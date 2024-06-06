1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
На частном катере по Москве-реке
Прокатиться на скоростном катере с капитаном и полюбоваться столицей с воды
Начало: На причале Лужники Центральный
Сегодня в 23:30
9 июня в 17:30
1777716 000₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
2 часа
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Начало: Причал «Гостиница Украина»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Мини-группа
1 час
Прогулка на электрическом мини-катере
Научиться управлять необычным водным транспортом и проплыть по Строгинскому затону
Начало: В Берёзы Парк, Строгино
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
Завтра в 19:00
9 июня в 12:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
от 700₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890₽ за человека
Групповая
3 часа
От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
Насладиться видами и изысканной кухней на борту теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: Возле Парка Горького
Завтра в 12:10
9 июня в 12:10
2 290₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 499₽ за человека
Аудиогид
1 час 12 минут
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 550₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Завтра в 12:07
9 июня в 12:07
от 349₽ за человека
Групповая
3 часа
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
Начало: Причал «Воробьевы горы»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Сегодня в 21:43
Завтра в 11:58
от 400₽ за человека
Аудиогид
2 часа
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
9 июня в 20:22
10 июня в 20:22
от 790₽ за человека
Групповая
1 час
Столичный экспресс на теплоходе через весь центр Москвы
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 249₽ за человека
Групповая
2 часа 15 минут
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
Начало: Причал «Новоспасский мост»
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:20
9 июня в 16:40
от 800₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
990₽ за человека
Групповая
2 часа 15 минут
Расписание: Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
600₽ за человека
Групповая
1 час
Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке
Начало: Причал «Нескучный сад»
Расписание: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
10 июня в 20:04
13 июня в 20:04
600₽ за человека
Круиз
3 часа
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890₽ за человека
Групповая
3 часа
От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе
Полюбоваться небоскрёбами Москва-Сити с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: У причала «Сити-Экспоцентр»
Завтра в 13:20
9 июня в 13:20
1 490₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
Рассмотреть парадные достопримечательности с воды и представить, как с эпохами менялся облик города
Начало: у причала Гостиницы Украина
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Воробьёвы горы»
Отправиться в групповое путешествие по центру Москвы и полюбоваться видами на город
Начало: У причала «Воробьёвы горы»
Завтра в 14:05
9 июня в 14:05
600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
Прокатиться по Водоотводному каналу и центральной акватории Москва-реки за рулём катера
Начало: на ул. Коломенская, 2
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
Научиться управлять яхтой, устроить пикник на борту и искупаться в Пестовском водохранилище
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
Проплыть по водохранилищам в окрестностях Москвы, насладиться видами и встать за штурвал
Начало: В яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2.5 часа
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды
Начало: На причале Китай-город/Устьинский
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: на причале «Сити-Экспоцентр»
9 июня в 12:00
10 июня в 15:00
1 200₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке
За 2,5 часа увидеть главные достопримечательности города с воды (в группе)
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
1 200₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
Отправиться на групповую водную прогулку по городу в компании аудиогида
Начало: У причала «Киевский»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
600₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье
Прокатиться на теплоходе по центру Москвы и увидеть с воды её главные достопримечательности
Начало: На причале «Воробьёвы горы»
Сегодня в 21:43
Завтра в 11:58
400₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прокатиться по Пироговскому и Клязьминскому водохранилищам в компании опытного капитана
Начало: В яхт-клубе Ореховая бухта
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Поплавать с капитаном по Москве-реке и отдохнуть от городской суеты
Начало: в районе метро «Нагатинский Затон»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сам себе капитан: аренда катера для самостоятельной прогулки по Москве-реке
Вдоль основных достопримечательностей - на лёгком моторном судне
Начало: В районе Нагатинский затон
Завтра в 09:30
9 июня в 12:30
23 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Свидание на яхте на закате
Сделать потрясающий подарок себе и своей половинке
Начало: На набережной
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
Круиз
8 часов
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Посвятить день пляжному отдыху и насладиться речной прогулкой на теплоходе
Начало: От Северного речного вокзала (причалы № 7-11)
23 июня в 10:00
1 890₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
«Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе
Насладиться путешествием по Москве-реке и увидеть сердце столицы с воды (в группе)
Начало: От причала «Киевский»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (1,5 часа)
Отправиться на прогулку от "Китай-города" до "Киевской" и полюбоваться столицей с нового ракурса
Начало: у причала «Китай-город/Устьинский»
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
600₽ за человека
Аудиогид
1 час
Круговая речная прогулка от Нескучного сада
Небольшое приятное путешествие по Москве-реке с аудиогидом
Начало: у причала «Нескучный сад»
10 июня в 20:04
13 июня в 20:04
600₽ за человека
Групповая
3 часа
Прогулка по Москве-реке на теплоходе-ресторане
Попробовать блюда от шеф-повара и взглянуть на город с нового ракурса (в группе)
Начало: У причала «Сити-Экспоцентр»
Завтра в 12:55
9 июня в 12:55
1 790₽ за человека
Групповая
3 часа
По Москве-реке - на теплоходе-ресторане
Отправиться в 3-часовое гастрономическое путешествие по главной водной артерии города (в группе)
Начало: у причала «Крымский мост»
Завтра в 11:40
9 июня в 11:40
1 790₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Китай-город»
Прокатиться по Москве-реке и увидеть главные достопримечательности столицы (в группе)
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
800₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Киевский»
Прокатиться по центру Москвы и увидеть с воды её главные достопримечательности
Начало: У причала «Киевский»
Завтра в 13:37
9 июня в 13:37
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
По Москве-реке на моторной лодке
Проплыть от Павшинской поймы до Архангельского и искупаться на необитаемом острове
Начало: В районе метро Мякинино
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЧЧадамба6 июня 2024Детям экскурсия очень понравилась, хорошо провели время
- ББахеддин4 июня 2024Все отлично, рекомендую!
- ААлександра4 июня 2024Все понравилось! Чисто,аккуратно,мест достаточно. Время идеальное(45-60 минут) Буду рекомендовать!!!
- ММила4 июня 2024все отлично прошло! эмоции замечательные! забронировала экстренно день в день, так как именинница очень захотела покататься на катере или яхте
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
- ММарина2 июня 2024Ну разве это катер? Это шикарная мини яхта!!!!! Внимательный и обаятельный капитан, великолепный маршрут, веселая музыка и чудесное настроение!!!!! Благодарю за самую лучшую прогулку по Москва реке!!!
- ДДавид2 июня 2024Все прошло прекрасно, всем рекомендую!
- ССергей2 июня 2024Хорошая круговая прогулка. Причем можно купить билет и сесть на промежуточной остановке Киевская
- ЮЮлия1 июня 2024Прогулка очень понравилась. Красивый кораблик, уютно, удобно. Очень понравилось обслуживание, порадовала кухня. Обязательно повторим.
- ННадежда30 мая 2024Хорошо в жару прокатиться на теплоходе по реке, но хотелось бы услышать экскурсовода, который пояснял бы что проплываем.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Обзорные водные прогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Обзорные водные прогулки" можно забронировать 42 экскурсии от 249 до 24 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1375 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 42 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Обзорные водные прогулки», 1375 ⭐ отзывов, цены от 249₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август