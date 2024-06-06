1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
На частном катере по Москве-реке
Прокатиться на скоростном катере с капитаном и полюбоваться столицей с воды
Начало: На причале Лужники Центральный
Сегодня в 23:30
9 июня в 17:30
1777716 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
1 час
Прогулка на электрическом мини-катере
Научиться управлять необычным водным транспортом и проплыть по Строгинскому затону
Начало: В Берёзы Парк, Строгино
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
Завтра в 19:00
9 июня в 12:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
от 700₽ за человека
Групповая
3 часа
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
Начало: Коломенская ул., 2 (м. Нагатинский Затон)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 21:45
Завтра в 09:30
11 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
Начало: Москва, ул. Коломенская 2 (м. «Нагатинский затон»)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
1.5 часа
Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 499₽ за человека
Аудиогид
1 час 12 минут
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 550₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Завтра в 12:07
9 июня в 12:07
от 349₽ за человека
Групповая
1 час
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
Начало: Северный речной вокзал (м. «Речной вокзал»)
Расписание: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 600₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:45
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
Начало: Причал «Воробьевы горы»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Завтра в 11:58
9 июня в 11:58
от 400₽ за человека
Аудиогид
2 часа
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
9 июня в 20:22
10 июня в 20:22
от 790₽ за человека
Групповая
1 час
Столичный экспресс на теплоходе через весь центр Москвы
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 249₽ за человека
Групповая
2 часа 15 минут
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
Начало: Причал «Новоспасский мост»
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:20
9 июня в 16:40
от 800₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
990₽ за человека
Групповая
2 часа 15 минут
Расписание: Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
600₽ за человека
Групповая
1 час 28 минут 12 секунд
Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
Начало: Причал «Зарядье»
Расписание: 10 сентября в 19:45
12 июня в 20:30
от 1 690₽ за человека
Групповая
1 час 9 минут
Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
от 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
Начало: Москва, ул. Коломенская 2
Расписание: Ежедневно с 22:00 до 02:00
Завтра в 22:00
9 июня в 22:00
19 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке
Начало: Причал «Нескучный сад»
Расписание: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
10 июня в 20:04
13 июня в 20:04
600₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
Начало: Причал «Киевский»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:15
от 2 500₽ за человека
Групповая
3 часа
От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе
Полюбоваться небоскрёбами Москва-Сити с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: У причала «Сити-Экспоцентр»
Завтра в 13:20
9 июня в 13:20
1 490₽ за человека
Групповая
1 час
Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья»
Начало: Причал "Кленовый Бульвар" (м. "Коломенская")
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 95₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фото-прогулка у Северного речного вокзала в Москве
Откройте для себя тайны Северного речного вокзала и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На Северном речном вокзале
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2.5 часа
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
Рассмотреть парадные достопримечательности с воды и представить, как с эпохами менялся облик города
Начало: у причала Гостиницы Украина
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Воробьёвы горы»
Отправиться в групповое путешествие по центру Москвы и полюбоваться видами на город
Начало: У причала «Воробьёвы горы»
Завтра в 14:05
9 июня в 14:05
600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
Прокатиться по Водоотводному каналу и центральной акватории Москва-реки за рулём катера
Начало: на ул. Коломенская, 2
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Нескучная экскурсия в мини-группе по паркам и набережной через великолепное здание 20 века
Начало: Около метро Речной вокзал
Расписание: в пятницу и воскресенье в 12:00
14 июня в 12:00
16 июня в 12:00
900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
Научиться управлять яхтой, устроить пикник на борту и искупаться в Пестовском водохранилище
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
Проплыть по водохранилищам в окрестностях Москвы, насладиться видами и встать за штурвал
Начало: В яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2.5 часа
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды
Начало: На причале Китай-город/Устьинский
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Групповая
3 часа
Праздничный салют на теплоходах Морис и Волна от Крымского моста
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: 10 сентября 2022 года в 19:11
12 июня в 20:40
от 2 990₽ за человека
Групповая
1 час
Прогулка на речном трамвае от причала «Патриарший» до Парка Горького и Зарядья
Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Начало: На причале «Патриарший»
Завтра в 11:51
9 июня в 11:51
1 000₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Прогулка вокруг Золотого острова по Москве-реке и Водоотводному каналу
На теплоходе по центру столицы в компании аудиогида
Начало: На причале «Патриарший»
Завтра в 12:29
9 июня в 12:29
990₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
За 1,5 часа проплыть из будущего в прошлое столицы
Начало: На причале «Киевский вокзал»
Сегодня в 22:00
Завтра в 11:30
690₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Круговая речная прогулка от причала «Третьяковский»
Пройти по воде вокруг «Золотого острова» и полюбоваться главными памятниками столицы
Начало: У причала "Третьяковский" (сектор "А")
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
790₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье
Прокатиться на теплоходе по центру Москвы и увидеть с воды её главные достопримечательности
Начало: На причале «Воробьёвы горы»
Завтра в 11:58
9 июня в 11:58
400₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
Отправиться на групповую водную прогулку по городу в компании аудиогида
Начало: У причала «Киевский»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
600₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке
За 2,5 часа увидеть главные достопримечательности города с воды (в группе)
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
1 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Южный речной вокзал - образ времени
Об истории, архитектуре, прошлом и будущем вокзала - понятно и интересно
Начало: У Южного речного вокзала
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Увидеть нецентральные достопримечательности и зелёные берега столицы с воды
Начало: В яхт-клубе «Медуза» (м. Строгино)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По каналу имени Москвы - к усадьбе Козьмодемьянское
На теплоходе отправиться к старинному имению авторства Шехтеля, о котором мало кто знает
Начало: У Северного Речного вокзала
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
71 500₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЧЧадамба6 июня 2024Детям экскурсия очень понравилась, хорошо провели время
- ААлександра4 июня 2024Все понравилось! Чисто,аккуратно,мест достаточно. Время идеальное(45-60 минут) Буду рекомендовать!!!
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
- ООльга3 июня 2024Все очень понравилось. Спасибо!
- ССергей2 июня 2024Хорошая круговая прогулка. Причем можно купить билет и сесть на промежуточной остановке Киевская
- ООльга30 мая 2024Удобно, причал недалеко от метро, Виды и фотки обалденные получаются. Что не успел сфоткать можно на обратном пути. Спасибо "Спутнику", билеты брали онлайн(дешевле, чем на причале)
- ММагомет30 мая 2024Уехали на 5-7 минут позже, приехали на 5 мин раньше Движение плавное, без качки. В салоне чисто. Но сам теплоход явно
- ААлександр30 мая 2024Возил внучку. Понравилось всё. Просит поехать на более длительную экскурсию.
- ННадежда30 мая 2024Хорошо в жару прокатиться на теплоходе по реке, но хотелось бы услышать экскурсовода, который пояснял бы что проплываем.
- ЕЕлизавета30 мая 2024Приятные обслуживающие борт))
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Речные прогулки»
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