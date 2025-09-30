Чтобы погрузиться в таинственный мир буддизма, совершенно необязательно отправляться на Тибет! Мы посетим первый в Москве буддистский храмовый комплекс Тубден Шедублинг, совершим ритуальный обход вокруг ступы и побываем в храме,
Описание экскурсии
Буддистский комплекс Тубден Шедублинг Мы попадем в удивительный мир, далекий от столичной и мирской суеты! Это первый в Москве буддистский комплекс Тубден Шедублинг — «Сад Познания». Здесь можно встретить вьетнамского буддиста, ламу из Калмыкии или посла Шри-Ланки. Всех их объединяет искреннее почитание Будды — человека, явившегося в этот мир, чтобы избавить живых существ от страданий. Мы совершим ритуальный обход белоснежной ступы — кору. В ступе вы увидите мандалу из разноцветного песка — живописное изображение схемы Вселенной. Эта мандала, по верованию буддистов, способна даровать выздоровление, помогает обретению продолжительной жизни, благополучному разрешению родов, примирению семейных конфликтов. Рядом со ступой посетим пагоду Рая с молитвенным барабаном, который содержит плотно свернутые свитки с мантрами. Считается, что одно вращение молитвенного барабана равносильно прочтению вслух помещенных в него миллионов мантр. Мы поговорим о Сиддхартхе Гаутаме как о исторической личности, узнаем, какие этапы в жизни он прошел перед тем, как стать Буддой и достичь ниббаны (именно так звучало слово «нирвана» на родном ему языке пали). В ходе путешествия вы также узнаете:
- каковы отличия буддизма от христианства;
- является ли Гаутама Будда христианским святым;
- историю Иоасафа, царевича индийского;
за что буддисты признали Екатерину II воплощением Белой Тары на Земле. Мы посетим уникальный маленький Островок Индии — увидим скульптуры индуиских богов-мурти, узнаем об их аватарах и инкарнациях. А также совершим даршан и прадакшину. Но это еще не все! Все желающие смогут остаться после экскурсии в Саду Познания и получить астрологический прогноз от настоящего буддистского ламы (самостоятельно, прогноз составляется за пожертвование). Важная информация:.
за что буддисты признали Екатерину II воплощением Белой Тары на Земле. Мы посетим уникальный маленький Островок Индии — увидим скульптуры индуиских богов-мурти, узнаем об их аватарах и инкарнациях. А также совершим даршан и прадакшину. Но это еще не все! Все желающие смогут остаться после экскурсии в Саду Познания и получить астрологический прогноз от настоящего буддистского ламы (самостоятельно, прогноз составляется за пожертвование). Важная информация:.
Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
См. расписание
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Астрологический прогноз от буддистского ламы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Отрадное (выход №7)
Завершение: Москва, станция метро Отрадное
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте
- Вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльвира
30 сен 2025
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 7 чел.
Булгаковский мир Патриарших
Пройти по одному из самых красивых мест столицы и проникнуться атмосферой знаменитого романа
Начало: У станции метро «Маяковская»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Мир русского авангарда. Индивидуальная прогулка по Новой Третьяковке
Погружение в мир искусства, которое стало символом новаторства и лицом русской культуры 20 века
Начало: В Новой Третьяковке
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
6800 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 10 чел.
Армянский храмовый комплекс
Индивидуальная экскурсия по армянскому храмовому комплексу в Москве. Узнайте о древней истории и культуре Армении, насладитесь уникальными барельефами
Начало: На территории храмового комплекса
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 1500 ₽ за всё до 10 чел.