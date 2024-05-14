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жила совсем рядом, на Сиреневом бульваре, много времени проводила в Измайлово и на Семёновской, сейчас 4 года, как на Преображенке живем мы с мужем и нашими детьми. Как важно и полезно знать свои корни, так важно и интересно узнать историю района, особенно когда в нем живешь. Экскурсия по Преображенке от Лены - новой и совершенно потрясающий опыт. Совсем другой взгляд на каждое здание, будь то жилое или заводское. За три часа пробежались по истории старообрядцев, известных семей промышленников и меценатов конца 19-начала 20 века, целого квартала «Преображенский», который ждет хорошей реконструкции. Удивительный район, эклектичный и неожиданный. И да, мы ненормальные: самому младшему экскурсанту было четыре месяца:) Спасибо большое Лене, что открыла для нас тайны уже такого родного района, и теперь, те здания, которые всегда вызывали интерес и вопросы, каждым своим видом напоминают о чудесном, легком, интересном экскурсоводе Лере и ее глубоком экскурсе в историю и современность. Обратимся еще много раз и к Лере, и в любимый Трипстер! И всем советуем:) Марина Моисеева, Соня и Владимир Дворянские