь
- Усадьба Тимохово-Салазкино
Что включено
- Услуги гида-сопровождающего
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Путевая информация
- Входные билеты в музеи
- Использование устройства «радиогид»
Что не входит в цену
- Обед - 990 руб.
Место начала и завершения?
Россия, Москва, Варшавское шоссе (дублёр)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке
Погрузитесь в атмосферу загадочного особняка Морозова. Откройте тайны его интерьеров и узнайте историю семьи Морозовых
Начало: В Подсосенском переулке
7 янв в 11:30
9 янв в 11:30
1999 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Романтика и экология усадьбы Свиблово в Москве
Прогуляться по экомаршруту, насладиться красотой парков и услышать истории, полные чувств
Начало: У метро «Свиблово»
Расписание: в понедельник в 10:00 и 13:30, в четверг в 14:30, в субботу в 15:00 и 17:30
10 янв в 15:00
12 янв в 10:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Усадьба Братцево
Усадьба Братцево приглашает вас на уникальную экскурсию. Узнайте о её загадочной истории и знаменитых владельцах, прогуливаясь по живописным аллеям
Начало: У Главных ворот усадьбы со стороны Светлогорского ...
10 янв в 15:00
25 янв в 15:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.