Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Стены рассказывают
Россия помнит не одного выдающегося человека с фамилией Морозов (и Морозова) — по ходу экскурсии вы разберетесь в истории этой огромной семьи и узнаете, как они получили столь внушительное состояние. Особое внимание уделим Викуле Морозову, который купил эту усадьбу в Подсосенском переулке, и его сыну Алексею, получившему особняк в наследство.
Бесподобные интерьеры в деталях
Рококо, классика, готика, русский и даже египетский стили — вы разберетесь, как получилось, что они уживаются в одном доме. Узнаете почерк архитектора Федора Шехтеля, которого Алексей Морозов пригласил переделать первый этаж. Пройдете через порталы, претендующие на пафос древних святилищ. Прикоснетесь к старинным ручкам и замкам, которые трогала могучая рука Морозова. Полюбуетесь лепниной, барельефами, витражными окнами и, конечно, панно Врубеля.
Организационные детали
Для входа в особняк взрослым понадобится паспорт или водительские права
У нас есть скидка для групп от 3 человек и на день рождения:) Если вас больше трёх или у вас др, напишите нам, чтобы ее получить.
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате
Экскурсия с детьми
Рекомендуемый возраст: 7+. Экскурсия не адаптирована специально для детей, но им тоже будет интересно: мы говорим взрослым языком, но с захватывающими историями и в диалоге.
Если вы собираетесь прийти с младенцем, проверьте, пожалуйста, что он не будет мешать другим экскурсантам. Мы очень любим ваших детей в любом возрасте, но опыт показывает, что этот пункт важен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Подсосенском переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во Франции, Великобритании, разных российских городах — но Москва всегда была в наших сердцах. Поэтому мы снова здесь и готовы провести вас по тайным улочкам и величественным проспектам, помочь разгадать загадки знаковых построек и почувствовать себя немного ближе к этому бесконечно интересному городу.