1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Квест
2 часа
Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века
Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов
Начало: В районе метро Октябрьская
«Дополнительно оплачиваются входные билеты и разрешение музея на проведение экскурсии: детский билет — 300 руб»
13 июня в 10:00
20 июня в 11:30
6 670₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Золотые яблоки - детский квест по усадьбе Коломенское
Как провести выходные с детьми? Квест-экскурсия по усадьбе Коломенское подарит незабываемые впечатления и увлекательные истории о царях и крестьянском быте
Начало: в районе метро «Коломенское»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463₽ за всё до 50 чел.
Квест
1.5 часа
Детская квест-экскурсия по Красной площади
На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы
Начало: У памятника Жукову
«Экскурсия подойдет детям старше 7 лет, но по желанию родителей можно провести экскурсию для детей 5 и 6 лет»
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс
«Отдельно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку башни «Федерация»: детский билет — 1550 рублей»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 000₽ за всё до 9 чел.
Квест
1.5 часа
Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив
Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы
Начало: У касс Останкинской башни
«(будни), 1400 (выходной)детский — 800 руб»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+)
Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве
Начало: На Триумфальной площади
«Экскурсия проводится для детей c родителями (может быть несколько детей в сопровождении одного взрослого)»
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Московский Кремль: путешествие в прошлое для юных исследователей
Откройте для ваших детей сказочную историю Московского Кремля в увлекательной экскурсии с элементами игры и диалога
Начало: В районе метро Александровский сад
13 июня в 16:30
14 июня в 11:00
6 200₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы
Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы
Начало: У м. Арбатская Филевской линии
«Квест предназначен для детей в возрасте от 5 до 12 лет»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Кропоткинская
«Квест предназначен для детей в возрасте от 10 до 16 лет»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
7 650₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы
Начало: вестибюль Музея космонавтики
«Квест предназначен для детей в возрасте от 8 до 12 лет»
11 июня в 13:00
12 июня в 10:30
6 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку
Начало: Перед входом в Большой дворец
«Экскурсия подойдет детям старше 7 лет, но по желанию родителей можно провести экскурсию для детей 5 и 6 лет»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Детская экскурсия по территории Кремля
Приглашаю путешественников от 7 до 80 лет открыть легенды древней крепости
Начало: В Александровском саду
21 июня в 14:00
23 июня в 10:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
«Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Начало: Около Кутафьей башни
«Квест предназначен для детей в возрасте от 7 до 15 лет»
9 июня в 13:00
10 июня в 10:00
7 200₽ за всё до 7 чел.
Квест
2 часа
Квест-путешествие по Зарядью для детей
Прогуляться по парку, разгадать все загадки и получить приз
Начало: ул. Варварка, 6, стр. 1
«Квест предназначен для детей в возрасте от 7 до 12 лет»
9 июня в 17:00
11 июня в 13:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма
Начало: У собора Василия Блаженного
«При вашем выборе этого варианта необходимо дополнительно оформить разрешение на проведение детской программы, поэтому желательно бронировать экскурсию в соборе за неделю (это просьба администрации)»
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
По следам басен Крылова: литературное приключение в сердце Москвы
Погрузитесь в мир литературных загадок и встреч с героями басен Крылова на Патриарших прудах. Идеально для любознательных детей и их родителей
Начало: у Патриарших прудов
15 июня в 10:30
19 июня в 14:00
62005 580₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы
Начало: В районе Манежной площади
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Остоженки с Фаролеро
Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями
Начало: Музей Москвы
«Наш маршрут позволяет принять участие гостям с детскими и взрослыми колясками»
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500₽ за человека
Квест
2 часа
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
Начало: В районе м. Коломенская
«Экскурсия адаптирована для детей 7-14 лет (разные задания для разных возрастов)»
15 июня в 09:30
16 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Увлекательная экскурсия для семей или всего класса
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
«Для детей начальной школы рекомендуем выбирать экскурсию в первой половине дня»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по московскому метро
Познакомить детей 7-13 лет с историей и секретами «подземных дворцов» на Кольцевой линии
Начало: Метро Октябрьская кольцевая
16 июля в 10:00
19 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Детский билет действует с 6 до 12 лет»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
от 700₽ за человека
Индивидуальная
1 час
«Хранители времени»: экскурсия-викторина для детей от 6 лет
Прогуляться вокруг Кремля и отыскать самые необычные часовые механизмы, отгадывая загадки и ребусы
Начало: На Красной площади
9 июня в 09:00
10 июня в 10:00
от 4 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
«Обязательное оформление детского посадочного билета для детей до 6 лет»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 499₽ за человека
Квест
1.5 часа
Басни Крылова на Патриарших
Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков
Начало: В районе метро Маяковская
«А еще объясню, почему улица называется Малая Бронная, где родилась любимая новогодняя детская песня и ручей с каким названием не понравился Патриарху»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2.5 часа
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«Экскурсия прекрасно подойдет для детей и школьников»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды Красной площади
Начало: Манежная площадь. Памятник Маршалу Жукову
«Экскурсия подходит для детей и взрослых»
Завтра в 17:00
9 июня в 20:00
от 3 490₽ за всё до 3 чел.
Квест
1 час
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Начало: Третьяковская галерея
«Квест адаптирован для детей 6-13 лет и 12-99 лет, интересен и взрослым, и подросткам»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 000₽ за человека
Квест
2 часа
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Со сбитнем по Варварке: экскурсия-квест для детей 7-14 лет
Вернуться в 17 век, чтобы выполнить важное задание, а заодно изучить одну из старейших улиц города
Начало: В районе м. Китай-город
9 июня в 14:00
10 июня в 09:00
6 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Квест
1.5 часа
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы
Начало: На Манежной площади
«В стоимость экскурсии входят услуги гида и призы для детей»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
70006 650₽ за всё до 5 чел.
Круиз
2.5 часа
Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin»
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
«А в воскресный круиз вам будет удобно отправиться всей семьей: для детей мы устраиваем развлекательную программу»
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
10 июня в 15:30
14 июня в 15:30
1 910₽ за человека
Квест
2 часа
Детский квест по переулкам Арбата
Познакомиться со старым районом Москвы и поддаться его очарованию
Начало: Памятник Гоголю
«Квест по этим местам — лучший способ для детей узнать это прошлое»
9 июня в 17:00
10 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Игровая экскурсия в Коломенском дворце
Заглянуть в царские палаты, узнать о традициях XVII века и побывать на «приеме посла»
Начало: СТ.М. Каширская
«Детский билет стоит 200 рублей, при предъявлении социальной карты московского/подмосковного школьника (пропуск в школу) — билет бесплатный»
9 июня в 13:00
11 июня в 13:00
6 999₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино
Начало: У Дома творчества писателей в Переделкино
«Экскурсия подойдет детям старше 7 лет, но по желанию родителей можно провести экскурсию для детей 5 и 6 лет»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
70006 300₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
«Квест предназначен для детей в возрасте от 6 до 14 лет»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
1 час
Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову
«Квест адаптирован для детей 6-12 лет, но будет интересен и взрослым»
Расписание: согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Изучить старинный купеческий район, переместиться в прошлое и решить задачки 19 века
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия в Москве: Истории Огородной слободы
Откройте для своих детей удивительный мир Москвы прошлого с интерактивной экскурсией по Огородной слободе
Начало: в районе метро Чистые пруды
16 июня в 10:30
18 июня в 13:30
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ
Биологическая экскурсия для детей 8-12 лет: от картинок в учебнике - к живым объектам
Начало: У центральных ворот парка
«Мы предлагаем работающий формат экскурсий по школьной программе для детей: игровое обучение»
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от 4 200₽ за всё до 20 чел.
Квест
2 часа
Детский квест-экскурсия «Вокруг Кремля» в Москве
Исследуйте тайны Кремля с детским квестом, раскрывая истории знаменитых стен и башен в игровой форме
Начало: В районе Красной площади
«Вычислим размер главных курантов, а также поиграем в самую известную детскую дореволюционную игру»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
7 340₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
ВДНХ для детей
Познакомить детей с советским Версалем и расшифровать кодовое слово
Начало: У арки Главных ворот
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Игровая экскурсия «Узнаем Москву»: Тверской и Никитский бульвары
Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами
Начало: У метро Арбатская
«Экскурсия подходит для детей в возрасте от 10 лет»
9 июня в 20:00
10 июня в 08:30
6 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию "Необыкновенные обитатели Не Чистых прудах"! Были с группой школьников (10 лет). Это были
- ННаталья6 июня 2024Несмотря на такой холод, прогулка 9 мая по парку Победы прошла замечательно! Маргарита спасибо большое за экскурсию 🌹!
- ЕЕлена5 июня 2024Чтобы отметить день рождения дочки не только посиделками в кафе, но и добавить интерактивная, решили заказать квест-экскурсию у Карины. Ни
- ААлена5 июня 2024Спасибо огромное гиду Елене, экскурсию брали для ребенка 8 лет, Елена приготовила материал, вопросы, и за правильные ответы были сладкие призы! Спасибо!
- ИИрина5 июня 2024Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
- ССаша4 июня 2024Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)
- ААлина4 июня 202431 мая прошли Квест по Третьяковке. Дети (13 и 6 лет) были заинтересованы. Для старшего сына взяла взрослую категорию, как
- ВВалерия4 июня 2024Очень душевная и интересная экскурсия! Была с детьми, детям 11 лет. Дети были заинтересованы- это большая редкость в наше время. Спасибо огромное!
- ССергей4 июня 2024Выбирайте этот вариант квест-экскурсии, если хотите провести время с пользой и удовольствием
- ИИрина4 июня 20241 июня были на экскурсии с подругой и двумя девочками 9 лет. Заявленная тема очень интересная. Екатерина-экскурсовод приятная девушка. Не
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Для детей»
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