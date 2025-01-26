Описание экскурсии
Загадочная квартира №50
Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по местам, окутанным мистикой и историей, начиная с «нехорошей квартиры №50» из знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Это место, полное тайн, привлекает внимание и вдохновляет на размышления.
Жители района
На нашем пути мы познакомимся с другими выдающимися личностями, которые оставили свой след в этом районе:
- Архитектор Фёдор Шехтель и его уникальные работы;
- Место, где родилась поэтесса Марина Цветаева;
- Дом, в котором гостил поэт Александр Блок;
- Места, связанные с жизнью писателя Михаила Булгакова.
Патриаршие пруды
Далее мы направимся к Патриаршим прудам, которые хранят множество историй. Здесь мы увидим место встречи героев Бездомного и Берлиоза с Воландом из романа «Мастер и Маргарита». Это место наполнено атмосферой загадки и романтики.
Малая Бронная
Прогулка продолжится по Малой Бронной – самой популярной улице баров и ресторанов. Здесь я расскажу о самых интересных и необычных заведениях с оригинальным внешним оформлением, которые делают эту улицу особенной.
Спиридоновка
В следующей части экскурсии мы выйдем на улицу миллионеров Москвы двадцатого века – Спиридоновку. Здесь вы увидите роскошные особняки богемы того времени. Я поделюсь удивительными историями о жизни этих людей и покажу тайные дворики, которые хранят множество секретов.
История любви А. Пушкина и Н. Гончаровой
Завершим нашу прогулку около памятника-фонтана Александру Пушкину и Наталье Гончаровой. Здесь вы услышите невероятную историю их любви и узнаете, как они связаны с этим местом.
Важная информация
Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, соответствующую погоде, чтобы ваше путешествие было комфортным и приятным!
Каждый день с 12 до 20
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от 3000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Пигита
- Особняк Шехтеля
- Скоропечатня Левенсона
- Дом со львами
- ЖК Патриарх
- Патриаршие пруды
- Малая Бронная улица
- Дом зубного врача
- Улица Спиридоновка
- Особняк Морозовой
- Усадьба Тарасова
- Гранатный двор
- Особняк Рябушинских
- Фонтан-памятник Александру Пушкину и Наталье Гончаровой
Что включено
- Услуги гида
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Отзывы и рейтинг
Спасибо прекрасному гиду Екатерине! Места, которые она показала, я раньше не видела, хотя родилась в Москве
и бываю в этом районе. Очень увлекательно узнавать любимый город.
Мы увидели
Очень оперативно смогла заказать, связаться и обсудить детали с Екатериной.
Все прошло в лучшем виде! Нам всем, включая детей, очень понравилось! Катя прекрасный рассказчик, милый и приятный человек, с которым комфортно находится рядом. Спасибо вам большое! Хотим теперь еще)
Спасибо Екатерине, получили большое удовольствие от общения!