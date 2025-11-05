Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в путешествие по одному из городов Золотого кольца России — Суздалю, Владимиру, Ярославлю или Ростову Великому.



Вас ждут живописные прогулки, древние храмы и памятники архитектуры, включённые в список всемирного наследия.



В каждом городе — уникальная атмосфера и знакомство с историей, культурой и духовным наследием Руси. 4.9 115 отзывов

Описание экскурсии Суздаль — город-«кинозвезда» В Суздале снимались любимые советские и российские фильмы: «Женитьба Бальзаминова» и «Царская невеста», «Метель» и «Андрей Рублев», «Царь» и «Чародеи». Мы побываем на знакомых благодаря кино улочках и площадях Суздаля, услышим увлекательный рассказ об истории Суздаля, о его жизни в роли Княжеской столицы, а также о том, как в наши дни удалось сохранить великолепный архитектурный ансамбль и древнюю атмосферу города, которые превратили его в одну из столиц Золотого кольца России. Отправимся в Суздальский кремль и полюбуемся его сказочным архитектурным ансамблем. Весь ансамбль окружен не стенами, а рекой Каменкой. Вид просто волшебный! Одна из суздальских архитектурных жемчужин и святыня Суздаля — Спасо-Евфимьев монастырь, в который мы с вами направимся. Мы посетим главный храм обители — Спасо-Преображенский собор (конец XVI века). Концерт малиновых суздальских звонов Звонница Спасо-Ефимьевского монастыря — редкий тип такого строения с галереями. Ее колокола славятся совершенно особенным, «малиновым» звоном. Вы насладитесь переливами на небольшом концерте для нашей группы в исполнении звонарей обители. По Торговым рядам Вдоль этих рядов проезжали на каретах герои фильма «Женитьба Бальзаминова» (кстати, в Суздале возрождают «извозчичий» промысел, поэтому в центре можно увидеть расписные кареты, катающие туристов). В Торговых рядах по-прежнему богатый выбор товаров местных мастеров и множество лавок и магазинов. Важная информация: Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Суздаль:

Суздальский кремль

Спасо-Евфимьев монастырь

Спасо-Преображенский собор

Торговые ряды

Владимир:

Памятники XII в

Дмитриевский собор

Золотые ворота

Успенский собор

Боголюбовский монастырь

Церковь Покрова на Нерли

Ярославль:

Свято-Введенский Толгский женский монастырь

Набережные, площади и бульвары Ярославля

Театр Федора Волкова

Церковь Ильи Пророка

Ростов Великий:

Кремль Ростова Великого

Спасо-Яковлевский монастырь

Озеро Неро

Покровская купеческая улица

Музей финифти Что включено Транспорт

Услуги гида

Входные билеты в музеи

Радиогид с наушниками (при наличии)

Проезд по скоростной платной магистрали в обе стороны Что не входит в цену Питание - от 550 руб.

Прогулка на речном трамвайчике по реке Каменке - 950 рублей руб. /чел. (май - октябрь)

Малые переходы по стенам Ростовского кремля (в период с 1.05 по 01.10) - 400 руб.

Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО

Паспортные данные (серия, номер)

Дату рождения

Паспортные данные (серия, номер)

Дату рождения Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.