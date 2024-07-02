Редкий по сохранности комплекс Государева двора в Коломенском, окружённый царскими садами, могла ожидать совсем иная судьба.
Но случилось так, что усадьба получила статус музея — и здесь сохранился не только архитектурный ансамбль, но и дивный уголок природы.
Приглашаю прогуляться по садам, которые запомнятся вам запахом цветения весной и ароматом яблок осенью. Заодно поговорим, почему же здесь устроили царскую резиденцию.
Но случилось так, что усадьба получила статус музея — и здесь сохранился не только архитектурный ансамбль, но и дивный уголок природы.
Приглашаю прогуляться по садам, которые запомнятся вам запахом цветения весной и ароматом яблок осенью. Заодно поговорим, почему же здесь устроили царскую резиденцию.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы встретимся у метро «Коломенская» и отправимся в старинную царскую резиденцию.
Вы увидите
- Церковь Вознесения — невероятно красивую, будто парящую в воздухе
- Георгиевскую церковь, известную со времён Дмитрия Донского
- Старинную водонапорную башню, которая обеспечивала водой весь дворец и хозяйственные постройки
- Передние ворота, через которые приезжали государи и их гости
- Липовую аллею, посаженную при Александре I
- Старинные каменные палаты и деревянные избы
- Домик Петра, привезённый из Архангельска, и дубовую аллею с вековыми дубами
- Голосов овраг, полный тайн и чудес
- Церковь Иоанна Предтечи с необычными резными деталями
- И, конечно же, прекрасные сады и смотровые площадки
Вы узнаете
- Когда появилось Коломенское и окружающие селения
- Как жили первые люди, населявшие эту территорию
- Почему она стала княжеской, а затем царской резиденцией
- О правителях и простых людях, строивших и украшавших Коломенское
- Об обычаях и традициях, существовавших здесь
- О том, как менялось это место со временем
Если будет желание, можем включить в программу посещение музея в Старом Государевом дворе, где находятся интересные экспонаты, например, коллекция старинных часовых механизмов, икон и книг.
Организационные детали
- Дополнительные расходы возможны на посещение музея (билет для взрослого — 200 руб., детский — 100 руб.), приобретение сувенирной продукции, а также питание
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате
во вторник в 15:00, в пятницу в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около СТ.М. Коломенская
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 15:00, в пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 763 туристов
Меня зовут Лариса, я мечтала быть гидом с детства. Так получилось, что некоторое время работала по другой специальности, но при первой же возможности получила диплом экскурсовода. Я с большой любовью отношусь к музеям, памятникам архитектуры, старинным усадьбам и древним монастырям. Их посещение для меня — настоящий праздник. С радостью открою для вас удивительный мир истории!Задать вопрос
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