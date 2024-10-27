Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты в мини-группе

Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями
Это кладбище входит в топ по посещению в столице: сюда приходят, чтобы увидеть могилы Гоголя, Чехова, Шостаковича, Хрущева и других знаменитостей. За 2 часа я покажу эти и многие другие захоронения и расскажу о них.

А еще проведу вас к самым укромным уголкам — и поделюсь удивительными и порой невероятными историями этого места и людей, нашедших здесь покой.
4.89
9 отзывов
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты в мини-группе
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты в мини-группе
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00

Описание экскурсии

Хроники кладбища

Мы прогуляемся по зеленым дорожкам главного кладбища страны и поговорим о том, как оно появилось. Обсудим, почему здесь нет «простых» людей и как попасть сюда после смерти. Вы узнаете, почему на советском кладбище оказались умершие за 100 лет до его появления писатели. А еще поймете, как переплелись судьбы людей из разных эпох.

История в камне

Я покажу вам самые известные захоронения и расскажу о них. Мы полюбуемся надгробиями, многие из которых являются памятниками архитектуры и охраняются государством. Дойдем до самых дальних уголков кладбища и отыщем могилы тех людей, изобретения и дела которых известны всем, но сами они давно забыты.
— Чей портрет на памятнике написал сам Пикассо;
— Откуда на кладбище захоронения иностранцев;
— Кто умер от укола розы;
— Кто был врагом Гитлера номер 1, 2 и 3;
— У кого на памятнике самый необычный автограф;
Вы раскроете эти и другие любопытные факты!

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты на кладбище — 300 рублей взрослый, 150 рублей для школьников и пенсионеров.

в субботу в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 200 ₽
Школьники600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа на Новодевичье кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
27 окт 2024
Однозначно рекомендую! Спасибо Никите за интересные истории и удивительные факты о героях покоившихся там. По доброму и с юмором погрузил нас и одарил новыми знаниями, был открыт к вопросам и с интересом отвечал на них, это очень импонирует. И даже октябрьская изморось не испортила впечатления, интерес держал все время👍
Екатерина
26 окт 2024
Хочу выразить огромную благодарность Никите за такую классную, интересную и содержательную экскурсию! Никита прекрасный рассказчик, дает только нужную информацию, никакой «воды», все четко и по делу. Буду рекомендовать своим друзьям!!
Е
14 окт 2024
Никита отлично преподносит материал. Интереснее, чем были мои ожидания. Рекомендую.
Ася
5 окт 2024
Впервые удалось взглянуть на кладбище под таким углом.
Спасибо Никите. Знает все действительно очень хорошо. Столько лиц и имён пронеслось за эти 2 часа…
Он показал и самые выдающиеся могилы и просто интересные.
В общем, Никита, большое Вам спасибо.
Несмотря на сильный дождь, 2 часа пролетели незаметно.
Впервые удалось взглянуть на кладбище под таким углом.Впервые удалось взглянуть на кладбище под таким углом.Впервые удалось взглянуть на кладбище под таким углом.Впервые удалось взглянуть на кладбище под таким углом.Впервые удалось взглянуть на кладбище под таким углом.Впервые удалось взглянуть на кладбище под таким углом.
Н
9 сен 2024
Познавательная, интересная экскурсия. Экскурсовод Никита Цветков обладает обширными знаниями, может ответить на любой вопрос. Ведет экскурсию энергично, привлекая к участию и слушателей, задавая нам вопросы. Говорит быстро, проглатывая слова в
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начале предложения - это нужно поправить, т. к. бывает не разобрать, что сказал. Мы побывали во всех зонах кладбища, посетили самые знаковые места, получили интересную информацию о людях, о памятниках, о событиях. Экскурсия подойдёт всем, кого интересуют истории знаменитых личностей, тем кто хочет выразить почтение любимым и уважаемым людям, вспомнить об их заслугах, а также узнать что-то новое.

К
8 сен 2024
Очень повезло что я попал именно к этому экскурсоводу.
В
7 сен 2024
Никита рассказывал про самых знаменитых обитателей кладбища, с уважением отзывался о людях, ему удалось обогнуть острые углы даже в теме крупных политических деятелей, захороненных на кладбище. Мы услышали живые, светлые, иногда трагические истории и судьбы. Не смотря на каказолось бы "экскурсию по кладбищу" настроение после экскурсии было жизнеутверждающее. Спасибо. Рекомендую.
Ekaterina
7 сен 2024
В восторге от экскурсии. На одном дыхании 2 часа. Никита потрясающе преподносит материал. Очень интересно и увлекательно. Спасибо большое
В восторге от экскурсии. На одном дыхании 2 часа. Никита потрясающе преподносит материал. Очень интересно и увлекательно. Спасибо большоеВ восторге от экскурсии. На одном дыхании 2 часа. Никита потрясающе преподносит материал. Очень интересно и увлекательно. Спасибо большоеВ восторге от экскурсии. На одном дыхании 2 часа. Никита потрясающе преподносит материал. Очень интересно и увлекательно. Спасибо большоеВ восторге от экскурсии. На одном дыхании 2 часа. Никита потрясающе преподносит материал. Очень интересно и увлекательно. Спасибо большое
Б
31 авг 2024
Отличный экскурсувод, 2 часа четко и на одном дыхании! Еще бы 2 часа ходили

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