Запретная Москва: «район красных фонарей» (18+)

Исследовать улицы и проходные дворы, некогда гремевшие на всю столицу

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Гуляя по фешенебельному Цветному бульвару или уютной Сретенке, сложно представить, что в 19 веке здесь был самый злачный городской район — Грачёвка, или Драчёвка. Сегодня его так уже не называют, да и трущобы канули в лету.

Но окрестные дома, бывшие трактиры и гостиницы, хранят множество историй — чувственных, пикантных и даже «с душком». Подробности — на нашей экскурсии!
Запретная Москва: «район красных фонарей» (18+)
Запретная Москва: «район красных фонарей» (18+)
Запретная Москва: «район красных фонарей» (18+)
Запретная Москва: «район красных фонарей» (18+)
Запретная Москва: «район красных фонарей» (18+)
Запретная Москва: «район красных фонарей» (18+)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Когда речь заходит о злачных местах Москвы, многие вспоминают Хитровку, воспетую Гиляровским. Но для современников переулки вокруг Сретенки и Трубной были куда страшнее. Из «людей приличных» на тех улицах мало кто селился, а с 1844 года там начали открываться дома терпимости.

Что сегодня находится на улицах, куда до революции съезжались сотни мужчин? Вы увидите сооружение, в котором располагался бордель со знаменитой «турецкой комнатой», и особняк, где жила Эллочка Людоедка. Оригинальный дом с беременными кариатидами и трущобы 19 века. А ещё услышите про исторический период, когда московские куртизанки могли работать официально и платили налоги.

Мы погрузимся в историю запретной Москвы и разберёмся:

  • на какие категории делились публичные дома и для какого они были предназначены,
  • сколько зарабатывали куртизанки в дореволюционной Москве,
  • кем были «камелии»,
  • кто из русских писателей проживал в этом районе,
  • в каком борделе обслуживали старообрядцев.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Сухаревская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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