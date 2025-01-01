Спасо-Андроников монастырь и район Сыромятники с гидом-историком

Гид расскажет вам о монастыре, его постройке в XIV-м веке, возведении Спасского собора и росписи его...

Гид расскажет вам о монастыре, его постройке в XIV-м веке, возведении Спасского собора и росписи его Андреем Рублевым, истории монастыря на протяжении веков.

Затем вы проследуете в современный креативный квартал Artplay, гид расскажет вам о нем и о районе Сыромятники, вы увидите дом призрения, построенный на средства Герасима Хлудова, дворец Екатерины Волконской, Винзавод.

Заканчивается экскурсия в квартале Арма у Курского вокзала.
Спасо-Андроников монастырь и район Сыромятники с гидом-историком
Спасо-Андроников монастырь и район Сыромятники с гидом-историком
Спасо-Андроников монастырь и район Сыромятники с гидом-историком
Спасо-Андроников монастырь и район Сыромятники с гидом-историком
Спасо-Андроников монастырь и район Сыромятники с гидом-историком
Спасо-Андроников монастырь и район Сыромятники с гидом-историком

Что вы увидите 🤩

  • Спасо-Андроников монастырь
  • набережная Яузы
  • квартал Артплей
  • дом призрения преп. Герасима
  • дворец Екатерины Волконской
  • Винзавод, квартал Арма
Экскурсия по древнейшему монастырю столицы, Спасо-Андроникову и району Сыромятники.

Что вас ждет:

  • Гид расскажет вам о монастыре, его постройке в XIV-м веке, возведении Спасского собора и росписи его Андреем Рублевым, истории монастыря на протяжении веков. Затем вы проследуете в современный креативный квартал Artplay, гид расскажет вам о нем и о районе Сыромятники, вы увидите дом призрения, построенный на средства Герасима Хлудова, дворец Екатерины Волконской, Винзавод. Заканчивается экскурсия в квартале Арма у Курского вокзала.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Экскурсия Спасо-Андроников монастырь, Сыромятники
4 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Нижняя Сыромятническая улица 10с10
    Завершение: Арма
    Когда и сколько длится?
    Когда: по заказу
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    по заказу

    Александр Г.
    Александр Г.
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