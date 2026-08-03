Гуляя по фешенебельному Цветному бульвару или уютной Сретенке, сложно представить, что в 19 веке здесь был самый злачный городской район — Грачёвка, или Драчёвка. Сегодня его так уже не называют, да и трущобы канули в лету. Но окрестные дома, бывшие трактиры и гостиницы, хранят множество историй — чувственных, пикантных и даже «с душком». Подробности — на нашей экскурсии!

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Когда речь заходит о злачных местах Москвы, многие вспоминают Хитровку, воспетую Гиляровским. Но для современников переулки вокруг Сретенки и Трубной были куда страшнее. Из «людей приличных» на тех улицах мало кто селился, а с 1844 года там начали открываться дома терпимости.

Что сегодня находится на улицах, куда до революции съезжались сотни мужчин? Вы увидите сооружение, в котором располагался бордель со знаменитой «турецкой комнатой», и особняк, где жила Эллочка Людоедка. Оригинальный дом с беременными кариатидами и трущобы 19 века. А ещё услышите про исторический период, когда московские куртизанки могли работать официально и платили налоги.

Мы погрузимся в историю запретной Москвы и разберёмся: