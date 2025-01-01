Гид расскажет вам о монастыре, его постройке в XIV-м веке, возведении Спасского собора и росписи его Андреем Рублевым, истории монастыря на протяжении веков.



Затем вы проследуете в современный креативный квартал Artplay, гид расскажет вам о нем и о районе Сыромятники, вы увидите дом призрения, построенный на средства Герасима Хлудова, дворец Екатерины Волконской, Винзавод.



Заканчивается экскурсия в квартале Арма у Курского вокзала.