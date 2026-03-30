Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Подивиться красоте церквей, услышать об истории парка, о забавах царей и народных гуляниях
Что было на месте усадьбы ещё до становления Руси? Как связаны православные церкви и языческие капища? В чём ценность Коломенского ансамбля? Вы пройдёте по тенистым аллеям и представите, как выглядел парк в прошлом.
А ещё узнаете, как отдыхали цари и развлекали народ в праздники, чем накрывали столы, запивали яства и одаривали гостей.
Вы увидите шатровую церковь, которая находится под охраной ЮНЕСКО, и разберётесь, чем уникальна её архитектура. У церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи обсудим, что связывало её с языческими капищами, а ещё отыщем любимую церковь Ивана Грозного. Пройдём по аллее породистых лип, на стволах которых есть клейма 19 века, и встретим дубы, под сенью которых юный Петр I учился грамоте. У древних камней, что были здесь ещё до основания Руси, вы сможете загадать желания — а ещё узнаете, что за половецкая баба высилась здесь на могиле язычника-воина.
Будни и праздники русских царей
Мы поможем представить, каким было Коломенское в эпоху царей. Расскажем, как жили и отдыхали здесь монархи, с каким размахом отмечали Масленицу, Пасху, Новый год и другие праздники. Что ставили на стол, а что наливали, какие награды были в состязаниях и какие забавы устраивали для всего народа.
Организационные детали
Экскурсия проходит без посещения дворца
Несовершеннолетние дети допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых. Дети до 5 лет могут посетить экскурсию бесплатно
В день экскурсии нужно внести доплату за все забронированные билеты, даже если пришло меньше участников, чем указано в заказе
С вами будет один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов
в воскресенье в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 5 лет
Бесплатно
Школьники
1100 ₽
Стандартный билет
1300 ₽
Пенсионеры
1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Коломенское
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 44856 туристов
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю.
Наша команда читать дальшеуменьшить
— это увлечённые профессионалы с глубокими знаниями истории, архитектуры и культуры Москвы. Нас объединяет экспертность, искренняя любовь к городу и творческий подход.
Главное для нас — это любовь к своему городу. А наша миссия — вдохновлять гостей и жителей города, превращая каждую прогулку в интересное путешествие.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
мне все понравилось- четко, доступно, познавательно!
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Татьяна
Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое организаторам и экскурсоводу Екатерине. Очень интересно рассказывает, с юмором. Экскурсия длилась 1,5 часа, не утомила, время пролетело быстро. Уверена, что запишусь ещё! Всем рекомендую.
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Анжелика
Экскурсовод Екатерина очень понравилась подачей материала - легко, с юмором, без конспектов - отличный рассказчик. Понравилась также пунктуальность: вовремя начали, вовремя закончили. Также Екатерина после экскурсии дала рекомендации, что ещё можно посмотреть самостоятельно, и где что найти в парке. Экскурсия ненапряжная, ритм по силам и ребёнку, и пенсионеру.
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Анна
Экскурсия супер👍Екатерине отдельное огромное спасибо!!! Буду всем рекомендовать 😊
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Алексадр
Весь обзор - только снаружи, хотелось бы и внутри посмотреть и, главное, послушать комментарии о быте, архитектуре и т. п.
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Валентина
В Коломенском были впервые, и экскурсия стала отличным началом нашего знакомства с музеем-заповедником! Пунктуально, лаконично, ненапряжно, доступно. А многие факты были весьма занятны, что захотелось потом самостоятельно про них почитать. Спасибо за экскурсию!