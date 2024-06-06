читать дальше старый, это видно по деталям, по окрасу и т. п. Экипаж не докучал, покупки и сервис не навязывал. По своим деньгам и если вам просто покататься туда-сюда, все вполне замечательно. Можно и с детьми.

Уехали на 5-7 минут позже, приехали на 5 мин раньше Движение плавное, без качки. В салоне чисто. Но сам теплоход явно