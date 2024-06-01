За целый час поездки мы увидели весь центр Москвы.

А начался наш круиз с того, что теплоход пришел во время. На причале нас встретили дружелюбные люди, проверили билеты и отпустили занимать места на теплоходе.

Бар расположен очень удобно. Можно покушать очень прилично. Разнообразное меню предлагает и напитки и вторые блюда. Цены приемлемые.

Рекомендую. А нам очень понравилось и обязательно повторим экскурсию!!!