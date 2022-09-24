Готические чертоги и деревянное чудо Москвы — с нами вы попадете в особняк Морозова, один из самых недоступных и загадочных в Москве. Изучите все комнаты с сохранившимися интерьерами и прочитаете захватывающую историю их деталей: здесь и ажурное дерево, и египетские порталы, и изразцовые печи, и панно Врубеля. Выясните, как Морозовым удалось создать такой шедевр и, главное, зачем.

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Описание

Что вас ожидает

Стены рассказывают

Россия помнит не одного выдающегося человека с фамилией Морозов (и Морозова) — по ходу экскурсии вы разберетесь в истории этой огромной семьи и узнаете, как они получили столь внушительное состояние. Особое внимание уделим Викуле Морозову, который купил эту усадьбу в Подсосенском переулке, и его сыну Алексею, получившему особняк в наследство.

Бесподобные интерьеры в деталях

Рококо, классика, готика, русский и даже египетский стили — вы разберетесь, как получилось, что они уживаются в одном доме. Узнаете почерк архитектора Федора Шехтеля, которого Алексей Морозов пригласил переделать первый этаж. Пройдете через порталы, претендующие на пафос древних святилищ. Прикоснетесь к старинным ручкам и замкам, которые трогала могучая рука Морозова. Полюбуетесь лепниной, барельефами, витражными окнами и, конечно, панно Врубеля.

Организационные детали

Для входа в особняк взрослым понадобится паспорт или водительские права

У нас есть скидка для групп от 3 человек и на день рождения:) Если вас больше трёх или у вас др, напишите нам, чтобы ее получить.

По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате

Экскурсия с детьми