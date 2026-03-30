Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что было на месте усадьбы ещё до становления Руси? Как связаны православные церкви и языческие капища? В чём ценность Коломенского ансамбля? Вы пройдёте по тенистым аллеям и представите, как выглядел парк в прошлом. А ещё узнаете, как отдыхали цари и развлекали народ в праздники, чем накрывали столы, запивали яства и одаривали гостей.

Описание экскурсии

Побродить по дорожкам Коломенского

Вы увидите шатровую церковь, которая находится под охраной ЮНЕСКО, и разберётесь, чем уникальна её архитектура. У церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи обсудим, что связывало её с языческими капищами, а ещё отыщем любимую церковь Ивана Грозного.

Пройдём по аллее породистых лип, на стволах которых есть клейма 19 века, и встретим дубы, под сенью которых юный Петр I учился грамоте.

У древних камней, что были здесь ещё до основания Руси, вы сможете загадать желания — а ещё узнаете, что за половецкая баба высилась здесь на могиле язычника-воина.

Будни и праздники русских царей

Мы поможем представить, каким было Коломенское в эпоху царей. Расскажем, как жили и отдыхали здесь монархи, с каким размахом отмечали Масленицу, Пасху, Новый год и другие праздники. Что ставили на стол, а что наливали, какие награды были в состязаниях и какие забавы устраивали для всего народа.

Организационные детали