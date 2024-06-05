1 чел.
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Билеты
2 часа
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России
Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка)
«Железный храм, музей и другие объекты комплекса»
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
7 300₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1 час
Экскурсия по Соборной мечети: архитектурное чудо и история
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив уникальную Соборную мечеть в Москве
Начало: у стойки экскурсионного бюро
«В зависимости от ваших предпочтений гид расскажет об истории Соборной мечети, мусульманской культуре или религии»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:10, 11:15, 12:50, 14:50 и 16:00
Завтра в 10:10
10 июня в 10:10
350₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия в храм Христа Спасителя
Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты
Начало: У центрального входа в Храм Христа Спасителя
«Символы, тайны, факты: всё об истории и архитектуре храма»
Расписание: в четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Московский Кремль с гидом-историком: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Москвы с профессиональным гидом-историком. Узнайте тайны Кремля, посетите соборы и уникальные достопримечательности
Начало: В районе метро Александровский сад
«Гид расскажет вам о Царь-пушке и Царь-колоколе, истории Соборной площади и всех строений внутри Кремля»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Все о храме Христа Спасителя
Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх
Начало: Около Храма Христа Спасителя
«Храм Христа Спасителя — главный кафедральный Собор нашей страны и в нем представлено немало реликвий»
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Познакомиться с историей главного храма столицы и увидеть всю Москву с его смотровых площадок
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
«Внутри собора вы увидите Галерею памяти и славы, посвященную войне 1812 года, воссозданные интерьеры, потрясающие росписи главного купола и настенные изображения, а также редкой красоты алтарь в виде часовни»
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
«Осмотрим собор и его 9 церквей снаружи — разберёмся, почему они оказались на одном фундаменте»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны
Начало: В районе м. Парк Победы
«Погуляете по парку Патриот и посетите современный храм Вооруженных сил, возведенный из стекла и бетона»
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
2 740₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев
«И посетите Главный храм Вооруженных сил РФ»
21 июля в 11:00
26 июля в 11:00
13 500₽ за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма
Начало: У собора Василия Блаженного
«История собора Василия Блаженного через игры и загадки»
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Не только полюбоваться нарядным собором, но и понять его смыслы
Начало: У памятника Жукову
«На Красной площади возвышается шедевр мировой архитектуры — церковь Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву, более известная как собор Василия Блаженного»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Начало: Москва, ул. Волхонка, д. 15
«Пешеходная экскурсия в один из главных Храмов столицы - Храм Христа Спасителя»
Расписание: суббота и праздники в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
1 300₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
«Начнём с внешнего осмотра здания: стоя на Патриаршем мосту, вы узнаете, как и почему кафедральный собор был построен именно на этом месте»
Завтра в 10:00
9 июня в 13:30
58004 930₽ за всё до 8 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Перенестись сквозь эпохи на тихих улочках и получить живые кадры на память
Начало: В районе метро Таганская
«Таганка — район, где уживаются засекреченный бункер, старинные особняки и храмы 15-го века»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
62005 890₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия "Семь веков, девять храмов и трамвай"Аннушка " в Москве
Погрузитесь в историю Москвы, следуя по трамвайным рельсам маршрута «А», каждая остановка которого - страница в книге времени
Начало: Возле станции метро «Пролетарская»
«Вы увидите Новоспасский монастырь, Крутицкое подворье, Древлеправославный собор, церковь «Всех скорбящих Радость»»
9 июня в 15:00
10 июня в 11:00
5 600₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
«Вы узнаете, что каждый элемент собора имеет символическое значение»
Расписание: Суббота 11:30 утра
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 750₽ за человека
Групповая
9 часов
Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
Начало: М. Парк Победы, на парковке автобусов около музея
«На Руси издавна строили храмы в честь победы над неприятелем и в память о павших в бою»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:45
12 июля в 09:45
от 2 590₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного
Начало: Памятник Жукову
«Мавзолей, Лобное место, Храм Василия Блаженного, Казанский собор, Исторический музей и прочие достопримечательности делают ее местом, куда в первую очередь направляются все гости столицы»
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
Аудиогид
1 час
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
Начало: Улица Волхонка, 15
«Ваша прогулка начнется у Храма Христа Спасителя, где вы послушаете о его судьбе в советское время»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Старинные храмы Замоскворечья
Погулять по Полянке, Ордынке, Пятницкой и найти на них следы разных эпох
Начало: У метро Полянка
«Замоскворечье неспроста славится своими храмами»
Завтра в 12:00
2 июля в 15:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Погулять по идиллическому острову, посетить Покровский собор и услышать о забавах русских царей
Начало: В районе м. Партизанская
«Покровский собор снаружи и изнутри»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
Узнать неожиданные истории о людях - обычных и именитых, домах - простых и известных
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
«Посмотрите на нашу «Пизанскую башню» (колокольню храма Николы) и на первый кооперативный ресторан, где обедали Рейган и Горбачёв в 1988 году»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
Начало: Адрес клиента по запросу
«Уникальная возможность индивидуального посещения Музейно-Храмового комплекса "Главный храм вооруженных сил"»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
50 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
На перекрёстках российского просвещения
Узнать о первых храмах науки, переиграть Ломоносова в стихотворном баттле и понять Просвещение
Начало: М. Пл. Революции
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва сквозь эпохи
Исследовать территорию близ храма Христа Спасителя и найти отголоски истории и современности
Начало: В районе метро Кропоткинская
«Мы прогуляемся по одной из старейших улиц города, обойдём храм Христа Спасителя, доберёмся по пешеходному мосту до острова Балчуг»
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кремль - сердце России (на иностранном языке)
Посетить великолепные старинные соборы и прикоснуться к истории страны с профессиональным гидом
Начало: У Кремля
«Вы полюбуетесь фасадом собора, украшенным резьбой по белому камню»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Храмы Замоскворечья: архитектура и история
Научиться «читать» храмы и узнать о судьбах за их стенами
Начало: М. Третьяковская
«Вы узнаете, какой вклад в облик обители внёс архитектор Щусев, скульптор Коненков, художники Корин и Нестеров — полотна последнего чудом сохранились в соборе»
9 июня в 10:30
11 июня в 14:00
5 999₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломенское: история, мистика и загадки
Старинные храмы, древние овраги и сказочный дворец на авторской экскурсии с гидом-журналистом
Начало: В районе метро Каширская
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Храмы и памятники Парка Победы
Познакомиться с достопримечательностями одного из крупнейших мемориальных комплексов России и мира
Начало: у станции метро Парк Победы
«Также я проведу вас к православному храму, синагоге и мечети — вы узнаете, как и почему они появились на территории именно этого комплекса, и выясните, какие удивительные особенности имеют храмы разных конфессий»
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
5 500₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Храмы Замоскворечья: 5 стилей архитектуры
Прогуляться по старинному району Москвы и разобраться в языке храмового зодчества
Начало: У метро Полянка
«Полюбуетесь главками храма Григория Неокесарийского и поймете, почему купола стали делать для красоты, а не для света»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Центр Москвы: площади, храмы, театры
Пройтись по знаменитым улицам столицы и посмотреть на город глазами москвичей
Начало: Храм Христа Спасителя, метро «Кропоткинская»
«В Храме Христа Спасителя вы узнаете об архитектуре здания, внутреннем убранстве и запутанной истории перестроений храма, а также о его сегодняшнем статусе»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России
Начало: В районе метро Кропоткинская
«Познакомитесь с историей строительства храма Христа Спасителя и легендой о проклятье игуменьи, из-за которого ничто не сможет устоять на месте обители больше 100 лет»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Познакомиться с историей комплекса, архитектурой святынь и основами традиционных конфессий России
Начало: У метро Владыкино
«А главное — посетите храмы и получите общее представление сразу о четырёх традиционных религиях России»
9 июня в 16:00
12 июня в 16:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
Поездка из самых богемных мест Подмосковья - в самые святые
Начало: У метро «Саларьево»
«Недлинный путь, на котором цари превращались в паломников, и сейчас соединяет, казалось бы, несоединимое: роскошные посёлки, где предпочитают строить свои гнёзда элита и богема, с монастырями и храмовыми комплексами»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
Совместить путешествие в древний город с разговорами по душам
Начало: М. Площадь Ильича, Бизнес - Центр Голден Гейт, ул ...
«Свято-Успенский кафедральный собор, где находятся фрески Андрея Рублёва и Даниила Чёрного, некрополь Владимирских князей и чудотворные иконы»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
30 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
Увидеть и узнать, как менялась Москва - на экскурсии по необычному маршруту в центре города
Начало: У храма Христа Спасителя
«Отыщете следы дворца Советов у храма Христа Спасителя и рассмотрите богато украшенный дом Перцовой»
11 июня в 17:00
15 июня в 09:00
4 550₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
Подняться к куполам главного храма Москвы и узнать, почему столицу оставили Наполеону
Начало: в районе метро «Кропоткинская»
«Внутреннее убранство собора поможет разгадать сюжеты основных храмовых росписей, узнать о судьбе храма и людях, принимавших участие в его создании»
9 июня в 14:00
10 июня в 13:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы
Осмотреть уникальный собор и открыть историю военных лет
Начало: СТ.М. «Парк Победы»
«Узнаете, кто принимал участие в закладке собора и сколько денег было собрано пожертвованиями на его постройку»
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
3 300₽ за человека
Групповая
2 часа
Храм Христа Спасителя с посещением смотровой площадки
«Приглашаем вас на удивительную пешеходную экскурсию к Храму Христа Спасителя — одному из главных исторических соборов Москвы»
Расписание: Суббота в 13:00
1 300₽ за человека
Групповая
9 часов
Главный храм Вооружённых Сил и музейный комплекс «Дорога Памяти»
«какие материалы использовались при строительстве Главного храма Вооружённых Сил»
Расписание: Воскресенье в 10:00
2 590₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Поговорить о русском зодчестве, творчестве Василия Поленова и насладиться пейзажами Оки
Начало: У метро Саларьево
«На фоне русских пейзажей увидим итальянскую церковь и черты иерусалимского собора, порассуждаем об архитектуре и искусстве»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
16 450₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по усадьбе Кузьминки с посещением усадьбы Деда Мороза
Среди шумного мегаполиса попасть в оазис с храмом, музеем, могучими дубами и Тропой сказок
Начало: На улице Кузьминская
«Храм иконы Влахернской Божьей Матери»
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
2 300₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Храм Христа Спасителя: русский Феникс
Посетить в мини-группе главный храм Москвы и взглянуть на столицу с 40-метровой высоты
Начало: У метро «Кропоткинская»
«Полюбуетесь многофигурными росписями пилонов и ниш храма, повествующими о земной жизни Христа»
13 июня в 13:45
15 июня в 12:45
1 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Пречистенская набережная. Новая жизнь Старой Москвы
Групповая экскурсия по центральному району с посещением смотровой площадки храма Христа Спасителя
Начало: На СТ.М. «Кропоткинская»
«Затем вы прогуляетесь вокруг храма Христа Спасителя и услышите о его строительстве, после чего подниметесь на смотровую площадку храма, где пройдёт завершающая часть экскурсии»
Расписание: в среду в 11:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 202428 мая 2024 г. мы побывали на экскурсии "парк"Патриот" и Храм вооружённых сил". Экскурсия очень понравилась! Материал отличный. На наши
- ААртем3 июня 2024Большая комиссия организатора по сравнению с реальными ценами на билеты.
- ККарина3 июня 2024Была с подругой на экскурсии 01 июня. Наша экскурсовод выше всех похвал! Рассказывала интересно, не монотонно, параллельно отвечала на вопросы и достаточно развернуто. Узнали новое и расширили свой кругозор, остались под впечатлением. Спасибо большое за приятное времяпровождения!!!
- ННаталья2 июня 2024все отлично организовано было, спасибо
- ИИван2 июня 2024Замечательная экскурсия, отлично спланированный маршрут по нашим пожеланиям, очень много интересного увидели-услышали за один день. Открыли для себя и Звенигород, и
- ЕЕлена2 июня 2024Великолепный парк. Грандиозный храм. Огромная коллекция техники. Прекрасный знающий гид. Комфортабельный автомобиль. Рекомендуем!
- ИИрина2 июня 2024Никита приятный молодой человек, быстро овладел нашим вниманием, два часа пролетели незаметно, узнали много нового, все понравилось, спасибо огромное!
- ссергей2 июня 2024Очень ь хорошая экскурсия!
- ТТатьяна30 мая 2024Замечательная экскурсия! Подтверждаю все отзывы! Владимир- профессионал, очень интересно, познавательно и с любовью к истории. Прекрасно общается с детьми и подростками. Комфортная машина, грамотный маршрут, учтены все наши дополнительные пожелания. Рекомендую. 10 из 5.
- ИИрина28 мая 2024Экскурсия понравилась. Очень скудный обед. Одна гречневая каша без мяса на второе. Ниже стандартного обеда
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Соборы и храмы»
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