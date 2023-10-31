Групповая экскурсия и конная прогулка по Ворошиловской даче (усадьбе Неклюдово)

Узнать много интересного о русской кавалерии и Ворошилове, пообщаться с прекрасными животными

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Я познакомлю вас с малоизвестным историческим памятником — усадьбой Неклюдово, которой пока нет в путеводителях по Подмосковью. Это будет игровое путешествие в историю русской кавалерии и погружение в быт конюшни. Вы посетите уникальный музей, а на конной прогулке почувствуете себя героем исторического романа. Программа будет интересна и взрослым, и детям.
Групповая экскурсия и конная прогулка по Ворошиловской даче (усадьбе Неклюдово)
Групповая экскурсия и конная прогулка по Ворошиловской даче (усадьбе Неклюдово)
Групповая экскурсия и конная прогулка по Ворошиловской даче (усадьбе Неклюдово)
Групповая экскурсия и конная прогулка по Ворошиловской даче (усадьбе Неклюдово)
Групповая экскурсия и конная прогулка по Ворошиловской даче (усадьбе Неклюдово)
Групповая экскурсия и конная прогулка по Ворошиловской даче (усадьбе Неклюдово)
Групповая экскурсия и конная прогулка по Ворошиловской даче (усадьбе Неклюдово)
Групповая экскурсия и конная прогулка по Ворошиловской даче (усадьбе Неклюдово)
Групповая экскурсия и конная прогулка по Ворошиловской даче (усадьбе Неклюдово)
Групповая экскурсия и конная прогулка по Ворошиловской даче (усадьбе Неклюдово)
Групповая экскурсия и конная прогулка по Ворошиловской даче (усадьбе Неклюдово)
Групповая экскурсия и конная прогулка по Ворошиловской даче (усадьбе Неклюдово)
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Музей, истории о Ворошилове и кавалерии

Вы посетите музей усадьбы, где все экспонаты — предметы обихода — можно трогать руками. Изучив их, мы по крупицам восстановим историю этого места. Вы познакомитесь с прошлым усадьбы, военной историей России. Узнаете много увлекательного о русской и советской кавалерии, системе обучения верховой езде в армии. Ключевой фигурой экскурсии будет, конечно, Климент Ворошилов. В своих рассказах я сделаю акцент на его жизни и деятельности, а также поделюсь интересными фактами и о других владельцах усадьбы.

Знакомство с прекрасными животными и конная прогулка

Вы увидите лошадей разных пород, научитесь с ними общаться. Их можно кормить и гладить, но только под контролем экскурсовода. А ещё мы научим вас навыкам верховой езды (не переживайте, даже если у вас совсем нет опыта). Вы насладитесь конной прогулкой и представите себя гостем дворянской усадьбы, который неспешно прогуливается по парку верхом на коне.

Программа под ваши интересы

Я всегда подстраиваю экскурсии под своих гостей. Взрослым добавляю больше исторической информации, детям — игровых моментов. Программа состоит из трёх частей:

1. Пешеходная экскурсия по музею усадьбы и территории конюшни, контактная экскурсия по нескольким конюшням.
2. Детская игровая программа на конюшне: тактильная игра с закрытыми глазами, викторина или конный квест.
3. Прогулка верхом на лошадях по парку-усадьбе.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается катание верхом — 400 руб. /чел. (15–20 минут)
  • Конные прогулки проводятся по предварительной записи. Сообщите, пожалуйста, заранее свой рост и вес.
  • Дети могут посетить экскурсию только в сопровождении взрослых
  • Могу провести индивидуальную экскурсию для группы до 10 человек. Подробности обсудим в личной переписке.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в посёлке Нагорное
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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