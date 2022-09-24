Царицыно - одно из самых красивых исторических мест Москвы, но не многие знают, что за всей этой красотой скрывается драматическая история самой усадьбы.

Мы прогуляемся по старинному парку, узнаем как усадьба была связана с древними вятичами, с боярским родом Стрешневых, познакомимся с архитектурным ансамблем, выясним, кем же в действительности был архитектор Василий Баженов и почему последняя встреча зодчего c императрицей стала крушением его надежд и всей дальнейшей жизни.

А также, я расскажу вам историю дачного Царицына.

Не обойдем стороной советское время и узнаем, каково это жить в коммунальных квартирах на территории исторической усадьбы.