Я познакомлю вас с малоизвестным историческим памятником — усадьбой Неклюдово, которой пока нет в путеводителях по Подмосковью. Вы посетите уникальный музей, а на конной прогулке почувствуете себя героем исторического романа. Программа будет интересна и взрослым, и детям.

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Описание экскурсии

Музей, истории о Ворошилове и кавалерии

Вы посетите музей усадьбы, где все экспонаты — предметы обихода — можно трогать руками. Изучив их, мы по крупицам восстановим историю этого места.

Познакомитесь с прошлым усадьбы, военной историей России

Узнаете много увлекательного о русской и советской кавалерии, системе обучения верховой езде в армии. Ключевой фигурой экскурсии будет, конечно, Климент Ворошилов. В своих рассказах я сделаю акцент на его жизни и деятельности, а также поделюсь интересными фактами и о других владельцах усадьбы.

Знакомство с прекрасными животными и конная прогулка

Вы увидите лошадей разных пород, научитесь с ними общаться, а также узнаете основы дрессуры. Их можно кормить и гладить, но только под контролем экскурсовода.

Научитесь навыкам верховой езды (не переживайте, даже если у вас совсем нет опыта)

Насладитесь конной прогулкой и представите себя гостем дворянской усадьбы, который неспешно прогуливается по парку верхом на коне.

Программа под ваши интересы

Я всегда подстраиваю экскурсии под своих гостей. Взрослым добавляю больше исторической информации, детям — игровых моментов. Программа состоит из трёх частей:

1. Пешеходная экскурсия по музею усадьбы и территории конюшни, контактная экскурсия по нескольким конюшням.

2. Детская игровая программа на конюшне: тактильная игра с закрытыми глазами, викторина или конный квест.

3. Прогулка верхом на лошадях по парку-усадьбе.

Организационные детали

Возможно проведение программы на английском языке с адаптацией для англоязычной аудитории

Дополнительно оплачивается катание верхом — 600 ₽/чел. (15–20 минут)

Конные прогулки проводятся по предварительной записи. Сообщите, пожалуйста, заранее свой рост и вес

Дети могут посетить экскурсию только в сопровождении взрослых

Участники могут бесплатно забронировать столик в зоне барбекю. Напишите мне об этом в личные сообщения

Можно покататься в конной телеге/санях (в зависимости от времени года). О расписании и стоимости катания уточняйте при бронировании

По запросу организую трансфер до базы максимум для 4 человек. Стоимость от метро «Медведково» — 600 ₽, от метро «Алтуфьево» и «Бибирево» — 450 ₽. Если нужно детское автокресло — дополнительно 300 ₽.

Как добраться: