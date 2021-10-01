Затерянная «Преображенка»

Погулять по старинному району Москвы и раскрыть его богатую историю

5
1 отзыв
«Преображенка» запомнится вам конструктивистским кварталом, краснокирпичной промышленной архитектурой, интересными образцами готики и модерна.

Вы узнаете, как складывалась история района, где находились известные Хапиловские пруды и как вышло, что православные и старообрядцы делили церковь одной стеной.

Посетите древнее кладбище и отыщете «дом из будущего».
Затерянная «Преображенка»
Затерянная «Преображенка»
Затерянная «Преображенка»
Затерянная «Преображенка»
Затерянная «Преображенка»
Затерянная «Преображенка»
Затерянная «Преображенка»
Затерянная «Преображенка»

Что вас ожидает

История и легенды «Преображенки»

Вы услышите, где изначально находилось село Преображенское и как оно связано с царем Алексеем Михайловичем. А также: почему станция метро Преображенская площадь считается «нехорошей», кто такой Хапила и какие улицы района не изменили название даже в советское время. Кроме того, я расскажу о местной старообрядческой общине: об ее удивительных традициях, о причастности к ней семьи известных меценатов и о привидении Саввы Морозова.

Готика, модерн и конструктивизм

Район «Преображенки» — кладезь интересной архитектуры. Вы увидите саркофаги и часовни на Преображенском кладбище XVIII века, познакомитесь с русским готическим стилем и последним произведением модерниста Кекушева. Пройдете через конструктивистский квартал и оцените легендарный завод МЭЛЗ. А еще рассмотрите особняк Носова и услышите, как он оказался «домом из будущего».

Организационные детали

Зимой Преображенское кладбище работает до 17:00.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе м. Преображенская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
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По выбранному вами времени

Лена
Лена
Здравствуйте, меня зовут Лена, и я журналист. А ещё местный житель, безумно влюблённый в свой родной город. И этой любовью к первопрестольной я бы хотела поделиться с вами! Я провожу авторские прогулки по Москве и стараюсь обращать внимание на необычные детали и факты, скрытые, порой, в самых людных местах города.
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1 реальный отзыв

О
1 окт 2021
Экскурсия с Еленой! Я под впечатлением уже неделю. Живу в ЭТОМ РАЙОНЕ 15 ЛЕТ но Лена открыла его для меня. Потрясающе!

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