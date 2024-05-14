Экскурсии по заброшенным местам Москвы

Найдено 4 экскурсии в категории «Заброшенные места» в Москве, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Суздаль: погружение в тысячелетнюю историю
Исследуйте средневековый Суздаль, насладитесь его архитектурой и узнайте уникальные истории, которые оживят прошлое
Начало: По договорённости, в зависимости от формата
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 900 за человека
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
19 850 за всё до 4 чел.
Великая и ужасная Хитровка: экскурсия + чаепитие в подвалах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Великая и ужасная Хитровка: экскурсия + чаепитие в подвалах
Увидеть изнанку столицы и побывать в местах, куда боялся зайти любой воспитанный человек
Начало: У метро «Китай-город»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
7 500 за всё до 10 чел.
Затерянная «Преображенка»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Затерянная «Преображенка»
Погулять по старинному району Москвы и раскрыть его богатую историю
Начало: в районе м. Преображенская площадь
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    14 мая 2024
    Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
    Гид Светлана провела для нас очень интересную обзорную экскурсию по Суздалю. Ответила на все наши вопросы. Очень интересно. Рекомендуем.
  • С
    Светлана
    25 февраля 2024
    Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
    Экскурсия очень понравилась. Красивые усадьбы, превосходные экскурсии, узнали очень много нового о наших знаменитых соотечественниках.
  • В
    Вячеслав
    4 февраля 2024
    Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
    Интереснейшее путешествие, сжатое в разумное время. Приятная беседа с гидом на протяжении всей поездки, комфортное вождение, интересная подача.
  • М
    Марина
    14 ноября 2023
    Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
    Лариса - просто чудесный экскурсовод! Стоит обратиться к ней, дорогие путешественники. Очень мило познавательно погуляете по Суздалю. 3 часа пролетели в один миг. Очень советую
  • R
    Restoman
    21 октября 2023
    Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
    С нами была прекрасный гид Галина! Очень предана своему городу и интересно все рассказывала. Время пронеслось незаметно. Спасибо! Очень рекомендую Галину в качестве гида по Суздалю.
  • И
    Игорь
    4 сентября 2023
    Затерянная «Преображенка»
    Все понравилось! Спасибо
  • Е
    Елена
    4 августа 2023
    Великая и ужасная Хитровка: экскурсия + чаепитие в подвалах
    Благодарю за интересную экскурсию, увидели много интересных мест- переулочки, арт галереи,арт студии,дворики. Рекомендую посетить всем тем, которые « устали» от шумного туристического центра 🌞
  • С
    Софья
    18 марта 2023
    Затерянная «Преображенка»
    Решили, что жить в районе и не знать его историю как-то уже совсем неприлично. В конце 80-х я моя мама
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    жила совсем рядом, на Сиреневом бульваре, много времени проводила в Измайлово и на Семёновской, сейчас 4 года, как на Преображенке живем мы с мужем и нашими детьми. Как важно и полезно знать свои корни, так важно и интересно узнать историю района, особенно когда в нем живешь. Экскурсия по Преображенке от Лены - новой и совершенно потрясающий опыт. Совсем другой взгляд на каждое здание, будь то жилое или заводское. За три часа пробежались по истории старообрядцев, известных семей промышленников и меценатов конца 19-начала 20 века, целого квартала «Преображенский», который ждет хорошей реконструкции. Удивительный район, эклектичный и неожиданный. И да, мы ненормальные: самому младшему экскурсанту было четыре месяца:) Спасибо большое Лене, что открыла для нас тайны уже такого родного района, и теперь, те здания, которые всегда вызывали интерес и вопросы, каждым своим видом напоминают о чудесном, легком, интересном экскурсоводе Лере и ее глубоком экскурсе в историю и современность. Обратимся еще много раз и к Лере, и в любимый Трипстер! И всем советуем:) Марина Моисеева, Соня и Владимир Дворянские

    Решили, что жить в районе и не знать его историю как-то уже совсем неприлично. В концеРешили, что жить в районе и не знать его историю как-то уже совсем неприлично. В концеРешили, что жить в районе и не знать его историю как-то уже совсем неприлично. В концеРешили, что жить в районе и не знать его историю как-то уже совсем неприлично. В конце
  • О
    Ольга
    1 октября 2021
    Затерянная «Преображенка»
    Экскурсия с Еленой! Я под впечатлением уже неделю. Живу в ЭТОМ РАЙОНЕ 15 ЛЕТ но Лена открыла его для меня. Потрясающе!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Заброшенные места»

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  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Заброшенные места" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 19 850. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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