Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке

Увидеть, пожалуй, самые шикарные интерьеры столицы и услышать истории великих меценатов

Готические чертоги и деревянное чудо Москвы — с нами вы попадете в особняк Морозова, один из самых недоступных и загадочных в Москве.

Изучите все комнаты с сохранившимися интерьерами и прочитаете захватывающую историю их деталей: здесь и ажурное дерево, и египетские порталы, и изразцовые печи, и панно Врубеля. Выясните, как Морозовым удалось создать такой шедевр и, главное, зачем.
Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке
Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке
Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке
Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке
Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке
Ближайшие даты:
24
сен
1
окт
8
окт
9
окт
15
окт
16
окт
22
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Стены рассказывают

Россия помнит не одного выдающегося человека с фамилией Морозов (и Морозова) — по ходу экскурсии вы разберетесь в истории этой огромной семьи и узнаете, как они получили столь внушительное состояние. Особое внимание уделим Викуле Морозову, который купил эту усадьбу в Подсосенском переулке, и его сыну Алексею, получившему особняк в наследство.

Бесподобные интерьеры в деталях

Рококо, классика, готика, русский и даже египетский стили — вы разберетесь, как получилось, что они уживаются в одном доме. Узнаете почерк архитектора Федора Шехтеля, которого Алексей Морозов пригласил переделать первый этаж. Пройдете через порталы, претендующие на пафос древних святилищ. Прикоснетесь к старинным ручкам и замкам, которые трогала могучая рука Морозова. Полюбуетесь лепниной, барельефами, витражными окнами и, конечно, панно Врубеля.

Организационные детали

  • Для входа в особняк взрослым понадобится паспорт или водительские права
  • У нас есть скидка для групп от 3 человек и на день рождения:) Если вас больше трёх или у вас др, напишите нам, чтобы ее получить.
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате

Экскурсия с детьми

  • Рекомендуемый возраст: 7+. Экскурсия не адаптирована специально для детей, но им тоже будет интересно: мы говорим взрослым языком, но с захватывающими историями и в диалоге.
  • Если вы собираетесь прийти с младенцем, проверьте, пожалуйста, что он не будет мешать другим экскурсантам. Мы очень любим ваших детей в любом возрасте, но опыт показывает, что этот пункт важен.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Подсосенском переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые🚶Пешеходные🏛История и архитектура⚙️Необычные🏰Дворцы, замки и особнякиУсадьбы и дворцыНеобычные домаМосква ШехтеляЦентр Москвы

Похожие туры в Москве

Экскурсия в закрытый особняк Морозова
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
17 отзывов
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
Особняк Морозова - один из самых удивительных во всей Москве
Подсосенский переулок, 21
24 сен
28 сен
1 окт
8 окт
2 700 за 1 человека
"Особняк с вензелем"М " ": усадьба Морозовых в Подсосенском переулке
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии VS-TRAVEL
VS-TRAVEL
5
4 отзыва
"Особняк с вензелем"М " ": усадьба Морозовых в Подсосенском переулке
В прошлые века строили настоящие шедевры архитектуры
м. Чкаловская на улице у выхода №6 (к Атриуму)
1 окт
8 окт
9 окт
16 окт
1 550 за 1 человека
Москва художников и меценатов + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алла
Алла
4.5
13 отзывов
Москва художников и меценатов + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Хотите увидеть самый старинный район Москвы и посмотреть, где жили русские писатели
СТ.М. Площадь революции
Сегодня
23 сен
25 сен
28 сен
2 050 за 1 человека
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
2 часа
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Незабываемая
Незабываемая
5
11 отзывов
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
В течение 2-х часовой экскурсии по посольствам Москвы вы увидите особняк Волковой-Грибова-Позднякова
СТ.М. Маяковская
24 сен
700 за 1 человека
Романовы: история и мистика Великой династии
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Любимый
Любимый
5
6 отзывов
Романовы: история и мистика Великой династии
Романовы - самая загадочная царская династия. До сих пор о семье Романовых ходит множество тайн и легенд
ул. Варварка 14, стр 2
2 окт
9 окт
16 окт
1 200 за 1 человека
За спиной великих: по следам московских коллекционеров
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 25 чел.
Организатор экскурсии Anna
Anna
5
1 отзыв
За спиной великих: по следам московских коллекционеров
Истории, тайны и судьбы меценатов, подаривших миру Пикассо, Матисса и Чайковского
у метро Кропоткинская
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
6 000 за всё до 25 чел.
Храм Христа Спасителя. История и современность
1.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 1 чел.
Организатор экскурсии Майя
Майя
5
61 отзыв
Храм Христа Спасителя. История и современность
Пешеходная экскурсия в самый высокий православный собор России - Храм Христа Спасителя
Москва, улица Волхонка, 15
1 000 за 1 человека
Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Майя
Майя
5
7 отзывов
Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия
Пешеходная экскурсия в самый высокий православный собор России - Храм Христа Спасителя
Москва, улица Волхонка, 15
от 3 000 за всё до 3 чел.
«Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.5
1714 отзывов
«Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
Вечером, в огнях подсветки, столица особенно романтична
СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 900 за 1 человека
Экскурсия в особняк Рябушинского
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
Нет отзывов
Экскурсия в особняк Рябушинского
Когда думаешь о московском модерне несколько зданий всплывают
ул. Малая Никитская, 6 / 2с5
25 сен
1 899 за 1 человека
Готические особняки «Мастера и Маргариты»
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 5 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
Нет отзывов
Готические особняки «Мастера и Маргариты»
Экскурсия-квест по центру Москвы с целью найти легендарный особняк Маргариты
СТ.М. «Маяковская», выход № 4 в городе
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
3 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия в легендарные Сандуны
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Кругозор
Кругозор
5
1 отзыв
Экскурсия в легендарные Сандуны
Легендарные Сандуновские бани - архитектурное и инженерное диво столицы
ст. метро «Кузнецкий мост»
27 сен
1 650 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ