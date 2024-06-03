Экскурсии к местам силы в Москве

Найдено 11 экскурсий в категории «Места силы» в Москве, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
733 отзыва
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Начало: Москва, м. Спортивная
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 000 за человека
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
580 отзывов
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
Расписание: Суббота 11:30 утра
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 750 за человека
Подземелья и мистика Кремля
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
140 отзывов
Подземелья и мистика Кремля
Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап...
Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье
9 июня в 17:00
11 июня в 18:00
990 за человека
«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
Начало: Пушкинская площадь. У памятника А.С. Пушкина
Расписание: По расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
3 отзыва
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Начало: Встречаемся у памятника маршалу Жукову
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Начало: У м. ВДНХ
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
11 700 за всё до 4 чел.
Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
Начало: Адрес клиента по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
50 000 за всё до 5 чел.
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
3 отзыва
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Историко-архитектурный променад по главной пешеходной улице города
Начало: Возле СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
800 за человека
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
39 отзывов
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы
Начало: в районе СТ.М. Маяковская
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
1 400 за человека
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Начало: Андропова пр-т, д. 39
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
Начало: Проспект Андропова, 39, строение 45
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
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    необходимо очиститься душой и телесно, вам туда. Очень жалею, что не взяла купальник и полотенце, немного по другому представляла себе погружение в купель. Рекомендую эту экскурсию.

    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения
  • Л
    Людмила
    26 мая 2024
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
    Понравилась экскурсия, хорошие экскурсоводы. Хочется отметить Игоря, познавательно, много интересных фактов о Великой Отечественной войне и связь с сегодняшней СВО (борьба с нацизмом). Конечно, хотелось бы подольше побыть в Храме и побольше погулять по территории парка. Благодарность организаторам, водителю.
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
    Отличная экскурсия. Станислав великолепный рассказчик - исторические факты перемежались с курьезами и легендами. Были вдвоем с дочерью 12 лет, слушали с удовольствием. Что-то знали и раньше, что-то услышали впервые, но все было одинаково увлекательно, два часам прошли незаметно. Огромное спасибо!
  • Г
    Галина
    19 мая 2024
    Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
    Изумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в истории города. Группа была очень комфортная 7 человек.
    Изумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в историиИзумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в историиИзумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в истории
  • С
    Сергей
    18 мая 2024
    На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» роман
    Отличная экскурсия для заинтересованных. Гид Светлана очень профессионален и многознающ, по теме экскурсии -просто эрудит. Внимательный подход и контакт с
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    экскурсантами. Стимулирует на поиск новых знаний. Атмосферу булгаковщины передаёт эффектно. В приоритете - удобство и пожелания клиентов-зрителей. Не считаясь со своим временем после окончания экскурсии,была обеспокоена нашим отдыхом и обедом в рядом расположенной ресторации. Всем нам троим экскурсия пришлась по душе. До сих пор нахожусь под её впечатлением. Это однозначно заслуга Мастера экскуровода Светланы. К сожалению, не могу столь же лестно отозваться о координаторе Николае. Не хочется и вспоминать необязателен, непунктуален и непрофессионален. Чуть не испортил последний аккорд в столице. Мы были очень заинтересованы в посещении новодевичьего некропол и были с собачкой (об этом Ники был в курсе). Под это меняли маршрут экскурсии. С этим и были связаны проблемы возникшие с Колей. Апогеем явился сюрприз, что на Новодевичье с собаками нельзя. Никак и никак совсем. Коля, Ники,Николай-пайку хлеба возвращай. Не заработал ты её, товарищ ШарикОff. Всё спасла Светлана. Ассана ей и алилуйя!

  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Подземелья и мистика Кремля
    Экскурсия очень понравилась, всем советую! Роман очень интересно рассказывает, много нового узнали о нашем Кремле!)
  • Г
    Гурина
    12 мая 2024
    Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
    В первые посетила такого рода экскурсию, очень понравилось, поеду обязательно ещё, спасибо большое организаторам, интересно было всей семье (45,24 и 14 лет), все в восторге
  • О
    Олег
    12 мая 2024
    «Селигер становится ближе»: Осташков - Нилова Пустынь
    Экскурсия очень понравилась. Организация на высоком уровне, автобус комфортабельный. Особая благодарность экскурсоводу Синельникову Федору Ильичу за увлекательный, высококвалифицированный рассказ, доброжелательное и душевное отношение к экскурсантам. Обязательно поедем еще.
  • В
    Виктория
    12 мая 2024
    «Селигер становится ближе»: Осташков - Нилова Пустынь
    Очень понравилась экскурсия.
  • Ш
    Шияпова
    11 мая 2024
    «Селигер становится ближе»: Осташков - Нилова Пустынь
    Побывали в замечательной поездке в Нилов монастырь. Экскурсия очень понравилась!! Время в дороге прошло быстро, была возможность выспаться. Невероятные пейзажи, красота монастыря, умиротворение
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    😌 Далее мы посетили сам город Осташков, эстетика старинной архитектуры, двухэтажные дома с лепниной, старинные приходы 18 века. Красота 😍 Даже дождливый и пасмурный день совсем не стал помехой. Селигер завораживает, хочется вернуться. Особенная благодарность нашему гиду Фёдору Ильичу, человек с огромной душой, которого очень приятно слушать, рассказал много интересной информации, экскурсия была живой и увлекательной. Единственное что мне не понравилось это купленный обед. (щи из свежей капусты на бульоне из свинины, салатик из капусты, и макароны с мясом, компот из сухофруктов), честно говоря мне было не вкусно. Но опять же это мое мнение! Как говорится на вкус и цвет … Если соберусь еще раз, предпочту взять обед с собой. Спасибо 🙏🏼💐💐🙏🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Места силы»

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  1. Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
  2. Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
  3. Подземелья и мистика Кремля
  4. «Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
  5. Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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