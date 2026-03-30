Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

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Царское Коломенское

Подивиться красоте церквей, услышать об истории парка, о забавах царей и народных гуляниях
Что было на месте усадьбы ещё до становления Руси? Как связаны православные церкви и языческие капища? В чём ценность Коломенского ансамбля? Вы пройдёте по тенистым аллеям и представите, как выглядел парк в прошлом.

А ещё узнаете, как отдыхали цари и развлекали народ в праздники, чем накрывали столы, запивали яства и одаривали гостей.
4.8
26 отзывов
Царское Коломенское
Царское Коломенское
Царское Коломенское

Описание экскурсии

Побродить по дорожкам Коломенского

Вы увидите шатровую церковь, которая находится под охраной ЮНЕСКО, и разберётесь, чем уникальна её архитектура. У церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи обсудим, что связывало её с языческими капищами, а ещё отыщем любимую церковь Ивана Грозного.
Пройдём по аллее породистых лип, на стволах которых есть клейма 19 века, и встретим дубы, под сенью которых юный Петр I учился грамоте.
У древних камней, что были здесь ещё до основания Руси, вы сможете загадать желания — а ещё узнаете, что за половецкая баба высилась здесь на могиле язычника-воина.

Будни и праздники русских царей

Мы поможем представить, каким было Коломенское в эпоху царей. Расскажем, как жили и отдыхали здесь монархи, с каким размахом отмечали Масленицу, Пасху, Новый год и другие праздники. Что ставили на стол, а что наливали, какие награды были в состязаниях и какие забавы устраивали для всего народа.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит без посещения дворца
  • Несовершеннолетние дети допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых. Дети до 5 лет могут посетить экскурсию бесплатно
  • В день экскурсии нужно внести доплату за все забронированные билеты, даже если пришло меньше участников, чем указано в заказе
  • С вами будет один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов

в воскресенье в 12:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 5 летБесплатно
Школьники1100 ₽
Стандартный билет1300 ₽
Пенсионеры1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Коломенское
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 44856 туристов
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю. Наша команда
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— это увлечённые профессионалы с глубокими знаниями истории, архитектуры и культуры Москвы. Нас объединяет экспертность, искренняя любовь к городу и творческий подход. Главное для нас — это любовь к своему городу. А наша миссия — вдохновлять гостей и жителей города, превращая каждую прогулку в интересное путешествие.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
мне все понравилось- четко, доступно, познавательно!
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Татьяна
Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое организаторам и экскурсоводу Екатерине. Очень интересно рассказывает, с юмором. Экскурсия длилась 1,5 часа, не утомила, время пролетело быстро. Уверена, что запишусь ещё! Всем рекомендую.
Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое организаторам и экскурсоводу Екатерине. Очень интересно рассказывает, с юмором. Экскурсия длилась
Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое организаторам и экскурсоводу Екатерине. Очень интересно рассказывает, с юмором. Экскурсия длилась
Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое организаторам и экскурсоводу Екатерине. Очень интересно рассказывает, с юмором. Экскурсия длилась
Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое организаторам и экскурсоводу Екатерине. Очень интересно рассказывает, с юмором. Экскурсия длилась
Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое организаторам и экскурсоводу Екатерине. Очень интересно рассказывает, с юмором. Экскурсия длилась
Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое организаторам и экскурсоводу Екатерине. Очень интересно рассказывает, с юмором. Экскурсия длилась
Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое организаторам и экскурсоводу Екатерине. Очень интересно рассказывает, с юмором. Экскурсия длилась
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Анжелика
Экскурсовод Екатерина очень понравилась подачей материала - легко, с юмором, без конспектов - отличный рассказчик.
Понравилась также пунктуальность: вовремя начали, вовремя закончили. Также Екатерина после экскурсии дала рекомендации, что ещё можно посмотреть самостоятельно, и где что найти в парке.
Экскурсия ненапряжная, ритм по силам и ребёнку, и пенсионеру.
Экскурсовод Екатерина очень понравилась подачей материала - легко, с юмором, без конспектов - отличный рассказчик.
Экскурсовод Екатерина очень понравилась подачей материала - легко, с юмором, без конспектов - отличный рассказчик.
Экскурсовод Екатерина очень понравилась подачей материала - легко, с юмором, без конспектов - отличный рассказчик.
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Анна
Экскурсия супер👍Екатерине отдельное огромное спасибо!!! Буду всем рекомендовать 😊
Экскурсия супер👍Екатерине отдельное огромное спасибо!!! Буду всем рекомендовать 😊
Экскурсия супер👍Екатерине отдельное огромное спасибо!!! Буду всем рекомендовать 😊
Экскурсия супер👍Екатерине отдельное огромное спасибо!!! Буду всем рекомендовать 😊
Экскурсия супер👍Екатерине отдельное огромное спасибо!!! Буду всем рекомендовать 😊
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Алексадр
Весь обзор - только снаружи, хотелось бы и внутри посмотреть и, главное, послушать комментарии о быте, архитектуре и т. п.
Весь обзор - только снаружи, хотелось бы и внутри посмотреть и, главное, послушать комментарии о быте, архитектуре и т. п.
Весь обзор - только снаружи, хотелось бы и внутри посмотреть и, главное, послушать комментарии о быте, архитектуре и т. п.
Весь обзор - только снаружи, хотелось бы и внутри посмотреть и, главное, послушать комментарии о быте, архитектуре и т. п.
Весь обзор - только снаружи, хотелось бы и внутри посмотреть и, главное, послушать комментарии о быте, архитектуре и т. п.
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Валентина
В Коломенском были впервые, и экскурсия стала отличным началом нашего знакомства с музеем-заповедником! Пунктуально, лаконично, ненапряжно, доступно. А многие факты были весьма занятны, что захотелось потом самостоятельно про них почитать. Спасибо за экскурсию!
В Коломенском были впервые, и экскурсия стала отличным началом нашего знакомства с музеем-заповедником! Пунктуально, лаконично, ненапряжно,
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