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понравилось! . Увлекательный рассказ Ирины был интересен и детям и взрослым. Иногда складывалось впечатление, что Ирина и сама жила во дворце в те времена и ведет рассказ от первого лица)))

Дети ещё были мотивированы тем, что получили задание от Ирины ответить на вопросы анкеты по ходу экскурсии и старались ничего не пропустить.

Все было интересно, интерьеры красивейшие, рассказ Ирины увлекательный, все сложилось замечательно!

С Ириной в первый раз были на экскурсии, и по её завершении стало ясно, что готовы исследовать с ней Москву ещё и еще)))

Отличная экскурсия!

Спасибо нашему гиду Ирине!

До новых встреч!