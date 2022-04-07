Серпухов и музей-усадьба В.Д. Поленова

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

19:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву.

Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Серпухов и музей-усадьба В.Д. Поленова
Серпухов и музей-усадьба В.Д. Поленова
Серпухов и музей-усадьба В.Д. Поленова
Серпухов и музей-усадьба В.Д. Поленова
Серпухов и музей-усадьба В.Д. Поленова
Серпухов и музей-усадьба В.Д. Поленова
Серпухов и музей-усадьба В.Д. Поленова
Серпухов и музей-усадьба В.Д. Поленова
Серпухов и музей-усадьба В.Д. Поленова

Что вас ожидает 🤩

  • Город Серпухов
  • Высоцкий монастырь
  • Серпуховский историко-художественный музей
  • Музей-заповедник В. Д. Поленова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 5 дней до наступления даты экскурсии.

Важная информация: Для доступа на экскурсию необходим QR-код (вакцинированного или переболевшего). Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в ОРИГИНАЛЕ.

Приглашаем вас посетить серпуховскую землю и посмотреть на нее глазами В. Д. Поленова – замечательного русского живописца.

Побывать в гостях у знаменитого русского художника вы сможете в рамках экскурсии, которую можно забронировать на нашем сайте.

Экскурсия по Серпухову начнется с Соборной горы, где князем Владимиром Храбрым была заложена крепость. Вы увидите прекрасный архитектурный ансамбль, состоящий из трех храмов: Успенского собора в стиле барокко, классицизма и ампира, Троицкого собора темно-розового цвета и собора Ильи Пророка в стиле барокко. В облике Владычного и Высоцкого монастырей угадывается пышность архитектуры эпохи Бориса Годунова.

Во время обзорной экскурсии по историко-художественному музею вы познакомитесь с экспозицией работ русских художников и увидите полотна Шишкина, Айвазовского, Левитана, Саврасова, Поленова и других. Также у вас будет возможность посетить экспозицию западноевропейской живописи. Далее вас ждет имение В. Д. Поленова, которое сам русский художник назвал “гнездом художников”, построив усадьбу по собственным эскизам. В экспозиции музея, кроме произведений Поленова, можно также увидеть работы Васнецова, Репина и других русских художников. Особенного внимания заслуживает последний шедевр Поленова – “Диорама”.

Программа

  • Обзорная экскурсия на автобусе по Серпухову.
  • Высоцкий монастырь.
  • Серпуховский историко-художественный музей.
  • Музей-заповедник В. Д. Поленова.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 08:30

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🧒Можно с детьми☀️На весь день🔭Обзорные📜История и культураДворцы и усадьбы🚌На автобусе🖼МузеиУсадьбы и дворцы

Еще несколько похожих предложений в Москве

Усадьба Горки - скрытая жемчужина Подмосковья
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Усадьба Горки - скрытая жемчужина Подмосковья
Попасть в прошлое и узнать больше о личности Ленина и пропаганде СССР в монументальном музее
12 000 за 1-4 чел.
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
9 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Алла
4
11 отзывов
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Москва - современный мегаполис с длинной историей
4 800 за 1 человека
Обзорная автобусная экскурсия по Москве
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Москва_с_гидом
Нет отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Москве
Обзорная автобусная экскурсия по центру Москвы
700 за 1 человека
Музей космонавтики: входной билет и космическая аудиоэкскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
5
1 отзыв
Музей космонавтики: входной билет и космическая аудиоэкскурсия
Приглашаем вас присоединиться к космической Одиссее! В этом необыкновенном музее вы перенесётесь
990 за 1 человека
Усадьба Братцево
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
4.8
5 отзывов
Усадьба Братцево
Ощутить дух времени в имении Строганова и узнать о связанных с ним судьбах и событиях
4 000 за 1-6 чел.
Билет в музей-смотровую башни Империя (Москва-сити)
1 час
Входной билет
Спутник
4.2
234 отзыва
Билет в музей-смотровую башни Империя (Москва-сити)
Музей Москва-Сити расположен на 56 этаже делового комплекса «Империя»
от 990 за 1 человека
Серпухов: аудиоэкскурсия по одному из самых недооцененных городов Подмосковья
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
5
1 отзыв
Серпухов: аудиоэкскурсия по одному из самых недооцененных городов Подмосковья
Серпухов - город старинных церквей и монастырей, а также потрясающих видов
890 за 1 человека
Исторический музей: входной билет и аудиоэкскурсия по истории Древней Руси
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Исторический музей: входной билет и аудиоэкскурсия по истории Древней Руси
Исторический музей - место, где хранятся миллионы уникальных артефактов
990 за 1 человека
«Белая Лебедь» Подмосковья: в гости к Воронцовым-Дашковым в усадьбу Быково
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
Нет отзывов
«Белая Лебедь» Подмосковья: в гости к Воронцовым-Дашковым в усадьбу Быково
Недалеко от города Жуковский в селе Быково находится настоящая жемчужина русского романтизма - усадьба
от 2 700 за 1-4 чел.
Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев Космоса
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Марина
5
3 отзыва
Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев Космоса
Прогуливаясь по Музею космонавтики и Аллее Героев космоса, вы узнаете все самое интересное
5 500 за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Группы
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Автобусно-пешеходная экскурсия по парадной части столицы с посещением ансамбля Кремля за три часа познакомит с основными
от 25 800 за 1-19 чел.
Унесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитатели
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Галина
5
16 отзывов
Унесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитатели
Знакомство с одним из самых красивых дворянских гнёзд на берегу Москвы-реки
от 5 000 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ