1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 499₽ за человека
Круиз
3 часа
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300₽ за человека
Групповая
1 час
Столичный экспресс на теплоходе через весь центр Москвы
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 249₽ за человека
Групповая
2 часа 15 минут
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
Начало: Причал «Новоспасский мост»
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:20
9 июня в 16:40
от 800₽ за человека
Групповая
1 час 15 минут
Завтра в 11:35
9 июня в 11:35
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 мая 2024Удобно, причал недалеко от метро, Виды и фотки обалденные получаются. Что не успел сфоткать можно на обратном пути. Спасибо "Спутнику", билеты брали онлайн(дешевле, чем на причале)
- ММагомет30 мая 2024Уехали на 5-7 минут позже, приехали на 5 мин раньше Движение плавное, без качки. В салоне чисто. Но сам теплоход явно
- ААлександр30 мая 2024Возил внучку. Понравилось всё. Просит поехать на более длительную экскурсию.
- ППавел30 мая 2024Центр Москвы, вежливый персонал, отличная погода, несколько залов, не дорогая вкусная еда и напитки на баре.
- ССветлана28 мая 2024Очень круто. Очень понравилось. Прогулка вечерняя,всё светится,красотища, Объехали все достопримечательности,которые хотелось посмотреть. Можно крепкий алкоголь с собой. Ну там,поездка стала
- ВВладимир26 мая 2024Всем доброго дня! Прекрасная прогулка! Увидели вечернюю Москву с реки… Прекрасно провели время. Было очень весело… Спасибо
- ЕЕлена25 мая 2024Весь теплоход был в нашем с мужем распоряжении, тк мы были единственными пассажирами. Очень доброжелательный персонал, накормили ужином. Прогулка очень понравилась!!! Спасибо
- ЛЛюбовь22 мая 2024Ходили на дневную прогулку в 12.30 с питанием от Крымского моста. Великолепное решение для проведения встречи друзей, можно делового ланча!
- ААндрей19 мая 2024Всё было в соответствии с рекламой.
- ЛЛюдмила20 сентября 2023Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужиномПрекрасная экскурсия. Вкусная кухня. Приветливые официаты. Остались довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Центральный теплоходный маршрут»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Центральный теплоходный маршрут" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 249 до 1 300. Туристы уже оставили гидам 325 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Центральный теплоходный маршрут», 325 ⭐ отзывов, цены от 249₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август