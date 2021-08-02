Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

Побродить по дорожкам Коломенского

Вы увидите шатровую церковь, которая находится под охраной ЮНЕСКО, и разберетесь, чем уникальна ее архитектура. У церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи обсудим, что связывало ее с языческими капищами, а еще отыщем любимую церковь Ивана Грозного.

Пройдем по аллее породистых лип, на стволах которых есть клейма 19 века, и встретим дубы, под сенью которых юный Петр I учился грамоте.

У древних камней, что были здесь еще до основания Руси, вы сможете загадать желания — а еще узнаете, что за половецкая баба высилась здесь на могиле язычника-воина.

Будни и праздники русских царей

Мы поможем представить, каким было Коломенское в эпоху царей. Расскажем, как жили и отдыхали здесь монархи, с каким размахом отмечали Масленицу, Пасху, Новый год и другие праздники. Что ставили на стол, а что наливали, какие награды были в состязаниях и какие забавы устраивали для всего народа.

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