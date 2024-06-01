Приглашаем вас окунуться в атмосферу Москвы с реки и насладиться яркими впечатлениями от этой уникальной экскурсии! Время в пути в одну сторону составляет 45 минут, на выбор предлагаются билеты в одну сторону или с обратным возвращением.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:10, 12:20, 12:30, 13:00, 13:10, 13:50, 14:00, 14:10, 14:40, 14:50, 15:30, 15:40, 15:50, 16:20, 16:30, 17:10, 17:20, 17:30, 18:00, 18:10, 18:50, 19:00, 19:10, 19:40, 19:50, 20:30, 20:40, 21:20
Что вас ожидает:
- Парк Горького
- Памятник Петру Первому
- Парк искусств «Музеон»
- Храм Христа Спасителя
- Московский театр эстрады
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Парящий мост
- Высотка на Котельнической набережной
- Причал «Новоспасский мост» (оборот)
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Вас ждут белоснежные, двухпалубные теплоходы «Москва-21», «Москва-24», «Москва-46» и «Виктор Потапов», увлекательный рассказ аудиогида и вкуснейший ланч на борту. Важное преимущество речной прогулки — неутомительный интересный маршрут через весь центр Москвы. Время в пути в одну сторону 45 минут, на выбор гостей билеты в одну сторону или с обратным возвращением. Меню ланча (при выборе билета с ланчем):
Чай черный или зеленый 0.4 мл.
• Аппетитный горячий кусочек (1/4 пиццы) Пепперони или Маргариты. Важно знать:
- Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса.
- Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков).
- Продукты питания приносить не разрешается.
- На борту теплохода проводятся экскурсии (аудиогид до 18:30).
- Обязательное оформление детского посадочного билета для детей до 6 лет! Важная информация: Обязательное оформление детского посадочного билета для детей до 6 лет!
Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+) круговой
|499 ₽
|Взрослый (12+) в одну сторону, до Крымского моста
|249 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет) в одну сторону, до Крымского моста
|249 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет) круговой
|399 ₽
|Детский (до 6 лет) посадочный
|10 ₽
|Билет с ланчем
|749 ₽
|Взрослый (12+) в одну сторону, до м. Пролетарская
|249 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет) в одну сторону, до м. Пролетарская
|249 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Горького
- Памятник Петру Первому
- Парк искусств «Музеон»
- Храм Христа Спасителя
- Московский театр эстрады
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Парящий мост
- Высотка на Котельнической набережной
- Причал «Новоспасский мост» (оборот)
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Причал «Крымский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
1 июня 2024
За целый час поездки мы увидели весь центр Москвы.
А начался наш круиз с того, что теплоход пришел во время. На причале нас встретили дружелюбные люди, проверили билеты и отпустили занимать места на теплоходе.
Бар расположен очень удобно. Можно покушать очень прилично. Разнообразное меню предлагает и напитки и вторые блюда. Цены приемлемые.
Рекомендую. А нам очень понравилось и обязательно повторим экскурсию!!!
А начался наш круиз с того, что теплоход пришел во время. На причале нас встретили дружелюбные люди, проверили билеты и отпустили занимать места на теплоходе.
Бар расположен очень удобно. Можно покушать очень прилично. Разнообразное меню предлагает и напитки и вторые блюда. Цены приемлемые.
Рекомендую. А нам очень понравилось и обязательно повторим экскурсию!!!
Т
Татьяна
1 июня 2024
Очень понравилось
П
Павел
30 мая 2024
Центр Москвы, вежливый персонал, отличная погода, несколько залов, не дорогая вкусная еда и напитки на баре.
А
Алексей
29 мая 2024
Н
Наталья
28 мая 2024
Н
Надежда
27 мая 2024
Получилось так, что пришли впритык по времени. Билетов было продано больше, чем мест на верхней палубе.
Палуба внизу не позволяет осмотреть все красоты. Поэтому положительных впечатлений нет.
Цены на палубе очень завышены, дети съели чоко пай и нам сказали убрать свою еду, воду.
Палуба внизу не позволяет осмотреть все красоты. Поэтому положительных впечатлений нет.
Цены на палубе очень завышены, дети съели чоко пай и нам сказали убрать свою еду, воду.
Н
Наталия
27 мая 2024
Замечательная прогулка на теплоходе. Очень вежливый сотрудник Дарина.
Н
Наталья
27 мая 2024
Е
Елена
27 мая 2024
Экскурсия понравилась. Возникла проблема, не пришли билеты на почту, оператор помог всё решить.
Д
Денис
27 мая 2024
Отличная обзорная поездка!
Е
Елена
26 мая 2024
Все очень понравилось спасибо
Л
Лебедева
21 мая 2024
Е
Екатерина
20 мая 2024
С
Сергей
13 мая 2024
О
Олеся
13 мая 2024
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