Особняк Морозова в Подсосенском переулке - это уникальное место, где готика, египетские порталы и панно Врубеля создают неповторимую атмосферу. Экскурсия позволяет заглянуть в мир семьи Морозовых, узнать об их богатстве

и истории. Вы увидите работы архитектора Федора Шехтеля, старинные ручки и замки, лепнину и барельефы. Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 7 лет, и даже фасадная реставрация не помешает насладиться внутренними красотами

Лучшее время для посещения

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Экскурсия в особняк Морозова подходит для посещения в любое время года. Независимо от месяца, вы сможете насладиться уникальными интерьерами и узнать историю семьи Морозовых.

Сейчас август — это идеальное время.