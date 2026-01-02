Описание Фото Ответы на вопросы



В усадебном гараже увидим удивительную редкость читать дальше — Роллс-Ройс Ленина «Серебряный призрак» на лыжах, а также узнаем, как здесь оказалась кремлевская квартира Ильича и какие тайны хранят загадочные парковые курганы.



По дороге в усадьбу Горки погуляем среди староанглийских коттеджей и газонов усадьбы Тимохово-Салазкино и заедем в Екатерининскую пустынь. Мы посетим роскошную виллу Горки — творение великого Шехтеля, созданное по заказу вдовы «спонсора» революции Саввы Морозова, с полностью сохранившимися подлинными шехтелевскими интерьерами и мебелью.В усадебном гараже увидим удивительную редкость

Описание экскурсии Творение великого Шехтеля Как правило, название Ленинские Горки ассоциируется с именем вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, который провел здесь последние годы жизни. Благодаря высокопоставленному обитателю роскошная вилла Горки — творение великого Шехтеля, созданное по заказу вдовы «спонсора» революции Саввы Морозова — сохранилось до наших дней полностью, и предстанет перед нами в неприкосновенном виде, со всеми шехтелевскими интерьерами и мебелью. Расцвет усадьбы Горки приходится на начало XX века, когда ее приобрела вдова миллионера-капиталиста Саввы Морозова. Она приглашает самого Федора Шехтеля, чтобы модный архитектор перестроил усадьбу в роскошную виллу. Усадебный дом увеличился на четыреста квадратных метров, «приобрел» балконы, лепные барельефы и портики, зимний сад и веранду, сюда были проведены электричество, водопровод и центральное отопление. Парк украсил новый круглый пруд с романтическим гротом, появилась изящная ротонда, мраморные скульптуры и фонтан. Усадьба Тимохово-Салазкино Возрожденное чудо — усадьба Тимохово-Салазкино, до недавнего времени была неизвестна даже жителям города Видное, в центре которого она расположена. Во время нашей экскурсии мы узнаем о выдающихся личностях, которым в разное время принадлежали усадебные земли. В наши дни усадьба Тимохово пережила второе рождение, ее новые владельцы очень бережно и с исторической точностью восстановили все строения: главный жилой дом, хозяйственные постройки, каретный сарай, конюшню. Вы сможете погулять по живописной территории, в окружении уютных английских коттеджей и созерцая аккуратные английские газоны, насладиться причудливой архитектурой и сделать интересные фотографии. Екатерининская пустынь Екатерининская пустынь — одна из опекаемых обителей императоров Петра Первого и Екатерины Великой. Удивительная судьба у этой обители! Своим основанием Екатерининская пустынь обязана чудесному знамению, которое произошло с царем Алексеем Михайловичем, она пережила великий расцвет и любовь монархов. Главная святыня обители — особенно почитаемый в народе образ великомученицы Екатерины Александрийской и ковчег с частицей ее мощей.

