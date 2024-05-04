Загородный дворец Алексея Михайловича исключителен по своей красоте и великолепию.
Недаром он полюбился всем последующим правителям династии Романовых! Вы пройдёте по комнатам и залам с богатым убранством и узнаете, как выглядел царский кабинет, почему дворец построили именно в Коломенском, кто такие думные люди и почему в 17 веке люди спали сидя.
Недаром он полюбился всем последующим правителям династии Романовых! Вы пройдёте по комнатам и залам с богатым убранством и узнаете, как выглядел царский кабинет, почему дворец построили именно в Коломенском, кто такие думные люди и почему в 17 веке люди спали сидя.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы рассмотрите интерьеры дворца, а я расскажу:
- Почему при Алексее Михайловиче на территории дворца было запрещено носить оружие
- Где проходила встреча послов, а где раздавали подарки для поданных
- Сколько блюд подавали на царских пирах и как расставляли столы
- Кто такие постельничий, стряпчий и спальник и чем они занимались в опочивальне царя
- Почему во дворце так много львов, орлов и грифонов
- При каких обстоятельствах впервые прозвучала фраза «Делу время, потехе час»
И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты — 600 руб. /взрослый, 300 руб. /детский
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Возможно провести экскурсию для детей в возрасте от 10 до 14 лет в виде викторины
Важно! Коломенский дворец — очень посещаемое место. Пожалуйста, планируйте экскурсию минимум за 5 дней, чтобы можно было купить билет. Если билетов во дворец не окажется, мы найдём другую удобную дату для вас.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Коломенского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1233 туристов
Я аккредитованный экскурсовод в Москве. Люблю город, люблю делиться знаниями, люблю гулять, люблю людей и свою профессию. С удовольствием проведу экскурсию по городу или организую прогулку по Москве. Только индивидуальный подход и лучший рассказ.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
4 мая 2024
Экскурсия понравилась, было легко и не скучно. Хоть это и новодел, а не оригинальное здание, проходя по нему можно легко представить, как все выглядело в те времена.
М
Мария
31 мар 2024
Сегодня побывали вшестером - четверо взрослых и двое детей 10 и 13 лет - на экскурсии во Дворце Алексея Михайловича с Ириной. Прекрасное путешествие! Отлично и познавательно провели время! Очень-очень
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