Экскурсия посвящена значимому в истории России и Москвы XVII веку. Этот век начался для Москвы с событий Смутного времени, которые едва не привели разрушению Российское государство. Во время экскурсии вы узнаете о том, как Москва и Россия пережила события Смуты, о том, как произошел национальный подъем, который привел к изгнанию иноземных войск, а также о том, как Москва и страна в целом смогли восстановиться после этих событий и достичь расцвета к концу XVII века. Вы прогуляетесь кварталами старинной Москвы: Красной площади и Китай-городу.

Во время посещения Красной площади мы поговорим не только, о событиях XVII века, но и том как появлялись на главной площади страны основные достопримечательности: Воскресенские ворота, Казанский собор здание Исторического музея, Кремлёвская стена, собор Василия Блаженного.

На Красной площади вы узнаете и сюжетах торговой жизни Москвы XVI -XVII вв.

Во время прогулки по Китай-городу вы увидите остатки крепостной стены. А затем познакомитесь с сюжетами истории Москвы периода её расцвета в XVII веке. Здесь вы узнаете о жизни и творчестве известного русского иконописца Симона Ушакова, деятельности просветителей братьев Лихудов. В Китай-городе вы увидите церковь Живоначальной Троицы в Никитниках, Собор Богоявления, комплекс Заиконоспасского монастыря, а также место Печатного двора, сыгравшему важную роль в просветительской деятельности в России XVII века.