Экскурсия-квест по Замоскворечью «Тайна общества художников»

Стать детективами, отыскать самую маленькую скульптуру Москвы и картины в фонтане
Мы совместим осмотр исторических и архитектурных памятников с распутыванием детективного квеста. Будем играть в игры и искать ответы на вопросы. Вы узнаете о старинных слободах и церквях, купцах и меценатах.

И всё это — через призму различных видов искусства, ведь вы столкнётесь с показаниями и художников, и скульпторов, и литераторов.
5
2 отзыва
Экскурсия-квест по Замоскворечью «Тайна общества художников»
Экскурсия-квест по Замоскворечью «Тайна общества художников»
Экскурсия-квест по Замоскворечью «Тайна общества художников»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание квеста

Что вас ожидает

  • Вы узнаете, в чём особенности наземного павильона станции «Новокузнецкая» и что было на этом месте раньше
  • Разберётесь, в каком стиле построен Храм Климента Папы Римского и почему у него такое необычное посвящение
  • Найдёте самый маленький памятник города
  • Отыщете здание телефонной станции и необычные мозаики на её стенах
  • Откроете, какие известные картины русских художников спрятались в фонтане
  • Выясните, как раньше выглядело здание Третьяковской галереи и кто сделал его таким, каким мы его знаем сегодня

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия будет интересна взрослым и детям, гостям города и жителям Москвы. В зависимости от возраста участников я подбираю историю и задания для квеста. Или оставляю только экскурсионный рассказ — по вашему желанию.

Организационные детали

  • В конце квеста я дарю небольшие подарки
  • Я предоставляю радиогиды на время экскурсии
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 17) — детали и цены уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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А
23 июня 2024
Сегодня гуляли по району Замоскворечье, это уже наша не первая прогулка с Катериной. Посмотрели на знакомые места новым взглядом. Рассмотрели городские детали, которые раньше не замечали, хоть и часто гуляли по этим улицам сами, узнали много нового. Интересная история про детективов увлекла детей, с азартом выполняли задания и искали «улики»! Рекомендуем для семейного отдыха👌🏻
Н
22 июня 2024
Отличная позитивная экскурсия. Лёгкая подача материала, интересно взрослым, познавательно детям. Лёгкая подача информации. Мы все очень довольны! Спасибо, Катя!

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