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Москва: исторический центр за пару часов

5
44 отзыва
Алла А.
Алла А. – Гид из Москвы
За два часа мы пройдемся по главным улицам Москвы, увидим церковь ⛪ Симеона Столпника, дом Моссельпрома, ресторан Прага, бывшую библиотеку имени Ленина, Красную площадь с башнями Кремля, храм Василия Блаженного и Печатный двор.

Заглянем в Рыбный переулок и Третьяковский проезд и узнаете много о главном городе России.

По пути будем делать остановки для того, чтобы вы смогли сфотографироваться.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 915 ₽ за экскурсию

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Москва: исторический центр за пару часов
Москва: исторический центр за пару часов

Что вы увидите

  • Исторический музей
  • Красная площадь
  • Ансамбль Кремля
  • Храм Василия Блаженного
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • ГУМ
  • Улицы Китай-города: Варварка, Ильинка и Никольская
  • Центральный детский магазин
  • Здание ФСБ
  • Большой и Малый театры
  • Гостиница "Метрополь"
  • Палаты бояр Романовых
  • Старый Английский двор
  • Гостиный двор
Эта экскурсия ⛳ даст Вам возможность ознакомиться с необыкновенной историей 📖 Москвы, с её легендами и секретами. Маршрут прогулки составлен таким образом, что за несколько часов вы сумеете почувствовать неповторимую магию столицы ⭐️ нашей Родины, порта пяти морей и Третьего Рима.

За 2 часа вы увидите весь центр Москвы:

    Мы пройдём следующим маршрутом: Славянская пл. — ул. Варварка — Красная пл. — ул. Ильинка (Биржевая пл. ) — Богоявленский пер. — Никольская ул. — Третьяковский проезд — Театральный проезд — Театральная площадь
    Пройдёмся по улочкам и площадям, бурлящим жизнью и посмотрим на город 🏙️ глазами великих архитекторов и художников, воплотивших свои мечты в камне и граните церквей, дворцов и площадей.
    У нас обязательно будут остановки для фотографий в удачных местах.
    Что входит
    • услуги гида
    Что не входит
    • личные расходы
    Начало
    🚩 памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
    Место завершения
    🏁 Театральная площадь
    Москва: исторический центр за пару часов
    Москва: исторический центр за пару часов
    Москва: исторический центр за пару часов
    Москва: исторический центр за пару часов

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алла А.
    Алла А.
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    44 отзыва оставили туристы

    Алла А. проводит ещё 5 экскурсий

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