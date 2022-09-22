Какой длины самый короткий переулок Москвы? Где Лев Толстой учил иностранные языки? Почему в подвалах доходных домов соль? Где прятались бандиты Москвы на протяжении веков? Какого свидетеля эпохи замуровали в стену дома? На прогулке найдем ответы на эти и многие другие любопытные вопросы. Начнем у памятника Кириллу и Мефодию, углубимся во дворы и закоулки, пройдем мимо церквей «на кулишках» и по следам героев фильма «Брат-2» — наконец, выйдем на Хитровскую площадь, где еще 100 лет назад вы бы точно остались без кошелька.
Гид-фотограф будет вашим верным помощником в этом путешествии: подскажет, как встать и куда посмотреть, поймает в объектив весь спектр ваших эмоций. Старинные дома, фактурные арочные проходы, стильно оформленные кафе, зеленые уголки города — фонов для фото здесь предостаточно!