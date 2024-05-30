Центральный теплоходный маршрут – экскурсии в Москве

Найдено 5 экскурсий в категории «Центральный теплоходный маршрут» в Москве, цены от 249 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
39 отзывов
Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 499 за человека
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
184 отзыва
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300 за человека
Столичный экспресс на теплоходе через весь центр Москвы
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
28 отзывов
Столичный экспресс на теплоходе через весь центр Москвы
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 249 за человека
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа 15 минут
42 отзыва
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
Начало: Причал «Новоспасский мост»
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:20
9 июня в 16:40
от 800 за человека
Маршрут «Центральный» на речном трамвае от трех причалов
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 15 минут
32 отзыва
Маршрут «Центральный» на речном трамвае от трех причалов
Завтра в 11:35
9 июня в 11:35
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
    Удобно, причал недалеко от метро, Виды и фотки обалденные получаются. Что не успел сфоткать можно на обратном пути. Спасибо "Спутнику", билеты брали онлайн(дешевле, чем на причале)
  • М
    Магомет
    30 мая 2024
    Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
    Уехали на 5-7 минут позже, приехали на 5 мин раньше Движение плавное, без качки. В салоне чисто. Но сам теплоход явно
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    старый, это видно по деталям, по окрасу и т. п. Экипаж не докучал, покупки и сервис не навязывал. По своим деньгам и если вам просто покататься туда-сюда, все вполне замечательно. Можно и с детьми.

  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
    Возил внучку. Понравилось всё. Просит поехать на более длительную экскурсию.
  • П
    Павел
    30 мая 2024
    Столичный экспресс на теплоходе через весь центр Москвы
    Центр Москвы, вежливый персонал, отличная погода, несколько залов, не дорогая вкусная еда и напитки на баре.
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
    Очень круто. Очень понравилось. Прогулка вечерняя,всё светится,красотища, Объехали все достопримечательности,которые хотелось посмотреть. Можно крепкий алкоголь с собой. Ну там,поездка стала
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    ещё круче. Дискотека огонь. Пиво на борту продается,но по очень заоблачным ценам. Заказывали пиццу,есть закуски фаст фуд,типа фри,наггетцы. Будем в Москве,обязательно поедем. Просто была мечта поплавать по Москва реке,исполнилась и ещё так круто. Теперь есть стимул снова приехать. Только ради этого. Спасибо!

  • В
    Владимир
    26 мая 2024
    Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
    Всем доброго дня! Прекрасная прогулка! Увидели вечернюю Москву с реки… Прекрасно провели время. Было очень весело… Спасибо
  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
    Весь теплоход был в нашем с мужем распоряжении, тк мы были единственными пассажирами. Очень доброжелательный персонал, накормили ужином. Прогулка очень понравилась!!! Спасибо
  • Л
    Любовь
    22 мая 2024
    Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
    Ходили на дневную прогулку в 12.30 с питанием от Крымского моста. Великолепное решение для проведения встречи друзей, можно делового ланча!
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    Еда свежая. Шашлычок из курочки и салатик. Символически, но для перекуса во время прогулки достаточно. Ходили на Августине. Чисто, комфортно, уютно. Есть отдельная кают кампания для проведения торжества, 10-12 человек уютно разместятся. Виды Москвы с реки прекрасны! Рекомендую!! Нам ещё и несказанно повезло, мы были в этом рейсе одни!! Отдельное спасибо Наталье!! Нам всё очень понравилось!! Придём ещё и друзей позовём!!

  • А
    Андрей
    19 мая 2024
    Маршрут «Центральный» на речном трамвае от трех причалов
    Всё было в соответствии с рекламой.
  • Л
    Людмила
    20 сентября 2023
    Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
    Прекрасная экскурсия. Вкусная кухня. Приветливые официаты. Остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Центральный теплоходный маршрут»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Центральный теплоходный маршрут" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 249 до 1 300. Туристы уже оставили гидам 325 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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