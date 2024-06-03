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экскурсантами. Стимулирует на поиск новых знаний. Атмосферу булгаковщины передаёт эффектно. В приоритете - удобство и пожелания клиентов-зрителей. Не считаясь со своим временем после окончания экскурсии,была обеспокоена нашим отдыхом и обедом в рядом расположенной ресторации. Всем нам троим экскурсия пришлась по душе. До сих пор нахожусь под её впечатлением. Это однозначно заслуга Мастера экскуровода Светланы. К сожалению, не могу столь же лестно отозваться о координаторе Николае. Не хочется и вспоминать необязателен, непунктуален и непрофессионален. Чуть не испортил последний аккорд в столице. Мы были очень заинтересованы в посещении новодевичьего некропол и были с собачкой (об этом Ники был в курсе). Под это меняли маршрут экскурсии. С этим и были связаны проблемы возникшие с Колей. Апогеем явился сюрприз, что на Новодевичье с собаками нельзя. Никак и никак совсем. Коля, Ники,Николай-пайку хлеба возвращай. Не заработал ты её, товарищ ШарикОff. Всё спасла Светлана. Ассана ей и алилуйя!