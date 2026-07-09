Лучшие месяцы для фото-прогулки по дворам Солянки - с мая по октябрь. В это время года городские пейзажи особенно живописны, а световые условия идеальны для фотосъемки. Вы сможете насладиться атмосферой старой Москвы и сделать незабываемые снимки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Памятник Кириллу и Мефодию
Церкви «на кулишках»
Хитровская площадь
Описание фото-прогулки
Захватывающие сюжеты тихих улочек
Какой длины самый короткий переулок Москвы? Где Лев Толстой учил иностранные языки? Почему в подвалах доходных домов соль? Где прятались бандиты Москвы на протяжении веков? Какого свидетеля эпохи замуровали в стену дома? На прогулке найдем ответы на эти и многие другие любопытные вопросы. Начнем у памятника Кириллу и Мефодию, углубимся во дворы и закоулки, пройдем мимо церквей «на кулишках» и по следам героев фильма «Брат-2» — наконец, выйдем на Хитровскую площадь, где еще 100 лет назад вы бы точно остались без кошелька.
Альбом воспоминаний из старой Москвы
Гид-фотограф будет вашим верным помощником в этом путешествии: подскажет, как встать и куда посмотреть, поймает в объектив весь спектр ваших эмоций. Старинные дома, фактурные арочные проходы, стильно оформленные кафе, зеленые уголки города — фонов для фото здесь предостаточно!
Организационные детали
Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества участников: доплата за 5-ого и каждого следующего человека — 1000 ₽
В течение 7 дней после фотопрогулки вы получите около 40 профессиональных обработанных кадров (цветокоррекция)
Съёмка проходит на полнокадровые камеры Sony или Canon с профессиональной оптикой
Фотоэкскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3520 туристов
Привет!
Мы — команда по спасению вашего свободного времени в Москве.
Мы с рождения в этом городе, знаем его секреты и лучшие ракурсы.
Освободим вашу вторую половинку от обязанностей фотографировать вас и возьмем читать дальшеуменьшить
это бремя на себя (муж скажет вам «спасибо»!)
Наши экскурсии — не занудные лекции: мы взяли все самое нужное из истории, приправили городскими легендами, юмором и подаем это все как прогулку с лучшим другом, который всё тут знает.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 93 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
Уже не первый год гуляем с Константином, сложилась традиция) наверно не самый удачный по красоте маршрут из всех, что есть у Константина и его команды (для ценителей т. к историческая читать дальшеуменьшить
ценность есть, но на маршруте в основном очень старые не реставрированные здания и закоулки, не каждый готов лицезреть не парадную сторону города). Но как всегда уютно и легко! фотографии отличные, спасибо!
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Н
Наталья
Спасибо огромное Ивану за интересную и неповторимую экскурсию по необычной Москве, заглянув во дворы можно узнать много нового. Если Вам интересно узнать, что то больше, чем информацию из обычной брошюры, смело обращайтесь. Маршрут легкий, но при этом насыщенный не только историческими фактами, но и интересными историями. Однозначно рекомендуем (были дети 10 и 16 лет).
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И
Иван
Это супер идея - совместить экскурсию и фотосессию! Мы получили два в одном - интересные исторические факты и прекрасные фотографии! Спасибо
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Марина
Замечательная экскурсия с человеком, влюблённым в город и свое ремесло. Ни разу не пожалели о встрече с Натальей. Огромное спасибо за прекрасные впечатления от гида, экскурсии, фотографий и… Родного города 🌸
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И
Ирина
Ходили семьей с детьми, 8 и 13 лет. И взрослым и детям понравилось! Получили удовольствие от прогулки. Фотографии тоже понравились, атмосферные, уютные, с интересного ракурса!
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М
Марина
экскурсия прошла отлично) Наша женская компания осталась полностью довольна экскурсоводом Константином. Сошлось всё: погода, настроение и юмор:)
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