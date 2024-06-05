По популярности

🚶 Пешая Билеты 2 часа 18 отзывов Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка) «Железный храм, музей и другие объекты комплекса» 7 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 142 отзыва Экскурсия по Соборной мечети: архитектурное чудо и история Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив уникальную Соборную мечеть в Москве Начало: у стойки экскурсионного бюро «В зависимости от ваших предпочтений гид расскажет об истории Соборной мечети, мусульманской культуре или религии» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:10, 11:15, 12:50, 14:50 и 16:00 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 26 отзывов Групповая экскурсия в храм Христа Спасителя Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты Начало: У центрального входа в Храм Христа Спасителя «Символы, тайны, факты: всё об истории и архитектуре храма» Расписание: в четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 13:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 50 отзывов Московский Кремль с гидом-историком: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Москвы с профессиональным гидом-историком. Узнайте тайны Кремля, посетите соборы и уникальные достопримечательности Начало: В районе метро Александровский сад «Гид расскажет вам о Царь-пушке и Царь-колоколе, истории Соборной площади и всех строений внутри Кремля» от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 60 отзывов Все о храме Христа Спасителя Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх Начало: Около Храма Христа Спасителя «Храм Христа Спасителя — главный кафедральный Собор нашей страны и в нем представлено немало реликвий» Расписание: в субботу в 13:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 18 отзывов Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы Познакомиться с историей главного храма столицы и увидеть всю Москву с его смотровых площадок Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит... «Внутри собора вы увидите Галерею памяти и славы, посвященную войне 1812 года, воссозданные интерьеры, потрясающие росписи главного купола и настенные изображения, а также редкой красоты алтарь в виде часовни» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы Начало: В районе метро «Площадь Революции» «Осмотрим собор и его 9 церквей снаружи — разберёмся, почему они оказались на одном фундаменте» от 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 43 отзыва Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти» Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны Начало: В районе м. Парк Победы «Погуляете по парку Патриот и посетите современный храм Вооруженных сил, возведенный из стекла и бетона» 2 740 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 59 отзывов Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев «И посетите Главный храм Вооруженных сил РФ» 13 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 15 отзывов Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма Начало: У собора Василия Блаженного «История собора Василия Блаженного через игры и загадки» 12 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы Не только полюбоваться нарядным собором, но и понять его смыслы Начало: У памятника Жукову «На Красной площади возвышается шедевр мировой архитектуры — церковь Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву, более известная как собор Василия Блаженного» 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 299 отзывов Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка Начало: Москва, ул. Волхонка, д. 15 «Пешеходная экскурсия в один из главных Храмов столицы - Храм Христа Спасителя» Расписание: суббота и праздники в 13:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета Начало: На улице Волхонка «Начнём с внешнего осмотра здания: стоя на Патриаршем мосту, вы узнаете, как и почему кафедральный собор был построен именно на этом месте» 5800 4 930 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 3 отзыва Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки Перенестись сквозь эпохи на тихих улочках и получить живые кадры на память Начало: В районе метро Таганская «Таганка — район, где уживаются засекреченный бункер, старинные особняки и храмы 15-го века» 6200 5 890 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Экскурсия "Семь веков, девять храмов и трамвай"Аннушка " в Москве Погрузитесь в историю Москвы, следуя по трамвайным рельсам маршрута «А», каждая остановка которого - страница в книге времени Начало: Возле станции метро «Пролетарская» «Вы увидите Новоспасский монастырь, Крутицкое подворье, Древлеправославный собор, церковь «Всех скорбящих Радость»» 5 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 8 часов 580 отзывов Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти» Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1 «Вы узнаете, что каждый элемент собора имеет символическое значение» Расписание: Суббота 11:30 утра 2 750 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 123 отзыва Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти Начало: М. Парк Победы, на парковке автобусов около музея «На Руси издавна строили храмы в честь победы над неприятелем и в память о павших в бою» Расписание: Согласно расписанию в календаре от 2 590 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного Начало: Памятник Жукову «Мавзолей, Лобное место, Храм Василия Блаженного, Казанский собор, Исторический музей и прочие достопримечательности делают ее местом, куда в первую очередь направляются все гости столицы» Расписание: По договоренности от 15 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 1 отзыв Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля Начало: Улица Волхонка, 15 «Ваша прогулка начнется у Храма Христа Спасителя, где вы послушаете о его судьбе в советское время» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 5 отзывов Старинные храмы Замоскворечья Погулять по Полянке, Ордынке, Пятницкой и найти на них следы разных эпох Начало: У метро Полянка «Замоскворечье неспроста славится своими храмами» 2 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Усадьба Измайлово - любимое место русских царей Погулять по идиллическому острову, посетить Покровский собор и услышать о забавах русских царей Начало: В районе м. Партизанская «Покровский собор снаружи и изнутри» 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля Узнать неожиданные истории о людях - обычных и именитых, домах - простых и известных Начало: В районе метро «Кропоткинская» «Посмотрите на нашу «Пизанскую башню» (колокольню храма Николы) и на первый кооперативный ресторан, где обедали Рейган и Горбачёв в 1988 году» 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил Начало: Адрес клиента по запросу «Уникальная возможность индивидуального посещения Музейно-Храмового комплекса "Главный храм вооруженных сил"» 50 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва На перекрёстках российского просвещения Узнать о первых храмах науки, переиграть Ломоносова в стихотворном баттле и понять Просвещение Начало: М. Пл. Революции 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Москва сквозь эпохи Исследовать территорию близ храма Христа Спасителя и найти отголоски истории и современности Начало: В районе метро Кропоткинская «Мы прогуляемся по одной из старейших улиц города, обойдём храм Христа Спасителя, доберёмся по пешеходному мосту до острова Балчуг» от 3 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Кремль - сердце России (на иностранном языке) Посетить великолепные старинные соборы и прикоснуться к истории страны с профессиональным гидом Начало: У Кремля «Вы полюбуетесь фасадом собора, украшенным резьбой по белому камню» 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Храмы Замоскворечья: архитектура и история Научиться «читать» храмы и узнать о судьбах за их стенами Начало: М. Третьяковская «Вы узнаете, какой вклад в облик обители внёс архитектор Щусев, скульптор Коненков, художники Корин и Нестеров — полотна последнего чудом сохранились в соборе» 5 999 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 26 отзывов Коломенское: история, мистика и загадки Старинные храмы, древние овраги и сказочный дворец на авторской экскурсии с гидом-журналистом Начало: В районе метро Каширская 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Храмы и памятники Парка Победы Познакомиться с достопримечательностями одного из крупнейших мемориальных комплексов России и мира Начало: у станции метро Парк Победы «Также я проведу вас к православному храму, синагоге и мечети — вы узнаете, как и почему они появились на территории именно этого комплекса, и выясните, какие удивительные особенности имеют храмы разных конфессий» 5 500 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Храмы Замоскворечья: 5 стилей архитектуры Прогуляться по старинному району Москвы и разобраться в языке храмового зодчества Начало: У метро Полянка «Полюбуетесь главками храма Григория Неокесарийского и поймете, почему купола стали делать для красоты, а не для света» 10 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Центр Москвы: площади, храмы, театры Пройтись по знаменитым улицам столицы и посмотреть на город глазами москвичей Начало: Храм Христа Спасителя, метро «Кропоткинская» «В Храме Христа Спасителя вы узнаете об архитектуре здания, внутреннем убранстве и запутанной истории перестроений храма, а также о его сегодняшнем статусе» 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России Начало: В районе метро Кропоткинская «Познакомитесь с историей строительства храма Христа Спасителя и легендой о проклятье игуменьи, из-за которого ничто не сможет устоять на месте обители больше 100 лет» 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 9 отзывов Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке Познакомиться с историей комплекса, архитектурой святынь и основами традиционных конфессий России Начало: У метро Владыкино «А главное — посетите храмы и получите общее представление сразу о четырёх традиционных религиях России» 1 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва По Царской дороге - к храмам Звенигорода Поездка из самых богемных мест Подмосковья - в самые святые Начало: У метро «Саларьево» «Недлинный путь, на котором цари превращались в паломников, и сейчас соединяет, казалось бы, несоединимое: роскошные посёлки, где предпочитают строить свои гнёзда элита и богема, с монастырями и храмовыми комплексами» 13 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом Совместить путешествие в древний город с разговорами по душам Начало: М. Площадь Ильича, Бизнес - Центр Голден Гейт, ул ... «Свято-Успенский кафедральный собор, где находятся фрески Андрея Рублёва и Даниила Чёрного, некрополь Владимирских князей и чудотворные иконы» 30 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона Увидеть и узнать, как менялась Москва - на экскурсии по необычному маршруту в центре города Начало: У храма Христа Спасителя «Отыщете следы дворца Советов у храма Христа Спасителя и рассмотрите богато украшенный дом Перцовой» 4 550 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя Подняться к куполам главного храма Москвы и узнать, почему столицу оставили Наполеону Начало: в районе метро «Кропоткинская» «Внутреннее убранство собора поможет разгадать сюжеты основных храмовых росписей, узнать о судьбе храма и людях, принимавших участие в его создании» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 1 отзыв Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы Осмотреть уникальный собор и открыть историю военных лет Начало: СТ.М. «Парк Победы» «Узнаете, кто принимал участие в закладке собора и сколько денег было собрано пожертвованиями на его постройку» 3 300 ₽ за человека

Групповая 2 часа Храм Христа Спасителя с посещением смотровой площадки «Приглашаем вас на удивительную пешеходную экскурсию к Храму Христа Спасителя — одному из главных исторических соборов Москвы» Расписание: Суббота в 13:00 1 300 ₽ за человека

Групповая 9 часов Главный храм Вооружённых Сил и музейный комплекс «Дорога Памяти» «какие материалы использовались при строительстве Главного храма Вооружённых Сил» Расписание: Воскресенье в 10:00 2 590 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Поленово и уникальные храмы Подмосковья Поговорить о русском зодчестве, творчестве Василия Поленова и насладиться пейзажами Оки Начало: У метро Саларьево «На фоне русских пейзажей увидим итальянскую церковь и черты иерусалимского собора, порассуждаем об архитектуре и искусстве» 16 450 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Экскурсия по усадьбе Кузьминки с посещением усадьбы Деда Мороза Среди шумного мегаполиса попасть в оазис с храмом, музеем, могучими дубами и Тропой сказок Начало: На улице Кузьминская «Храм иконы Влахернской Божьей Матери» 2 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Храм Христа Спасителя: русский Феникс Посетить в мини-группе главный храм Москвы и взглянуть на столицу с 40-метровой высоты Начало: У метро «Кропоткинская» «Полюбуетесь многофигурными росписями пилонов и ниш храма, повествующими о земной жизни Христа» 1 300 ₽ за человека