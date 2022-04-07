Важная информация: Для доступа на экскурсию необходим QR-код (вакцинированного или переболевшего). Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в ОРИГИНАЛЕ.

Приглашаем вас посетить серпуховскую землю и посмотреть на нее глазами В. Д. Поленова – замечательного русского живописца.

Побывать в гостях у знаменитого русского художника вы сможете в рамках экскурсии, которую можно забронировать на нашем сайте.

Экскурсия по Серпухову начнется с Соборной горы, где князем Владимиром Храбрым была заложена крепость. Вы увидите прекрасный архитектурный ансамбль, состоящий из трех храмов: Успенского собора в стиле барокко, классицизма и ампира, Троицкого собора темно-розового цвета и собора Ильи Пророка в стиле барокко. В облике Владычного и Высоцкого монастырей угадывается пышность архитектуры эпохи Бориса Годунова.

Во время обзорной экскурсии по историко-художественному музею вы познакомитесь с экспозицией работ русских художников и увидите полотна Шишкина, Айвазовского, Левитана, Саврасова, Поленова и других. Также у вас будет возможность посетить экспозицию западноевропейской живописи. Далее вас ждет имение В. Д. Поленова, которое сам русский художник назвал “гнездом художников”, построив усадьбу по собственным эскизам. В экспозиции музея, кроме произведений Поленова, можно также увидеть работы Васнецова, Репина и других русских художников. Особенного внимания заслуживает последний шедевр Поленова – “Диорама”.