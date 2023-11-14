Исследовать улицы и проходные дворы, некогда гремевшие на всю столицу
Гуляя по фешенебельному Цветному бульвару или уютной Сретенке, сложно представить, что в 19 веке здесь был самый злачный городской район — Грачёвка, или Драчёвка. Сегодня его так уже не называют, да и трущобы канули в лету.
Но окрестные дома, бывшие трактиры и гостиницы, хранят множество историй — чувственных, пикантных и даже «с душком». Подробности — на нашей экскурсии!
Но окрестные дома, бывшие трактиры и гостиницы, хранят множество историй — чувственных, пикантных и даже «с душком». Подробности — на нашей экскурсии!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Когда речь заходит о злачных местах Москвы, многие вспоминают Хитровку, воспетую Гиляровским. Но для современников переулки вокруг Сретенки и Трубной были куда страшнее. Из «людей приличных» на тех улицах мало кто селился, а с 1844 года там начали открываться дома терпимости.
Что сегодня находится на улицах, куда до революции съезжались сотни мужчин? Вы увидите сооружение, в котором располагался бордель со знаменитой «турецкой комнатой», и особняк, где жила Эллочка Людоедка. Оригинальный дом с беременными кариатидами и трущобы 19 века. А ещё услышите про исторический период, когда московские куртизанки могли работать официально и платили налоги.
Мы погрузимся в историю запретной Москвы и разберёмся:
- на какие категории делились публичные дома и для какого они были предназначены,
- сколько зарабатывали куртизанки в дореволюционной Москве,
- кем были «камелии»,
- кто из русских писателей проживал в этом районе,
- в каком борделе обслуживали старообрядцев.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
- Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Сухаревская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Москве
Меня зовут Анастасия. С 2017 года мы с командой занимаемся организацией экскурсий в Москве и в городах Золотого кольца. За 6 лет лично я провела прогулки более чем для 3000 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Архангельска и других городов России. Будем рады встрече!
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