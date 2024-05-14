1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Суздаль: погружение в тысячелетнюю историю
Исследуйте средневековый Суздаль, насладитесь его архитектурой и узнайте уникальные истории, которые оживят прошлое
Начало: По договорённости, в зависимости от формата
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 900₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
19 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великая и ужасная Хитровка: экскурсия + чаепитие в подвалах
Увидеть изнанку столицы и побывать в местах, куда боялся зайти любой воспитанный человек
Начало: У метро «Китай-город»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Затерянная «Преображенка»
Погулять по старинному району Москвы и раскрыть его богатую историю
Начало: в районе м. Преображенская площадь
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий14 мая 2024Гид Светлана провела для нас очень интересную обзорную экскурсию по Суздалю. Ответила на все наши вопросы. Очень интересно. Рекомендуем.
- ССветлана25 февраля 2024Экскурсия очень понравилась. Красивые усадьбы, превосходные экскурсии, узнали очень много нового о наших знаменитых соотечественниках.
- ВВячеслав4 февраля 2024Интереснейшее путешествие, сжатое в разумное время. Приятная беседа с гидом на протяжении всей поездки, комфортное вождение, интересная подача.
- ММарина14 ноября 2023Лариса - просто чудесный экскурсовод! Стоит обратиться к ней, дорогие путешественники. Очень мило познавательно погуляете по Суздалю. 3 часа пролетели в один миг. Очень советую
- RRestoman21 октября 2023С нами была прекрасный гид Галина! Очень предана своему городу и интересно все рассказывала. Время пронеслось незаметно. Спасибо! Очень рекомендую Галину в качестве гида по Суздалю.
- ИИгорь4 сентября 2023Все понравилось! Спасибо
- ЕЕлена4 августа 2023Благодарю за интересную экскурсию, увидели много интересных мест- переулочки, арт галереи,арт студии,дворики. Рекомендую посетить всем тем, которые « устали» от шумного туристического центра 🌞
- ССофья18 марта 2023Решили, что жить в районе и не знать его историю как-то уже совсем неприлично. В конце 80-х я моя мама
- ООльга1 октября 2021Экскурсия с Еленой! Я под впечатлением уже неделю. Живу в ЭТОМ РАЙОНЕ 15 ЛЕТ но Лена открыла его для меня. Потрясающе!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Заброшенные места»
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