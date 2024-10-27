Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты в мини-группе
Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями
Это кладбище входит в топ по посещению в столице: сюда приходят, чтобы увидеть могилы Гоголя, Чехова, Шостаковича, Хрущева и других знаменитостей. За 2 часа я покажу эти и многие другие захоронения и расскажу о них.
А еще проведу вас к самым укромным уголкам — и поделюсь удивительными и порой невероятными историями этого места и людей, нашедших здесь покой.
4.89
9 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00
Описание экскурсии
Хроники кладбища
Мы прогуляемся по зеленым дорожкам главного кладбища страны и поговорим о том, как оно появилось. Обсудим, почему здесь нет «простых» людей и как попасть сюда после смерти. Вы узнаете, почему на советском кладбище оказались умершие за 100 лет до его появления писатели. А еще поймете, как переплелись судьбы людей из разных эпох.
История в камне
Я покажу вам самые известные захоронения и расскажу о них. Мы полюбуемся надгробиями, многие из которых являются памятниками архитектуры и охраняются государством. Дойдем до самых дальних уголков кладбища и отыщем могилы тех людей, изобретения и дела которых известны всем, но сами они давно забыты. — Чей портрет на памятнике написал сам Пикассо; — Откуда на кладбище захоронения иностранцев; — Кто умер от укола розы; — Кто был врагом Гитлера номер 1, 2 и 3; — У кого на памятнике самый необычный автограф; Вы раскроете эти и другие любопытные факты!
Организационные детали
Отдельно оплачиваются входные билеты на кладбище — 300 рублей взрослый, 150 рублей для школьников и пенсионеров.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на Новодевичье кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 2299 туристов
Всем привет! Меня зовут Никита, я аккредитированный экскурсовод по Москве. Так как я не коренной москвич, а «понаехавший», с большим любопытством изучаю Москву, впитываю всю самую интересную информацию и с радостью делюсь ею с вами, моими экскурсантами!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
27 окт 2024
Однозначно рекомендую! Спасибо Никите за интересные истории и удивительные факты о героях покоившихся там. По доброму и с юмором погрузил нас и одарил новыми знаниями, был открыт к вопросам и с интересом отвечал на них, это очень импонирует. И даже октябрьская изморось не испортила впечатления, интерес держал все время👍
Екатерина
26 окт 2024
Хочу выразить огромную благодарность Никите за такую классную, интересную и содержательную экскурсию! Никита прекрасный рассказчик, дает только нужную информацию, никакой «воды», все четко и по делу. Буду рекомендовать своим друзьям!!
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Елена
14 окт 2024
Никита отлично преподносит материал. Интереснее, чем были мои ожидания. Рекомендую.
Ася
5 окт 2024
Впервые удалось взглянуть на кладбище под таким углом. Спасибо Никите. Знает все действительно очень хорошо. Столько лиц и имён пронеслось за эти 2 часа… Он показал и самые выдающиеся могилы и просто интересные. В общем, Никита, большое Вам спасибо. Несмотря на сильный дождь, 2 часа пролетели незаметно.
Н
Наталья
9 сен 2024
Познавательная, интересная экскурсия. Экскурсовод Никита Цветков обладает обширными знаниями, может ответить на любой вопрос. Ведет экскурсию энергично, привлекая к участию и слушателей, задавая нам вопросы. Говорит быстро, проглатывая слова в читать дальше
начале предложения - это нужно поправить, т. к. бывает не разобрать, что сказал. Мы побывали во всех зонах кладбища, посетили самые знаковые места, получили интересную информацию о людях, о памятниках, о событиях. Экскурсия подойдёт всем, кого интересуют истории знаменитых личностей, тем кто хочет выразить почтение любимым и уважаемым людям, вспомнить об их заслугах, а также узнать что-то новое.
К
Константин
8 сен 2024
Очень повезло что я попал именно к этому экскурсоводу.
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Виктория
7 сен 2024
Никита рассказывал про самых знаменитых обитателей кладбища, с уважением отзывался о людях, ему удалось обогнуть острые углы даже в теме крупных политических деятелей, захороненных на кладбище. Мы услышали живые, светлые, иногда трагические истории и судьбы. Не смотря на каказолось бы "экскурсию по кладбищу" настроение после экскурсии было жизнеутверждающее. Спасибо. Рекомендую.
Ekaterina
7 сен 2024
В восторге от экскурсии. На одном дыхании 2 часа. Никита потрясающе преподносит материал. Очень интересно и увлекательно. Спасибо большое
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Борис
31 авг 2024
Отличный экскурсувод, 2 часа четко и на одном дыхании! Еще бы 2 часа ходили