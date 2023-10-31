Узнать много интересного о русской кавалерии и Ворошилове, пообщаться с прекрасными животными
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Описание
Что вас ожидает
Музей, истории о Ворошилове и кавалерии
Вы посетите музей усадьбы, где все экспонаты — предметы обихода — можно трогать руками. Изучив их, мы по крупицам восстановим историю этого места. Вы познакомитесь с прошлым усадьбы, военной историей России. Узнаете много увлекательного о русской и советской кавалерии, системе обучения верховой езде в армии. Ключевой фигурой экскурсии будет, конечно, Климент Ворошилов. В своих рассказах я сделаю акцент на его жизни и деятельности, а также поделюсь интересными фактами и о других владельцах усадьбы.
Знакомство с прекрасными животными и конная прогулка
Вы увидите лошадей разных пород, научитесь с ними общаться. Их можно кормить и гладить, но только под контролем экскурсовода. А ещё мы научим вас навыкам верховой езды (не переживайте, даже если у вас совсем нет опыта). Вы насладитесь конной прогулкой и представите себя гостем дворянской усадьбы, который неспешно прогуливается по парку верхом на коне.
Программа под ваши интересы
Я всегда подстраиваю экскурсии под своих гостей. Взрослым добавляю больше исторической информации, детям — игровых моментов. Программа состоит из трёх частей:
1. Пешеходная экскурсия по музею усадьбы и территории конюшни, контактная экскурсия по нескольким конюшням.
2. Детская игровая программа на конюшне: тактильная игра с закрытыми глазами, викторина или конный квест.
3. Прогулка верхом на лошадях по парку-усадьбе.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается катание верхом — 400 руб. /чел. (15–20 минут)
- Конные прогулки проводятся по предварительной записи. Сообщите, пожалуйста, заранее свой рост и вес.
- Дети могут посетить экскурсию только в сопровождении взрослых
- Могу провести индивидуальную экскурсию для группы до 10 человек. Подробности обсудим в личной переписке.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в посёлке Нагорное
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 17:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.