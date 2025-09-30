Буддистский комплекс Тубден Шедублинг Мы попадем в удивительный мир, далекий от столичной и мирской суеты! Это первый в Москве буддистский комплекс Тубден Шедублинг — «Сад Познания». Здесь можно встретить вьетнамского буддиста, ламу из Калмыкии или посла Шри-Ланки. Всех их объединяет искреннее почитание Будды — человека, явившегося в этот мир, чтобы избавить живых существ от страданий. Мы совершим ритуальный обход белоснежной ступы — кору. В ступе вы увидите мандалу из разноцветного песка — живописное изображение схемы Вселенной. Эта мандала, по верованию буддистов, способна даровать выздоровление, помогает обретению продолжительной жизни, благополучному разрешению родов, примирению семейных конфликтов. Рядом со ступой посетим пагоду Рая с молитвенным барабаном, который содержит плотно свернутые свитки с мантрами. Считается, что одно вращение молитвенного барабана равносильно прочтению вслух помещенных в него миллионов мантр. Мы поговорим о Сиддхартхе Гаутаме как о исторической личности, узнаем, какие этапы в жизни он прошел перед тем, как стать Буддой и достичь ниббаны (именно так звучало слово «нирвана» на родном ему языке пали). В ходе путешествия вы также узнаете:

каковы отличия буддизма от христианства;

является ли Гаутама Будда христианским святым;

историю Иоасафа, царевича индийского;

за что буддисты признали Екатерину II воплощением Белой Тары на Земле. Мы посетим уникальный маленький Островок Индии — увидим скульптуры индуиских богов-мурти, узнаем об их аватарах и инкарнациях. А также совершим даршан и прадакшину. Но это еще не все! Все желающие смогут остаться после экскурсии в Саду Познания и получить астрологический прогноз от настоящего буддистского ламы (самостоятельно, прогноз составляется за пожертвование). Важная информация:.

