Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Подивиться красоте церквей, услышать об истории парка, о забавах царей и народных гуляниях

5
1 отзыв
Что было на месте усадьбы еще до становления Руси? Как связаны православные церкви и языческие капища? В чем ценность Коломенского ансамбля? На экскурсии в группе до 15 человек вы пройдете по тенистым аллеям и представите, как выглядел парк в прошлом.

А еще узнаете, как отдыхали цари и развлекали народ в праздники, чем накрывали столы, запивали яства и одаривали гостей.
Царское Коломенское
Царское Коломенское
Царское Коломенское
Царское Коломенское
Царское Коломенское
Царское Коломенское
Царское Коломенское

Что вас ожидает

Побродить по дорожкам Коломенского

Вы увидите шатровую церковь, которая находится под охраной ЮНЕСКО, и разберетесь, чем уникальна ее архитектура. У церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи обсудим, что связывало ее с языческими капищами, а еще отыщем любимую церковь Ивана Грозного.
Пройдем по аллее породистых лип, на стволах которых есть клейма 19 века, и встретим дубы, под сенью которых юный Петр I учился грамоте.
У древних камней, что были здесь еще до основания Руси, вы сможете загадать желания — а еще узнаете, что за половецкая баба высилась здесь на могиле язычника-воина.

Будни и праздники русских царей

Мы поможем представить, каким было Коломенское в эпоху царей. Расскажем, как жили и отдыхали здесь монархи, с каким размахом отмечали Масленицу, Пасху, Новый год и другие праздники. Что ставили на стол, а что наливали, какие награды были в состязаниях и какие забавы устраивали для всего народа.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов
  • Экскурсия пешеходная, пожалуйста, одевайтесь по погоде
🚩 Начало и место завершения: в районе метро Коломенское
Время проведения: в четверг в 14:00, в воскресенье в 12:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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1 реальный отзыв

Н
2 авг 2021
Очень понравилась экскурсия. Рекомендую семьям с детьми, детям будет не скучно и интересно.

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