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Еда свежая. Шашлычок из курочки и салатик. Символически, но для перекуса во время прогулки достаточно. Ходили на Августине. Чисто, комфортно, уютно. Есть отдельная кают кампания для проведения торжества, 10-12 человек уютно разместятся. Виды Москвы с реки прекрасны! Рекомендую!! Нам ещё и несказанно повезло, мы были в этом рейсе одни!! Отдельное спасибо Наталье!! Нам всё очень понравилось!! Придём ещё и друзей позовём!!