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Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке

Погрузитесь в атмосферу загадочного особняка Морозова. Откройте тайны его интерьеров и узнайте историю семьи Морозовых
Особняк Морозова в Подсосенском переулке - это уникальное место, где готика, египетские порталы и панно Врубеля создают неповторимую атмосферу. Экскурсия позволяет заглянуть в мир семьи Морозовых, узнать об их богатстве
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и истории. Вы увидите работы архитектора Федора Шехтеля, старинные ручки и замки, лепнину и барельефы.

Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 7 лет, и даже фасадная реставрация не помешает насладиться внутренними красотами

4.5
100 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Загадочный особняк Морозова
  • 🎨 Панно Врубеля и интерьеры
  • 🏛 Египетские порталы и готика
  • 🗝 История семьи Морозовых
  • 🧑‍🤝‍🧑 Подходит для детей и взрослых

Лучшее время для посещения

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Экскурсия в особняк Морозова подходит для посещения в любое время года. Независимо от месяца, вы сможете насладиться уникальными интерьерами и узнать историю семьи Морозовых.
Сейчас август — это идеальное время.
Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке
Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке
Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке

Что можно увидеть

  • Особняк Морозова
  • Панно Врубеля
  • Египетские порталы
  • Лепнина и барельефы

Описание экскурсии

Стены рассказывают

Россия помнит не одного выдающегося человека с фамилией Морозов (и Морозова) — по ходу экскурсии вы разберетесь в истории этой огромной семьи и узнаете, как они получили столь внушительное состояние. Особое внимание уделим Викуле Морозову, который купил эту усадьбу в Подсосенском переулке, и его сыну Алексею, получившему особняк в наследство.

Бесподобные интерьеры в деталях

Рококо, классика, готика, русский и даже египетский стили — вы разберетесь, как получилось, что они уживаются в одном доме. Узнаете почерк архитектора Федора Шехтеля, которого Алексей Морозов пригласил переделать первый этаж. Пройдете через порталы, претендующие на пафос древних святилищ. Прикоснетесь к старинным ручкам и замкам, которые трогала могучая рука Морозова. Полюбуетесь лепниной, барельефами, витражными окнами и, конечно, панно Врубеля.

Организационные детали

  • Для входа в особняк взрослым понадобится паспорт или водительские права
  • Фасад особняка сейчас реставрируется, поэтому может быть частично закрыт. Но самые красивые помещения внутри мы обязательно посмотрим!
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате

Экскурсия с детьми

  • Рекомендуемый возраст: 7+. Экскурсия не адаптирована специально для детей, но им тоже будет интересно: мы говорим взрослым языком, но с захватывающими историями и в диалоге.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2299 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Подсосенском переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5832 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во Франции, Великобритании, разных российских городах
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— но Москва всегда была в наших сердцах. Поэтому мы снова здесь и готовы провести вас по тайным улочкам и величественным проспектам, помочь разгадать загадки знаковых построек и почувствовать себя немного ближе к этому бесконечно интересному городу.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
12
3
6
2
3
1
3
Евгения
Прекрасный экскурсовод, с каким-то очень позитивным вайбом все рассказывала. Экскурсионная группа была полной, я даже не ожидала! Обязательно подарю такую экскурсию маме - ей тоже понравится!
Прекрасный экскурсовод, с каким-то очень позитивным вайбом все рассказывала. Экскурсионная группа была полной, я даже не
Прекрасный экскурсовод, с каким-то очень позитивным вайбом все рассказывала. Экскурсионная группа была полной, я даже не
Прекрасный экскурсовод, с каким-то очень позитивным вайбом все рассказывала. Экскурсионная группа была полной, я даже не
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А
Экскурсию проводила Светлана. Экскурсия прошла увлекательно, очень приятный особняк и интересный рассказ про Шехтеля и его путь и знакомство с купеческими семьями старообрядцев.
Экскурсию проводила Светлана. Экскурсия прошла увлекательно, очень приятный особняк и интересный рассказ про Шехтеля и его
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И
Экскурсия понравилась. Экскурсоводу дополнительный плюс, очень живо и насыщено.
Интерьеры особняка Морозовых, сохранились не полностью, но и то что осталось, впечатляет. По фотографиям сначала подумал, что это экскурсия в дом приëмов МИДа, на Спиридоновке, только по указанному месту встречи разобрался, что это другой особняк. Хорошо, что подобный формат экскурсий появился и в Москве.
Экскурсия понравилась. Экскурсоводу дополнительный плюс, очень живо и насыщено.
Экскурсия понравилась. Экскурсоводу дополнительный плюс, очень живо и насыщено.
Экскурсия понравилась. Экскурсоводу дополнительный плюс, очень живо и насыщено.
Экскурсия понравилась. Экскурсоводу дополнительный плюс, очень живо и насыщено.
Экскурсия понравилась. Экскурсоводу дополнительный плюс, очень живо и насыщено.
Экскурсия понравилась. Экскурсоводу дополнительный плюс, очень живо и насыщено.
Экскурсия понравилась. Экскурсоводу дополнительный плюс, очень живо и насыщено.
Экскурсия понравилась. Экскурсоводу дополнительный плюс, очень живо и насыщено.+2
Экскурсия понравилась. Экскурсоводу дополнительный плюс, очень живо и насыщено.
Экскурсия понравилась. Экскурсоводу дополнительный плюс, очень живо и насыщено.
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И
Удивительное событие! Пройти по залам особняка, где оживает история, разыгрываются страсти драмы целой династии, где многое сохранилось со времён той эпохи- было настоящим удовольствием. Светлане огромное спасибо за ее страсть к истории архитектуры и Москвы мастерство рассказчика
Удивительное событие! Пройти по залам особняка, где оживает история, разыгрываются страсти драмы целой династии, где многое
Удивительное событие! Пройти по залам особняка, где оживает история, разыгрываются страсти драмы целой династии, где многое
Удивительное событие! Пройти по залам особняка, где оживает история, разыгрываются страсти драмы целой династии, где многое
Удивительное событие! Пройти по залам особняка, где оживает история, разыгрываются страсти драмы целой династии, где многое
Удивительное событие! Пройти по залам особняка, где оживает история, разыгрываются страсти драмы целой династии, где многое
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С
28 декабря были на экскурсии со Светланой. Она замечательно провела экскурсию. Приятно было слушать, она прекрасный рассказчик.
28 декабря были на экскурсии со Светланой. Она замечательно провела экскурсию. Приятно было слушать, она прекрасный рассказчик.
28 декабря были на экскурсии со Светланой. Она замечательно провела экскурсию. Приятно было слушать, она прекрасный рассказчик.
28 декабря были на экскурсии со Светланой. Она замечательно провела экскурсию. Приятно было слушать, она прекрасный рассказчик.
28 декабря были на экскурсии со Светланой. Она замечательно провела экскурсию. Приятно было слушать, она прекрасный рассказчик.
28 декабря были на экскурсии со Светланой. Она замечательно провела экскурсию. Приятно было слушать, она прекрасный рассказчик.
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Даша
Экскурсия замечательная: очень интересно было разобраться и разделить для себя ветви рода Морозовых и узнать об особенностях работы Шехтеля. Рекомендую!
Экскурсия замечательная: очень интересно было разобраться и разделить для себя ветви рода Морозовых и узнать об
Экскурсия замечательная: очень интересно было разобраться и разделить для себя ветви рода Морозовых и узнать об
Экскурсия замечательная: очень интересно было разобраться и разделить для себя ветви рода Морозовых и узнать об
Экскурсия замечательная: очень интересно было разобраться и разделить для себя ветви рода Морозовых и узнать об
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