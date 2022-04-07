В любой день в 10:00

К 1923-му году, когда окончательно отгремели бои, отполыхали пожары революции и гражданской войны, новоиспеченный советский народ приступил к строительству новой, мирной жизни. Больше всех в этом преуспели «отсталые слои населения» - богема и интеллигенция. На свои собственные деньги, которых у них оказалось гораздо больше, чем у прогрессивного пролетариата, они выстроили, между чистым полем и Серебряным бором, рай на земле - кооперативный поселок «Сокол».

Выдающиеся инженеры и архитекторы спроектировали город-сад, где в кустах и деревьях, занесенных в Красную книгу, скрывались непохожие друг на друга дома: русские терема, особняки в стиле конструктивизм, типовые дореволюционные дачи, а также библиотеки, магазины, роддом и клуб.

Те же, кто к поселку отношения не имел и в нем не жил, прозвали это райское местечко «Хламом». Именно в такую аббревиатуру складываются начальные буквы от слов художники, литераторы, актеры, музыканты.

Одним из архитекторов-проектировщиков Сокола был Николай Владимирович Марковкин. Для себя в поселке он построил целых три дома. Мы с вами познакомимся со всеми.

В Соколе жил создатель первого русского автомата Владимир Григорьевич Федоров, который трудился над своим проектом под грифом «секретно». Считалось, что проживал он в Соколе в доме № 9, но мы с вами доберемся до истины.

Проживал здесь и художник Александр Михайлович Герасимов. Свой дом он построил похожим на средневековую крепость, с толстыми стенами и мерлонами на них, как будто сказал всем «Не суйтесь! », но мы, все же, попробуем.

В 1985-м в Сокол переехал актер Ролан Быков. Мы увидим его дом и школу, построенную по его проекту.