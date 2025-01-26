Патрики - самый богемный район Москвы

Патрики — это неформальное название района вокруг Патриарших прудов. Сейчас это один из самых популярных районов города. Здесь обосновались лучшие бары, кафе, рестораны и дорогие бутики. Здесь можно часто встретить
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знаменитостей, а дух этого места окутан богемностью и аристократизмом.

На экскурсии мы как раз и узнаем, почему этот район стал так популярен, и увидим места, где жили известные и культовые личности прошлого.

5
19 отзывов
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Загадочная квартира №50

Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по местам, окутанным мистикой и историей, начиная с «нехорошей квартиры №50» из знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Это место, полное тайн, привлекает внимание и вдохновляет на размышления.

Жители района

На нашем пути мы познакомимся с другими выдающимися личностями, которые оставили свой след в этом районе:

  • Архитектор Фёдор Шехтель и его уникальные работы;
  • Место, где родилась поэтесса Марина Цветаева;
  • Дом, в котором гостил поэт Александр Блок;
  • Места, связанные с жизнью писателя Михаила Булгакова.

Патриаршие пруды

Далее мы направимся к Патриаршим прудам, которые хранят множество историй. Здесь мы увидим место встречи героев Бездомного и Берлиоза с Воландом из романа «Мастер и Маргарита». Это место наполнено атмосферой загадки и романтики.

Малая Бронная

Прогулка продолжится по Малой Бронной – самой популярной улице баров и ресторанов. Здесь я расскажу о самых интересных и необычных заведениях с оригинальным внешним оформлением, которые делают эту улицу особенной.

Спиридоновка

В следующей части экскурсии мы выйдем на улицу миллионеров Москвы двадцатого века – Спиридоновку. Здесь вы увидите роскошные особняки богемы того времени. Я поделюсь удивительными историями о жизни этих людей и покажу тайные дворики, которые хранят множество секретов.

История любви А. Пушкина и Н. Гончаровой

Завершим нашу прогулку около памятника-фонтана Александру Пушкину и Наталье Гончаровой. Здесь вы услышите невероятную историю их любви и узнаете, как они связаны с этим местом.

Важная информация

Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, соответствующую погоде, чтобы ваше путешествие было комфортным и приятным!

Каждый день с 12 до 20

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билетот 3000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом Пигита
  • Особняк Шехтеля
  • Скоропечатня Левенсона
  • Дом со львами
  • ЖК Патриарх
  • Патриаршие пруды
  • Малая Бронная улица
  • Дом зубного врача
  • Улица Спиридоновка
  • Особняк Морозовой
  • Усадьба Тарасова
  • Гранатный двор
  • Особняк Рябушинских
  • Фонтан-памятник Александру Пушкину и Наталье Гончаровой
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Садовая, 10
Завершение: Площадь Никитских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 12 до 20
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
Т
26 янв 2025
Однозначно интересная и познавательная экскурсия.
Спасибо прекрасному гиду Екатерине! Места, которые она показала, я раньше не видела, хотя родилась в Москве
и бываю в этом районе. Очень увлекательно узнавать любимый город.
Мы увидели
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достопримечательности Патриарших прудов и близлежащих улиц и переулков: Садовая, Малый и Большой Козихинский, Спиридоновка и другие.
Екатерина рассказала историю и современные факты о самых красивых архитектурных сооружениях этого района: особняки Рябушинского, Морозовой, дом архитектура Шехтеля и других.
Зашли в "Дом Булгакова", узнали историю этого места и факты биографии писателя.
Екатерина увлекательно рассказывала про различные исторические периоды города. Терпеливо отвечала на вопросы. Очень приятно было познакомиться с эрудированным и профессиональным гидом.
Надеюсь на новые встречи!

Н
17 ноя 2024
Замечательная экскурсия!!! Экскурсовод Екатерина знаток своего дела!!! За 2 часа узнали не только историю Патриарших,но и было множество любопытных отступлений про наших современников. Замечательно провели время!!! Спасибо Катюша❤️❤️❤️
Ю
8 ноя 2024
В Москве были с сыном один день проездом. Чтобы с пользой провести время, решили сходить на экскурсию. Ребёнок очень хотел увидеть "Патрики", мне же были более интересны Булгаковские Патриаршие пруды. Идеальным решением дилеммы стала экскурсия Екатерины) Узнали много интересных фактов об этом районе, как исторических, так и современных. Экскурсия очень понравилась и мне, и ребёнку. Большое спасибо Екатерине!
Ю
20 окт 2024
Экскурсия невероятно понравилась, Екатерина рассказывала интересные факты, все емко и действительно любопытно. Очень рекомендую такой формат прогулки с одновременным получением знаний города, в котором живешь.
А
3 окт 2024
Л
2 окт 2024
Сделала себе подарок на день рождения, сходила на экскурсию в самый богемный район Москвы. Экскурсия предполагала небольшое количество экскурсантов, я оказалась одна 🤩
Е
20 авг 2024
Экскурсовод лучший
С
8 авг 2024
Понравилась экскурсия, проведенная гидом Екатериной. 2 часа пролетели незаметно. Рассказывает интересно, при этом не перегружено информацией, на все вопросы также получили ответ. Екатерина подстраивается под клиентов. Я была вдвоем с сыном, 9 лет. Все наши пожелания были учтены. Планируем к посещению другие экскурсии с Екатериной.
М
1 авг 2024
Отличный гид Екатерина. Человек -фанат своего дела. Непринуждённо, спокойно,атомосферно. Всем советую
М
28 июл 2024
Спасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно, интересно, необычно.
Н
23 июл 2024
Л
24 июн 2024
Ю
1 апр 2024
Неожиданно пришла идея на свой день рождения прогуляться с экскурсоводом по любимому району Москвы - по Патрикам, с подругами и детьми 12 лет.
Очень оперативно смогла заказать, связаться и обсудить детали с Екатериной.
Все прошло в лучшем виде! Нам всем, включая детей, очень понравилось! Катя прекрасный рассказчик, милый и приятный человек, с которым комфортно находится рядом. Спасибо вам большое! Хотим теперь еще)
Д
19 ноя 2023
Живая и интересная экскурсия. Экскурсовод Екатерина позитивная и доброжелательная девушка. Узнала много нового о Патриарших прудах!
Е
4 окт 2023
Патрики-замечательное место для прогулки в теплый осенний день. Наш гид Екатерина рассказала историю создания богемного района, много интересного о прошлой и настоящей жизни его знаменитых обитателей.
Спасибо Екатерине, получили большое удовольствие от общения!

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