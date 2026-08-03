Гуляя по фешенебельному Цветному бульвару или уютной Сретенке, сложно представить, что в 19 веке здесь был самый злачный городской район — Грачёвка, или Драчёвка. Сегодня его так уже не называют, да и трущобы канули в лету.
Но окрестные дома, бывшие трактиры и гостиницы, хранят множество историй — чувственных, пикантных и даже «с душком». Подробности — на нашей экскурсии!
Но окрестные дома, бывшие трактиры и гостиницы, хранят множество историй — чувственных, пикантных и даже «с душком». Подробности — на нашей экскурсии!
Описание экскурсии
Когда речь заходит о злачных местах Москвы, многие вспоминают Хитровку, воспетую Гиляровским. Но для современников переулки вокруг Сретенки и Трубной были куда страшнее. Из «людей приличных» на тех улицах мало кто селился, а с 1844 года там начали открываться дома терпимости.
Что сегодня находится на улицах, куда до революции съезжались сотни мужчин? Вы увидите сооружение, в котором располагался бордель со знаменитой «турецкой комнатой», и особняк, где жила Эллочка Людоедка. Оригинальный дом с беременными кариатидами и трущобы 19 века. А ещё услышите про исторический период, когда московские куртизанки могли работать официально и платили налоги.
Мы погрузимся в историю запретной Москвы и разберёмся:
- на какие категории делились публичные дома и для какого они были предназначены
- сколько зарабатывали куртизанки в дореволюционной Москве
- кем были «камелии»
- кто из русских писателей проживал в этом районе
- в каком борделе обслуживали старообрядцев
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Сухаревская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1082 туристов
Я люблю Москву — и если вы ещё в неё не влюбились, это произойдёт на моей экскурсии. Культуролог по образованию, более 6 лет помогаю гостям открывать новые локации. Основа моей философии — страсть к открытиям и любовь к своему делу. Предлагаю разные форматы экскурсий, чтобы каждый нашёл маршрут по душе. Присоединяйтесь к группе или свяжитесь со мной для организации индивидуальной прогулки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 70 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия была организована на день рождения для пятерых девушек. Анастасия очень интересно, где-то с юмором, рассказывала и постепенно раскрывала тему маршрута. Экскурсия была не утомительной, динамичной, с демонстрационным материалом. Анастасия, отвечала на наши вопросы, ссылаясь на документы, исотрические факты. Многие подробности и факты нас конечно удивили)))
Было здорово, рекомендуем Анастасию и эту экскурсию. Планируем с Настей уже следующую экскурсию по Булгакову.
Было здорово, рекомендуем Анастасию и эту экскурсию. Планируем с Настей уже следующую экскурсию по Булгакову.
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Т
Дата посещения: 28 мар 2026
Замечательная Анастасия!!! Нам очень всё понравилось. Было очень интересно и познавательно.
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Д
Выбрали эту экскурсию в качестве культурной программы для девичника подруги. Замечательная экскурсия, материал интересен и интересующимся историей, и желающим узнать Москву получше. Очень приятно было побеседовать с гидом, Анастасия снабдила нас дополнительными материалами и помогла запечатлеть лучшие моменты!
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М
Экскурсия была увлекательная, нестандартная, интересная. Гид - Анастасия, умело и легко подавала информацию.
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И
Интересная экскурсия. Узнали обратную сторону жизни молодых Московских девушек того времени. Впечатлило.
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О
Анастасия,, тот гид который акцентирует внимание на себя и вызывает улыбку! содержание экскурсии на 100%, познавательно и с юмором! Рекомендую?!! Конечно!!! очень интересно и познавательно!
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