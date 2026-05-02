Троекуровское кладбище является мемориальным.
Оно славится не только захоронениями известных личностей, но и памятниками, которые являются настоящими произведениями искусства.
Оно славится не только захоронениями известных личностей, но и памятниками, которые являются настоящими произведениями искусства.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: В составе мини-группы пройдёмся по Троекуровскому кладбищу и вспомним таких великих актеров, как Николай Караченцов, Арчил Гомиашвили, Вера Глаголева, Семён Фарада, Владислав Галкин, Андрей Панин, Любовь Полищук, Валентин Гафт, Алексей Булдаков, эстрадных исполнителей Валентину Толкунову, Юлию Началову, Юрия Шатунова, писателей Эдуарда Успенского, Бориса Заходера, футболистов Фёдора Черенкова, Виктора Понедельника и многих-многих других.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Могилы и памятники известных личностей:
- Любови Полищук
- Валентина Гафта
- Сергея Доренко
- Владислава Галкина
- Веры Глаголевой
- Николая Караченцова
- Марины Голуб
- Андрея Панина
- Владимира Шаинского
- Фёдора Черенкова
Что включено
- Входные билеты
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Оплата проезда до кладбища
Место начала и завершения?
Троекуровский проезд, остановка «Некрополь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Познавательная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Анастасия интересно рассказывала о жизненном пути известных людей (военных, журналистов, артистов), нашедших здесь последний приют, а также об авторах необычных памятников.
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И
Экскурсовод Анастасия замечательно провела экскурсию,показала много захоронений,которые при одиночном посещении и не заметила бы,видно,что любит своё дело,с удовольствием отвечала на вопросы посетителей,за день перед встречей напомнила о ней и выслала координаты как доехать до кладбища. Огромное спасибо❤️
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Е
Отличная экскурсия, второй раз с Анастасией, всегда познавательно, активно, запоминающееся. Гид неравнодушен к своему делу и зажигает своей энергией. Пойду еще на другие экскурсии
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Г
Спасибо за экскурсию, интересно, динамично, все по факту, Анастасия прекрасный экскурсовод. Рекомендую!
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Ю
Анастасии благодарность! Провела, интересно рассказала ❤️ Впечатлило посещение - своя атмосфера.
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Т
Экскурсия интересная и познавательная. Мне все очень понравилось👍🏻
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