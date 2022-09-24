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Описание
Царицыно - одно из самых красивых исторических мест Москвы, но не многие знают, что за всей этой красотой скрывается драматическая история самой усадьбы.
Мы прогуляемся по старинному парку, узнаем как усадьба была связана с древними вятичами, с боярским родом Стрешневых, познакомимся с архитектурным ансамблем, выясним, кем же в действительности был архитектор Василий Баженов и почему последняя встреча зодчего c императрицей стала крушением его надежд и всей дальнейшей жизни.
А также, я расскажу вам историю дачного Царицына.
Не обойдем стороной советское время и узнаем, каково это жить в коммунальных квартирах на территории исторической усадьбы.
с пон. по пят. с 17:00 до 19:00, суббота-воскресенье с 10:00 до 19:00
Ответы на вопросы
Что входит
В стоимость экскурсии входят услуги гида
Что не входит
В экскурсию не включено посещение Большого дворца
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Дольская 1 (Главный вход в музей-заповедник)
Завершение: Царицынский парк (Башня-руина)
Когда и сколько длится?
Когда: с пон. по пят. с 17:00 до 19:00, суббота-воскресенье с 10:00 до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
В каждом здании архитектурного ансамбля проходят постоянные или временные выставки, где представлены неповторимые исторические экспонаты.
Билеты приобретаются отдельно на сайте музея-заповедника или в кассах музея
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.