Наш путь лежит в усадьбу Середниково, где Лермонтов проводил несколько летних сезонов с 14 до 17 лет. Архитектура, растворяющаяся в природе, придавала удивительную атмосферу этому месту.

Благодаря этому, Лермонтов пишет десятки стихотворений и, в том числе, поэму о молодом монахе «Мцыри».

ВНИМАНИЕ для школьных групп - если в группе присутствуют взрослые (за исключением 2-х сопровождающих), при посещении музеев они оплачивают входные билеты 🎫 дополнительно.

Указано ориентировочное время проведения экскурсии 🧭