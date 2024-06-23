Сегодня гуляли по району Замоскворечье, это уже наша не первая прогулка с Катериной. Посмотрели на знакомые места новым взглядом. Рассмотрели городские детали, которые раньше не замечали, хоть и часто гуляли по этим улицам сами, узнали много нового. Интересная история про детективов увлекла детей, с азартом выполняли задания и искали «улики»! Рекомендуем для семейного отдыха👌🏻