Эта экскурсия ⛳ даст Вам возможность ознакомиться с необыкновенной историей 📖 Москвы, с её легендами и секретами. Маршрут прогулки составлен таким образом, что за несколько часов вы сумеете почувствовать неповторимую магию столицы ⭐️ нашей Родины, порта пяти морей и Третьего Рима.

За 2 часа вы увидите весь центр Москвы:

Мы пройдём следующим маршрутом: Славянская пл. — ул. Варварка — Красная пл. — ул. Ильинка (Биржевая пл. ) — Богоявленский пер. — Никольская ул. — Третьяковский проезд — Театральный проезд — Театральная площадь

Пройдёмся по улочкам и площадям, бурлящим жизнью и посмотрим на город 🏙️ глазами великих архитекторов и художников, воплотивших свои мечты в камне и граните церквей, дворцов и площадей.

У нас обязательно будут остановки для фотографий в удачных местах.