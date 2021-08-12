Царская резиденция - Коломенское

От места встречи добираемся на метро, затем пешеходная экскурсия

Групповая
От места встречи добираемся на метро, затем пешеходная экскурсия.

При посещении экскурсии при себе необходимо иметь защитную маску и перчатки.
Царская резиденция - Коломенское
Царская резиденция - Коломенское
Царская резиденция - Коломенское
Царская резиденция - Коломенское
Царская резиденция - Коломенское

Что вас ожидает 🤩

  • Коломенское
  • Деревянный дворец
  • Церковь Казанской иконы Божьей Матери, Дворцовые или Передние ворота, Приказная изба, Палаты на погребах
  • Сытный двор
  • Церковь Вознесения
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Согласно преданию, жители города Коломны, когда бежали от хана Батыя облюбовали для нового поселения эту часть Подмосковья и, в память о родном городе, свое поселение назвали – Коломенское.

Коломенское всегда принадлежало московским правителям.

За несколько столетий на земле полной легенд и преданий, на высоком крутом берегу реки Москвы, сложился уникальный архитектурный ансамбль загородного Государева двора: деревянный дворец и каменная церковь Казанской иконы Божьей Матери, Дворцовые или Передние ворота, Приказная изба (дворцовая канцелярия), Палаты на погребах, где хранились заморские вина, Сытный двор, где готовили квас, пиво, мед, и церковь Вознесения.

Отдельного внимания заслуживают сады, в них выращивали кедры, пихты, грецкие орехи, бесчисленные сорта яблок, груш, вишни, кусты малины, смородины и крыжовника, лечебные травы, была разбита дубовая роща.

В советское время, по инициативе архитектора Петра Барановского, был создан музей-заповедник Коломенское. Барановский стал его первым директором. Строениям вернули исторический облик так близко к оригиналам, как это было возможно. Из Сибири, с Белого моря были привезены выдающиеся памятники деревянного зодчества, в том числе домик Петра I из Архангельска. Совсем недавно, по рисункам и замерам был воссоздан дворец Алексея Михайловича.

Экскурсия в музей-усадьбу Коломенское предлагает не просто прогуляться и посмотреть на архитектурные памятники - но погрузиться в жизнь усадьбы, прочувствовать историческое прошлое, приобщиться к культуре и быту того времени.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты в заповедник "Коломенское"
Что не входит
  • Билет в метро
Когда и сколько длится
Когда: Вторник в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник в 12:00

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
Е
12 авг 2021
Экскурсия как таковая не состоялась(((. Была неспешная прогулка по Коломенскому с разговорами на отвлечённые темы. Информации почти не получила, смотрела сама в интернете. Зря потратила деньги, нужно было ехать самостоятельно

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