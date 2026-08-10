Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке
Погрузитесь в атмосферу загадочного особняка Морозова. Откройте тайны его интерьеров и узнайте историю семьи Морозовых
Особняк Морозова в Подсосенском переулке - это уникальное место, где готика, египетские порталы и панно Врубеля создают неповторимую атмосферу. Экскурсия позволяет заглянуть в мир семьи Морозовых, узнать об их богатстве читать дальшеуменьшить
и истории. Вы увидите работы архитектора Федора Шехтеля, старинные ручки и замки, лепнину и барельефы.
Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 7 лет, и даже фасадная реставрация не помешает насладиться внутренними красотами
Экскурсия в особняк Морозова подходит для посещения в любое время года. Независимо от месяца, вы сможете насладиться уникальными интерьерами и узнать историю семьи Морозовых.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Особняк Морозова
Панно Врубеля
Египетские порталы
Лепнина и барельефы
Описание экскурсии
Стены рассказывают
Россия помнит не одного выдающегося человека с фамилией Морозов (и Морозова) — по ходу экскурсии вы разберетесь в истории этой огромной семьи и узнаете, как они получили столь внушительное состояние. Особое внимание уделим Викуле Морозову, который купил эту усадьбу в Подсосенском переулке, и его сыну Алексею, получившему особняк в наследство.
Бесподобные интерьеры в деталях
Рококо, классика, готика, русский и даже египетский стили — вы разберетесь, как получилось, что они уживаются в одном доме. Узнаете почерк архитектора Федора Шехтеля, которого Алексей Морозов пригласил переделать первый этаж. Пройдете через порталы, претендующие на пафос древних святилищ. Прикоснетесь к старинным ручкам и замкам, которые трогала могучая рука Морозова. Полюбуетесь лепниной, барельефами, витражными окнами и, конечно, панно Врубеля.
Организационные детали
Для входа в особняк взрослым понадобится паспорт или водительские права
Фасад особняка сейчас реставрируется, поэтому может быть частично закрыт. Но самые красивые помещения внутри мы обязательно посмотрим!
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате
Экскурсия с детьми
Рекомендуемый возраст: 7+. Экскурсия не адаптирована специально для детей, но им тоже будет интересно: мы говорим взрослым языком, но с захватывающими историями и в диалоге.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
2299 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Подсосенском переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5832 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во Франции, Великобритании, разных российских городах читать дальшеуменьшить
— но Москва всегда была в наших сердцах. Поэтому мы снова здесь и готовы провести вас по тайным улочкам и величественным проспектам, помочь разгадать загадки знаковых построек и почувствовать себя немного ближе к этому бесконечно интересному городу.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
Прекрасный экскурсовод, с каким-то очень позитивным вайбом все рассказывала. Экскурсионная группа была полной, я даже не ожидала! Обязательно подарю такую экскурсию маме - ей тоже понравится!
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А
Александр
Экскурсию проводила Светлана. Экскурсия прошла увлекательно, очень приятный особняк и интересный рассказ про Шехтеля и его путь и знакомство с купеческими семьями старообрядцев.
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И
Игорь
Экскурсия понравилась. Экскурсоводу дополнительный плюс, очень живо и насыщено. Интерьеры особняка Морозовых, сохранились не полностью, но и то что осталось, впечатляет. По фотографиям сначала подумал, что это экскурсия в дом приëмов МИДа, на Спиридоновке, только по указанному месту встречи разобрался, что это другой особняк. Хорошо, что подобный формат экскурсий появился и в Москве.
+2
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И
Ирина
Удивительное событие! Пройти по залам особняка, где оживает история, разыгрываются страсти драмы целой династии, где многое сохранилось со времён той эпохи- было настоящим удовольствием. Светлане огромное спасибо за ее страсть к истории архитектуры и Москвы мастерство рассказчика
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С
Светлана
28 декабря были на экскурсии со Светланой. Она замечательно провела экскурсию. Приятно было слушать, она прекрасный рассказчик.
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Даша
Экскурсия замечательная: очень интересно было разобраться и разделить для себя ветви рода Морозовых и узнать об особенностях работы Шехтеля. Рекомендую!
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