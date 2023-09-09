Обычно экскурсии по Третьяковской галерее раскрывают живописные сюжеты «широкими мазками». У меня другой подход, ведь картины требуют внимательного к себе отношения. Мы выберем интересную для вас тему или направление. Рассмотрим каждый мельчайший штрих — во всех подробностях. И обсудим связь творчества и личной жизни художников. Более душевных, личных историй вам не найти!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я убеждён, что знакомство с биографиями творцов дарит особый вкус в восприятии: предметы искусства становятся объёмными, раскрываются по-новому. И вот перед глазами — уже не просто картина, а целая история. Со мной вы окунётесь в эпоху создания полотен и поймёте, как личная жизнь художника порой оказывала влияние на целое направление в искусстве.

Для начала вы расскажете мне, какое направление в искусстве вам ближе всего и что вы хотите увидеть в Третьяковке. Можем сосредоточиться на отдельных жанрах или персоналиях. Хотите устроить тур по лучшим шедеврам — сделаем! И обязательно обсудим:

кем были неизвестные герои портретов «неизвестных»

какие исторические персонажи встречаются на картинах

как связаны цветы флердоранжа и шедевр В. Пукирева «Неравный брак»

какая личная драма Саврасова скрывается за картиной «Грачи прилетели»

Организационные детали