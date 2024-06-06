Групповая 1.5 часа 32 отзыва Популярное предложение «Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего Начало: На шоссе Энтузиастов Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 2 000 ₽ за человека

Квест 2 часа 23 отзыва Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов Начало: В районе метро Октябрьская «Дополнительно оплачиваются входные билеты и разрешение музея на проведение экскурсии: детский билет — 300 руб» 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 35 отзывов Золотые яблоки - детский квест по усадьбе Коломенское Как провести выходные с детьми? Квест-экскурсия по усадьбе Коломенское подарит незабываемые впечатления и увлекательные истории о царях и крестьянском быте Начало: в районе метро «Коломенское» 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 122 отзыва Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10 от 1625 1 463 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 113 отзывов Детская квест-экскурсия по Красной площади На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы Начало: У памятника Жукову «Экскурсия подойдет детям старше 7 лет, но по желанию родителей можно провести экскурсию для детей 5 и 6 лет» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 25 отзывов Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс «Отдельно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку башни «Федерация»: детский билет — 1550 рублей» от 9 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 33 отзыва Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы Начало: У касс Останкинской башни «(будни), 1400 (выходной)детский — 800 руб» 8 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+) Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве Начало: На Триумфальной площади «Экскурсия проводится для детей c родителями (может быть несколько детей в сопровождении одного взрослого)» от 8 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 168 отзывов Московский Кремль: путешествие в прошлое для юных исследователей Откройте для ваших детей сказочную историю Московского Кремля в увлекательной экскурсии с элементами игры и диалога Начало: В районе метро Александровский сад 6 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 23 отзыва Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы Начало: У м. Арбатская Филевской линии «Квест предназначен для детей в возрасте от 5 до 12 лет» 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 2 часа 23 отзыва Квест по метро «Московское подземелье» Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро Начало: метро Кропоткинская «Квест предназначен для детей в возрасте от 10 до 16 лет» 7 650 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 1.5 часа 27 отзывов Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы Начало: вестибюль Музея космонавтики «Квест предназначен для детей в возрасте от 8 до 12 лет» 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 20 отзывов Царицыно детям: активная квест-экскурсия Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку Начало: Перед входом в Большой дворец «Экскурсия подойдет детям старше 7 лет, но по желанию родителей можно провести экскурсию для детей 5 и 6 лет» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 57 отзывов Детская экскурсия по территории Кремля Приглашаю путешественников от 7 до 80 лет открыть легенды древней крепости Начало: В Александровском саду 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 147 отзывов «Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир Начало: Около Кутафьей башни «Квест предназначен для детей в возрасте от 7 до 15 лет» 7 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 15 отзывов Квест-путешествие по Зарядью для детей Прогуляться по парку, разгадать все загадки и получить приз Начало: ул. Варварка, 6, стр. 1 «Квест предназначен для детей в возрасте от 7 до 12 лет» 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 15 отзывов Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма Начало: У собора Василия Блаженного «При вашем выборе этого варианта необходимо дополнительно оформить разрешение на проведение детской программы, поэтому желательно бронировать экскурсию в соборе за неделю (это просьба администрации)» 12 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов По следам басен Крылова: литературное приключение в сердце Москвы Погрузитесь в мир литературных загадок и встреч с героями басен Крылова на Патриарших прудах. Идеально для любознательных детей и их родителей Начало: у Патриарших прудов 6200 5 580 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 54 отзыва Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы Начало: В районе Манежной площади от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 21 отзыв Тайны Остоженки с Фаролеро Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями Начало: Музей Москвы «Наш маршрут позволяет принять участие гостям с детскими и взрослыми колясками» 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 31 отзыв Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате Начало: В районе м. Коломенская «Экскурсия адаптирована для детей 7-14 лет (разные задания для разных возрастов)» 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 48 отзывов Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля Увлекательная экскурсия для семей или всего класса Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина» «Для детей начальной школы рекомендуем выбирать экскурсию в первой половине дня» 6 900 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 37 отзывов Детская экскурсия по московскому метро Познакомить детей 7-13 лет с историей и секретами «подземных дворцов» на Кольцевой линии Начало: Метро Октябрьская кольцевая 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 60 отзывов Популярное предложение Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город» Начало: Причал «Китай-город/Устьинский» «Детский билет действует с 6 до 12 лет» Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00 от 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 8 отзывов «Хранители времени»: экскурсия-викторина для детей от 6 лет Прогуляться вокруг Кремля и отыскать самые необычные часовые механизмы, отгадывая загадки и ребусы Начало: На Красной площади от 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 1.5 часа 39 отзывов Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста Начало: Причал «Новоспасский Мост» «Обязательное оформление детского посадочного билета для детей до 6 лет» Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00 от 499 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 6 отзывов Басни Крылова на Патриарших Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков Начало: В районе метро Маяковская «А еще объясню, почему улица называется Малая Бронная, где родилась любимая новогодняя детская песня и ручей с каким названием не понравился Патриарху» 9 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 38 отзывов Возрожденная ВДНХ Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» «Экскурсия прекрасно подойдет для детей и школьников» Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Легенды Красной площади Начало: Манежная площадь. Памятник Маршалу Жукову «Экскурсия подходит для детей и взрослых» от 3 490 ₽ за всё до 3 чел.

Квест 1 час 52 отзыва Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея Начало: Третьяковская галерея «Квест адаптирован для детей 6-13 лет и 12-99 лет, интересен и взрослым, и подросткам» от 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 66 отзывов В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 2 отзыва Со сбитнем по Варварке: экскурсия-квест для детей 7-14 лет Вернуться в 17 век, чтобы выполнить важное задание, а заодно изучить одну из старейших улиц города Начало: В районе м. Китай-город 6 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Квест 1.5 часа 16 отзывов Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля» Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы Начало: На Манежной площади «В стоимость экскурсии входят услуги гида и призы для детей» 7000 6 650 ₽ за всё до 5 чел.

⛴ На теплоходе Круиз 2.5 часа 499 отзывов Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin» Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская") «А в воскресный круиз вам будет удобно отправиться всей семьей: для детей мы устраиваем развлекательную программу» Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30 1 910 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 10 отзывов Детский квест по переулкам Арбата Познакомиться со старым районом Москвы и поддаться его очарованию Начало: Памятник Гоголю «Квест по этим местам — лучший способ для детей узнать это прошлое» 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Игровая экскурсия в Коломенском дворце Заглянуть в царские палаты, узнать о традициях XVII века и побывать на «приеме посла» Начало: СТ.М. Каширская «Детский билет стоит 200 рублей, при предъявлении социальной карты московского/подмосковного школьника (пропуск в школу) — билет бесплатный» 6 999 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 14 отзывов Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей» Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино Начало: У Дома творчества писателей в Переделкино «Экскурсия подойдет детям старше 7 лет, но по желанию родителей можно провести экскурсию для детей 5 и 6 лет» 7000 6 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 73 отзыва Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления Начало: У метро Охотный ряд «Квест предназначен для детей в возрасте от 6 до 14 лет» 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 1 отзыв Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову «Квест адаптирован для детей 6-12 лет, но будет интересен и взрослым» Расписание: согласно календарю 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия Изучить старинный купеческий район, переместиться в прошлое и решить задачки 19 века Начало: У выхода из метро Новокузнецкая 7 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 9 отзывов Детская экскурсия в Москве: Истории Огородной слободы Откройте для своих детей удивительный мир Москвы прошлого с интерактивной экскурсией по Огородной слободе Начало: в районе метро Чистые пруды от 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 10 отзывов По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ Биологическая экскурсия для детей 8-12 лет: от картинок в учебнике - к живым объектам Начало: У центральных ворот парка «Мы предлагаем работающий формат экскурсий по школьной программе для детей: игровое обучение» от 4 200 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 8 отзывов Детский квест-экскурсия «Вокруг Кремля» в Москве Исследуйте тайны Кремля с детским квестом, раскрывая истории знаменитых стен и башен в игровой форме Начало: В районе Красной площади «Вычислим размер главных курантов, а также поиграем в самую известную детскую дореволюционную игру» 7 340 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв ВДНХ для детей Познакомить детей с советским Версалем и расшифровать кодовое слово Начало: У арки Главных ворот 7 200 ₽ за всё до 5 чел.