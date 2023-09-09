Погрузиться в визуальные впечатления и глубоко личные переживания в компании искусствоведа
Обычно экскурсии по Третьяковской галерее раскрывают живописные сюжеты «широкими мазками». У меня другой подход, ведь картины требуют внимательного к себе отношения. Мы выберем интересную для вас тему или направление. Рассмотрим каждый мельчайший штрих — во всех подробностях. И обсудим связь творчества и личной жизни художников. Более душевных, личных историй вам не найти!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я убеждён, что знакомство с биографиями творцов дарит особый вкус в восприятии: предметы искусства становятся объёмными, раскрываются по-новому. И вот перед глазами — уже не просто картина, а целая история. Со мной вы окунётесь в эпоху создания полотен и поймёте, как личная жизнь художника порой оказывала влияние на целое направление в искусстве.
Для начала вы расскажете мне, какое направление в искусстве вам ближе всего и что вы хотите увидеть в Третьяковке. Можем сосредоточиться на отдельных жанрах или персоналиях. Хотите устроить тур по лучшим шедеврам — сделаем! И обязательно обсудим:
- кем были неизвестные герои портретов «неизвестных»
- какие исторические персонажи встречаются на картинах
- как связаны цветы флердоранжа и шедевр В. Пукирева «Неравный брак»
- какая личная драма Саврасова скрывается за картиной «Грачи прилетели»
Организационные детали
- Бронирование осуществляется в соответствии с графиком работы Третьяковской галереи
- Входной билет для участников оплачивается отдельно от экскурсии (500 руб. /чел. с каждого взрослого). Приобретать билет для гида не потребуется. Билет можно купить в кассах музея, однако в связи с большим количеством посетителей лучше заранее оформить электронные билеты.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Москве
Я — Алексей, ваш искусствовед, специализирующийся на индивидуальных VIP-экскурсиях по картинам Третьяковской галереи. Экскурсия со мной — это уникальное путешествие во времени, где история оживает, а картины раскрывают свои тайны. Моя миссия — сделать ваше посещение галереи незабываемым. Я с удовольствием расскажу самые интересные и малоизвестные факты о каждой работе, раскрою детали и секреты из жизни творческого гения.
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