Приглашаем вас на увлекательную фото-прогулку по одному из самых колоритных районов Москвы - Солянке.Откройте для себя мир исторических загадок и уютных переулков, где каждый камень хранит в себе частицу прошлого.Ваш

личный гид-фотограф раскроет перед вами секреты старинных дворов, расскажет о бандитских разборках и легендах, которые оживают в этих местах. Вы узнаете, где Лев Толстой искал вдохновение и почему подвалы старых домов хранят соль, а также пройдете по следам героев культового фильма «Брат-2». Ваша фото-прогулка превратится в настоящее приключение, а профессиональные фотографии станут отличным дополнением к вашему альбому воспоминаний. Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Москвы и заберите с собой частичку ее души в своем фотоальбоме

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для фото-прогулки по дворам Солянки - с мая по октябрь. В это время года городские пейзажи особенно живописны, а световые условия идеальны для фотосъемки. Вы сможете насладиться атмосферой старой Москвы и сделать незабываемые снимки.

Сейчас август — это идеальное время.