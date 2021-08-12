Согласно преданию, жители города Коломны, когда бежали от хана Батыя облюбовали для нового поселения эту часть Подмосковья и, в память о родном городе, свое поселение назвали – Коломенское.

Коломенское всегда принадлежало московским правителям.

За несколько столетий на земле полной легенд и преданий, на высоком крутом берегу реки Москвы, сложился уникальный архитектурный ансамбль загородного Государева двора: деревянный дворец и каменная церковь Казанской иконы Божьей Матери, Дворцовые или Передние ворота, Приказная изба (дворцовая канцелярия), Палаты на погребах, где хранились заморские вина, Сытный двор, где готовили квас, пиво, мед, и церковь Вознесения.

Отдельного внимания заслуживают сады, в них выращивали кедры, пихты, грецкие орехи, бесчисленные сорта яблок, груш, вишни, кусты малины, смородины и крыжовника, лечебные травы, была разбита дубовая роща.

В советское время, по инициативе архитектора Петра Барановского, был создан музей-заповедник Коломенское. Барановский стал его первым директором. Строениям вернули исторический облик так близко к оригиналам, как это было возможно. Из Сибири, с Белого моря были привезены выдающиеся памятники деревянного зодчества, в том числе домик Петра I из Архангельска. Совсем недавно, по рисункам и замерам был воссоздан дворец Алексея Михайловича.

Экскурсия в музей-усадьбу Коломенское предлагает не просто прогуляться и посмотреть на архитектурные памятники - но погрузиться в жизнь усадьбы, прочувствовать историческое прошлое, приобщиться к культуре и быту того времени.