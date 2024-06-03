1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Начало: Москва, м. Спортивная
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
Расписание: Суббота 11:30 утра
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 750₽ за человека
Групповая
2 часа
Подземелья и мистика Кремля
Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап...
Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье
9 июня в 17:00
11 июня в 18:00
990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
Начало: Пушкинская площадь. У памятника А.С. Пушкина
Расписание: По расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Начало: Встречаемся у памятника маршалу Жукову
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Начало: У м. ВДНХ
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
11 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
Начало: Адрес клиента по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
50 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Историко-архитектурный променад по главной пешеходной улице города
Начало: Возле СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
800₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы
Начало: в районе СТ.М. Маяковская
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
1 400₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Начало: Андропова пр-т, д. 39
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
Начало: Проспект Андропова, 39, строение 45
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера3 июня 20242 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
- ЛЛюдмила26 мая 2024Понравилась экскурсия, хорошие экскурсоводы. Хочется отметить Игоря, познавательно, много интересных фактов о Великой Отечественной войне и связь с сегодняшней СВО (борьба с нацизмом). Конечно, хотелось бы подольше побыть в Храме и побольше погулять по территории парка. Благодарность организаторам, водителю.
- ССветлана20 мая 2024Отличная экскурсия. Станислав великолепный рассказчик - исторические факты перемежались с курьезами и легендами. Были вдвоем с дочерью 12 лет, слушали с удовольствием. Что-то знали и раньше, что-то услышали впервые, но все было одинаково увлекательно, два часам прошли незаметно. Огромное спасибо!
- ГГалина19 мая 2024Изумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в истории города. Группа была очень комфортная 7 человек.
- ССергей18 мая 2024На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» романОтличная экскурсия для заинтересованных. Гид Светлана очень профессионален и многознающ, по теме экскурсии -просто эрудит. Внимательный подход и контакт с
- ААнна13 мая 2024Экскурсия очень понравилась, всем советую! Роман очень интересно рассказывает, много нового узнали о нашем Кремле!)
- ГГурина12 мая 2024В первые посетила такого рода экскурсию, очень понравилось, поеду обязательно ещё, спасибо большое организаторам, интересно было всей семье (45,24 и 14 лет), все в восторге
- ООлег12 мая 2024«Селигер становится ближе»: Осташков - Нилова ПустыньЭкскурсия очень понравилась. Организация на высоком уровне, автобус комфортабельный. Особая благодарность экскурсоводу Синельникову Федору Ильичу за увлекательный, высококвалифицированный рассказ, доброжелательное и душевное отношение к экскурсантам. Обязательно поедем еще.
- ВВиктория12 мая 2024«Селигер становится ближе»: Осташков - Нилова ПустыньОчень понравилась экскурсия.
- ШШияпова11 мая 2024«Селигер становится ближе»: Осташков - Нилова ПустыньПобывали в замечательной поездке в Нилов монастырь. Экскурсия очень понравилась!! Время в дороге прошло быстро, была возможность выспаться. Невероятные пейзажи, красота монастыря, умиротворение
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