Что вас ожидает

История и легенды «Преображенки»

Вы услышите, где изначально находилось село Преображенское и как оно связано с царем Алексеем Михайловичем. А также: почему станция метро Преображенская площадь считается «нехорошей», кто такой Хапила и какие улицы района не изменили название даже в советское время. Кроме того, я расскажу о местной старообрядческой общине: об ее удивительных традициях, о причастности к ней семьи известных меценатов и о привидении Саввы Морозова.

Готика, модерн и конструктивизм

Район «Преображенки» — кладезь интересной архитектуры. Вы увидите саркофаги и часовни на Преображенском кладбище XVIII века, познакомитесь с русским готическим стилем и последним произведением модерниста Кекушева. Пройдете через конструктивистский квартал и оцените легендарный завод МЭЛЗ. А еще рассмотрите особняк Носова и услышите, как он оказался «домом из будущего».

Организационные детали

Зимой Преображенское кладбище работает до 17:00.