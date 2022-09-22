Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото

Заглянуть за исторический фасад атмосферного района и пополнить коллекцию своих любимых кадров

Отправляемся гулять в один из старейших районов Москвы, который способен потягаться даже с Кремлем за звание «самого исторически ценного». Мы собрали для вас настоящую «солянку» из достоверных фактов, городских легенд и личных наблюдений.

Вы затеряетесь в уютных переулках и дворах, пройдете за закрытые двери и ощутите дух дореволюционной Москвы. А заодно получите теплые фото!
Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
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Описание

Что вас ожидает

Захватывающие сюжеты тихих улочек

Какой длины самый короткий переулок Москвы? Где Лев Толстой учил иностранные языки? Почему в подвалах доходных домов соль? Где прятались бандиты Москвы на протяжении веков? Какого свидетеля эпохи замуровали в стену дома? На прогулке найдем ответы на эти и многие другие любопытные вопросы. Начнем у памятника Кириллу и Мефодию, углубимся во дворы и закоулки, пройдем мимо церквей «на кулишках» и по следам героев фильма «Брат-2» — наконец, выйдем на Хитровскую площадь, где еще 100 лет назад вы бы точно остались без кошелька.

Альбом воспоминаний из старой Москвы

Гид-фотограф будет вашим верным помощником в этом путешествии: подскажет, как встать и куда посмотреть, поймает в объектив весь спектр ваших эмоций. Старинные дома, фактурные арочные проходы, стильно оформленные кафе, зеленые уголки города — фонов для фото здесь предостаточно!

Организационные детали

  • Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества участников: доплата за 5-ого и каждого следующего человека — 1000 руб.
  • В течение 7 дней после фотопрогулки вы получите около 40 профессиональных обработанных кадров (цветокоррекция)
    Фотоэкскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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