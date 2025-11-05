Отправьтесь в путешествие по одному из городов Золотого кольца России — Суздалю, Владимиру, Ярославлю или Ростову Великому.
Вас ждут живописные прогулки, древние храмы и памятники архитектуры, включённые в список всемирного наследия.
В каждом городе — уникальная атмосфера и знакомство с историей, культурой и духовным наследием Руси.
Описание экскурсииСуздаль — город-«кинозвезда» В Суздале снимались любимые советские и российские фильмы: «Женитьба Бальзаминова» и «Царская невеста», «Метель» и «Андрей Рублев», «Царь» и «Чародеи». Мы побываем на знакомых благодаря кино улочках и площадях Суздаля, услышим увлекательный рассказ об истории Суздаля, о его жизни в роли Княжеской столицы, а также о том, как в наши дни удалось сохранить великолепный архитектурный ансамбль и древнюю атмосферу города, которые превратили его в одну из столиц Золотого кольца России. Отправимся в Суздальский кремль и полюбуемся его сказочным архитектурным ансамблем. Весь ансамбль окружен не стенами, а рекой Каменкой. Вид просто волшебный! Одна из суздальских архитектурных жемчужин и святыня Суздаля — Спасо-Евфимьев монастырь, в который мы с вами направимся. Мы посетим главный храм обители — Спасо-Преображенский собор (конец XVI века). Концерт малиновых суздальских звонов Звонница Спасо-Ефимьевского монастыря — редкий тип такого строения с галереями. Ее колокола славятся совершенно особенным, «малиновым» звоном. Вы насладитесь переливами на небольшом концерте для нашей группы в исполнении звонарей обители. По Торговым рядам Вдоль этих рядов проезжали на каретах герои фильма «Женитьба Бальзаминова» (кстати, в Суздале возрождают «извозчичий» промысел, поэтому в центре можно увидеть расписные кареты, катающие туристов). В Торговых рядах по-прежнему богатый выбор товаров местных мастеров и множество лавок и магазинов. Важная информация: Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Суздаль:
- Суздальский кремль
- Спасо-Евфимьев монастырь
- Спасо-Преображенский собор
- Торговые ряды
- Владимир:
- Памятники XII в
- Дмитриевский собор
- Золотые ворота
- Успенский собор
- Боголюбовский монастырь
- Церковь Покрова на Нерли
- Ярославль:
- Свято-Введенский Толгский женский монастырь
- Набережные, площади и бульвары Ярославля
- Театр Федора Волкова
- Церковь Ильи Пророка
- Ростов Великий:
- Кремль Ростова Великого
- Спасо-Яковлевский монастырь
- Озеро Неро
- Покровская купеческая улица
- Музей финифти
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Входные билеты в музеи
- Радиогид с наушниками (при наличии)
- Проезд по скоростной платной магистрали в обе стороны
Что не входит в цену
- Питание - от 550 руб.
- Прогулка на речном трамвайчике по реке Каменке - 950 рублей руб. /чел. (май - октябрь)
- Малые переходы по стенам Ростовского кремля (в период с 1.05 по 01.10) - 400 руб.
- Специальный мастер-класс по изготовлению собственного украшения из Ростовской финифти - 600 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Римская, выход №2
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО
- Паспортные данные (серия, номер)
- Дату рождения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 115 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
5 ноя 2025
Суздаль - островок спокойной патриархальной провинции, где время словно остановилось, красивые пейзажи, малоэтажные дома с резными наличниками. Это город на один день, мило, но возвратиться туда мне хочется. Очень повезло с экскурсоводами (московским и местным), вели интересно и познавательно. За это им отдельное спасибо!). Ехать нужно в теплое время года, осенью можно сократить свободное время…
А
Алима
19 окт 2025
Спасибо всем, гиду за прекрасный рассказ о городе Владимир и водителю. Очень понравилось. Всем рекомендую
Е
Екатерина
1 окт 2025
Все понравилось! Экскурсия отлична!!!
а
андрей
30 сен 2025
Е
Елена
28 сен 2025
Поездка была очень комфортная, хороший автобус, профессиональный водитель Александр. Сопровождающий гид Сергей супер профессионал с прекрасной памятью. Готов к поездке на все 100%. Узнала много нового. Гид во Владимире Елена
А
Алексей
17 сен 2025
Е
Елена
14 сен 2025
Л
Людмила
31 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, Экскурсоводы на высшем уровне, видно, что очень любят свою работу, Михаил и Аня, И нам повезло, что во Владимире мы попали прямо на праздник города. Отдельное спасибо водителю за безопасное вождение.
Е
Екатерина
11 авг 2025
Экскурсия понравилась. Водитель отличный, автобус комфортный. Экскурсовод Светлана Валерьевна отличный гид, очень интересно рассказывает, старается дать как можно больше информации. Гид Анна во Владимире очень интересно провела все экскурсии. Организация хорошая, все четко и вовремя.
M
Maria
11 авг 2025
Ррстов великий, Суздаль и Ярослав не помещали, не вводите людей в заблуждение. г. Владимир весь день экскурсии.
Е
Елена
11 авг 2025
Очень понравилась поездка во Владимир. Я получила огромное удовольствие, а так же много информации. Так же ощущалась всегда на маршруте отличная организация всего путешествия.
М
Мария
11 авг 2025
Очень понравилось все! Спасибо организаторам, гидам и водителю. Море впечатлений и эмоций. Обязательно поедем ещё
С
Светлана
9 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, рекомендую к посещению! Все грамотно и чётко организовано, дорога пролетела незаметно. Экскурсоводы Светлана и Анна выше всяких похвал, рассказывали чётко, без лишней воды, интересно. Для первого "знакомства" с городом лучшей программы не найти. Теперь в планах Ярославль и Суздаль)
Всем хорошего дня и прекрасного настроения!
Т
Татьяна
29 июл 2025
Поездка в Суздале очень понравилась. Отдельная благодарность за гида в Суздале - Юрия. Настолько воодушевленно рассказывал и показывал - что его хотелось слушать и слушать.
В целом впечатление от поездки положительное. Сопровождение из Москвы- комфортное. Питание - вкусно и сытно.
О
Олеся
28 июл 2025
Экскурсия понравилась. Конечно,утомляет долгая дорога,но мы знали на что идём,ведь путь неблизкий. Были в Суздали первый раз,город оказался сказочно красивым,необычным. Экскурсия организована прекрасно,спасибо Магазину Путешествий! Гид -Светлана,добродушная,очень отзывчивая,переживает за каждый
