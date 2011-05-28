Царствующий град Москва XVII века

Царствующий град Москва XVII века

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Гермогену
  • Воскресенские ворота
  • Красная площадь
  • Казанский собор
  • Храм Василия Блаженного
  • Китай-город
  • Заиконоспасский монастырь
Экскурсия посвящена значимому в истории России и Москвы XVII веку. Этот век начался для Москвы с событий Смутного времени, которые едва не привели разрушению Российское государство. Во время экскурсии вы узнаете о том, как Москва и Россия пережила события Смуты, о том, как произошел национальный подъем, который привел к изгнанию иноземных войск, а также о том, как Москва и страна в целом смогли восстановиться после этих событий и достичь расцвета к концу XVII века. Вы прогуляетесь кварталами старинной Москвы: Красной площади и Китай-городу.
Во время посещения Красной площади мы поговорим не только, о событиях XVII века, но и том как появлялись на главной площади страны основные достопримечательности: Воскресенские ворота, Казанский собор здание Исторического музея, Кремлёвская стена, собор Василия Блаженного.
На Красной площади вы узнаете и сюжетах торговой жизни Москвы XVI -XVII вв.
Во время прогулки по Китай-городу вы увидите остатки крепостной стены. А затем познакомитесь с сюжетами истории Москвы периода её расцвета в XVII веке. Здесь вы узнаете о жизни и творчестве известного русского иконописца Симона Ушакова, деятельности просветителей братьев Лихудов. В Китай-городе вы увидите церковь Живоначальной Троицы в Никитниках, Собор Богоявления, комплекс Заиконоспасского монастыря, а также место Печатного двора, сыгравшему важную роль в просветительской деятельности в России XVII века.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Александровский сад, памятник Гермогену
Завершение: Заиконоспасский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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