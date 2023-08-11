Троекуровское кладбище - место упокоения великих людей России

Мини-групповая экскурсия по Троекуровскому кладбищу: история искусства

Описание
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Ответы на вопросы
Троекуровское кладбище является мемориальным.

Оно славится не только захоронениями известных личностей, но и памятниками, которые являются настоящими произведениями искусства.
Троекуровское кладбище - место упокоения великих людей России
Троекуровское кладбище - место упокоения великих людей России
Троекуровское кладбище - место упокоения великих людей России
Троекуровское кладбище - место упокоения великих людей России
Троекуровское кладбище - место упокоения великих людей России
Троекуровское кладбище - место упокоения великих людей России
Троекуровское кладбище - место упокоения великих людей России
Ближайшие даты:
11
авг
13
авг

Что вас ожидает:

  • Могилы и памятники известных личностей:
  • Любови Полищук
  • Валентина Гафта
  • Сергея Доренко
  • Владислава Галкина
  • Веры Глаголевой
  • Николая Караченцова
  • Марины Голуб
  • Андрея Панина
  • Владимира Шаинского
  • Фёдора Черенкова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

В составе мини-группы пройдёмся по Троекуровскому кладбищу и вспомним таких великих актеров, как Николай Караченцов, Арчил Гомиашвили, Вера Глаголева, Семён Фарада, Владислав Галкин, Андрей Панин, Любовь Полищук, Валентин Гафт, Алексей Булдаков, эстрадных исполнителей Валентину Толкунову, Юлию Началову, Юрия Шатунова, писателей Эдуарда Успенского, Бориса Заходера, футболистов Фёдора Черенкова, Виктора Понедельника и многих-многих других.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит
  • Оплата проезда до кладбища
Место начала и завершения?
Троекуровский проезд, остановка «Некрополь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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