Коломенское: Старый Государев двор (в мини-группе)

Увидеть неповторимый архитектурный ансамбль, составляющий основу музея-заповедника
Редкий по сохранности комплекс Государева двора в Коломенском, окружённый царскими садами, могла ожидать совсем иная судьба.

Но случилось так, что усадьба получила статус музея — и здесь сохранился не только архитектурный ансамбль, но и дивный уголок природы.

Приглашаю прогуляться по садам, которые запомнятся вам запахом цветения весной и ароматом яблок осенью. Заодно поговорим, почему же здесь устроили царскую резиденцию.
Коломенское: Старый Государев двор (в мини-группе)
Коломенское: Старый Государев двор (в мини-группе)
Коломенское: Старый Государев двор (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретимся у метро «Коломенская» и отправимся в старинную царскую резиденцию.

Вы увидите

  • Церковь Вознесения — невероятно красивую, будто парящую в воздухе
  • Георгиевскую церковь, известную со времён Дмитрия Донского
  • Старинную водонапорную башню, которая обеспечивала водой весь дворец и хозяйственные постройки
  • Передние ворота, через которые приезжали государи и их гости
  • Липовую аллею, посаженную при Александре I
  • Старинные каменные палаты и деревянные избы
  • Домик Петра, привезённый из Архангельска, и дубовую аллею с вековыми дубами
  • Голосов овраг, полный тайн и чудес
  • Церковь Иоанна Предтечи с необычными резными деталями
  • И, конечно же, прекрасные сады и смотровые площадки

Вы узнаете

  • Когда появилось Коломенское и окружающие селения
  • Как жили первые люди, населявшие эту территорию
  • Почему она стала княжеской, а затем царской резиденцией
  • О правителях и простых людях, строивших и украшавших Коломенское
  • Об обычаях и традициях, существовавших здесь
  • О том, как менялось это место со временем

Если будет желание, можем включить в программу посещение музея в Старом Государевом дворе, где находятся интересные экспонаты, например, коллекция старинных часовых механизмов, икон и книг.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы возможны на посещение музея (билет для взрослого — 200 руб., детский — 100 руб.), приобретение сувенирной продукции, а также питание
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате

во вторник в 15:00, в пятницу в 12:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около СТ.М. Коломенская
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 15:00, в пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеСвятые местаПарки и усадьбыМонастыри, церкви, храмыКоломенскоеПопулярные местаСтарая МоскваДля студентовМузеиПрирода и пейзажиМузей-заповедникЗаповедники

Похожие экскурсии из Москвы

Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
23 отзыва
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
Научиться определять разные стили зодчества на прогулке по историческому району города
Начало: У ст. метро «Третьяковская»
Завтра в 12:00
13 июля в 12:00
800 за человека
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
Пройтись по Пятницкой и Большой Ордынке, узнать истории здешних усадеб и их знаменитых жильцов
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
1 июля в 10:00
2 июля в 10:30
5 300 за всё до 4 чел.
Царское Коломенское
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
16 отзывов
Царское Коломенское
Подивиться красоте церквей, услышать об истории парка, о забавах царей и народных гуляниях
Начало: В районе метро Коломенское
Расписание: в пятницу в 13:00, в воскресенье в 12:00
Сегодня в 13:00
30 июня в 12:00
800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам