Я познакомлю вас с малоизвестным историческим памятником — усадьбой Неклюдово, которой пока нет в путеводителях по Подмосковью. Вы посетите уникальный музей, а на конной прогулке почувствуете себя героем исторического романа. Программа будет интересна и взрослым, и детям.
Описание экскурсии
Музей, истории о Ворошилове и кавалерии
- Вы посетите музей усадьбы, где все экспонаты — предметы обихода — можно трогать руками. Изучив их, мы по крупицам восстановим историю этого места.
- Познакомитесь с прошлым усадьбы, военной историей России
- Узнаете много увлекательного о русской и советской кавалерии, системе обучения верховой езде в армии. Ключевой фигурой экскурсии будет, конечно, Климент Ворошилов. В своих рассказах я сделаю акцент на его жизни и деятельности, а также поделюсь интересными фактами и о других владельцах усадьбы.
Знакомство с прекрасными животными и конная прогулка
- Вы увидите лошадей разных пород, научитесь с ними общаться, а также узнаете основы дрессуры. Их можно кормить и гладить, но только под контролем экскурсовода.
- Научитесь навыкам верховой езды (не переживайте, даже если у вас совсем нет опыта)
- Насладитесь конной прогулкой и представите себя гостем дворянской усадьбы, который неспешно прогуливается по парку верхом на коне.
Программа под ваши интересы
Я всегда подстраиваю экскурсии под своих гостей. Взрослым добавляю больше исторической информации, детям — игровых моментов. Программа состоит из трёх частей:
1. Пешеходная экскурсия по музею усадьбы и территории конюшни, контактная экскурсия по нескольким конюшням.
2. Детская игровая программа на конюшне: тактильная игра с закрытыми глазами, викторина или конный квест.
3. Прогулка верхом на лошадях по парку-усадьбе.
Организационные детали
- Возможно проведение программы на английском языке с адаптацией для англоязычной аудитории
- Дополнительно оплачивается катание верхом — 600 ₽/чел. (15–20 минут)
- Конные прогулки проводятся по предварительной записи. Сообщите, пожалуйста, заранее свой рост и вес
- Дети могут посетить экскурсию только в сопровождении взрослых
- Участники могут бесплатно забронировать столик в зоне барбекю. Напишите мне об этом в личные сообщения
- Можно покататься в конной телеге/санях (в зависимости от времени года). О расписании и стоимости катания уточняйте при бронировании
- По запросу организую трансфер до базы максимум для 4 человек. Стоимость от метро «Медведково» — 600 ₽, от метро «Алтуфьево» и «Бибирево» — 450 ₽. Если нужно детское автокресло — дополнительно 300 ₽.
Как добраться:
- На своей машине/такси: по навигатору — КСК «Матадор—Нагорное»
- На общественном транспорте: от метро «Алтуфьево» автобус № 259, от метро «Бибирево» автобус № 290, от метро «Медведково» автобус № 606. Все до остановки «Дом культуры». Более подробную информацию пришлю в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Нагорное
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василиса — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 184 туристов
Я дипломированный экскурсовод, организатор праздников и массовых мероприятий, дипломированный педагог и тренер по конному спорту, конник и спортсмен-любитель. Провожу авторские экскурсии по парку-усадьбе «Неклюдово» и конюшне КСК «Матадор» для взрослых и детей. С 2018 года параллельно с проведением экскурсионных программ занимаюсь исследованием истории старинных подмосковных усадеб, в частности усадьбы «Неклюдово», и изучаю историю русской кавалерии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Отличный вариант для семейного отдыха! Экскурсия по Ворошиловской усадьбе с живыми историческими деталями и интерактивным музеем. После — знакомство с лошадьми: их можно погладить и покормить (приносите морковку). Также вам
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Василиса-прекрасный рассказчик, вовлекающий в чудный мир коней! Столько всего о лошадях я никогда в жизни не слышал. Было весьма интересно.
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Здравствуйте! Сегодня была на экскурсии, все очень понравилось 😊
Василиса отличный экскурсовод, очень много интересного рассказала о лошадях.
Очень интересное место, рекомендую!
Василиса отличный экскурсовод, очень много интересного рассказала о лошадях.
Очень интересное место, рекомендую!
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С
Были на экскурсии 30.05.26.
Благодарим за прекрасную экскурсию!
Интересный рассказ об истории места, конюшне, лошадях!
Василиса профессионал своего дела!
Кроме приятного общения, приобретения новых знаний вы получите вокруг невероятную красоту и буйство природы)
В ещё, что бы побаловать лошадок возьмите с собой морковку,они её любят)
Благодарим за прекрасную экскурсию!
Интересный рассказ об истории места, конюшне, лошадях!
Василиса профессионал своего дела!
Кроме приятного общения, приобретения новых знаний вы получите вокруг невероятную красоту и буйство природы)
В ещё, что бы побаловать лошадок возьмите с собой морковку,они её любят)
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Обязательно идите на эту экскурсию! И с детьми тоже!
Были на экскурсии с Василисой семьёй: родители и трое мальчишек (5,5 лет, 11 и 14 лет).
Василиса очень увлекательно и ярко рассказала и
Были на экскурсии с Василисой семьёй: родители и трое мальчишек (5,5 лет, 11 и 14 лет).
Василиса очень увлекательно и ярко рассказала и
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Мы остались очень довольны экскурсией! Место действительно интересное и живописное. Организатор помимо истории о самом месте,подробно рассказала о своих конюшнях и лошадях, что сделало экскурсию ещё более познавательной. Конь, на
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