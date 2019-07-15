2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Игровая экскурсия в Коломенском дворце

Заглянуть в царские палаты, узнать о традициях XVII века и побывать на «приеме посла»

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
Приглашаю в путешествие по миру русских царей и вельмож! Вы окажетесь в сказочном дворце Алексея Михайловича Романова, пройдете по палатам, поучаствуете в «приеме посла», познакомитесь с бытом и нравами монаршей семьи.

Я расскажу о том, кому принадлежала единственная вилка за столом, как учили царевичей и царевен и почему гадали только в мыльнях.

Прогулка пройдет в легкой, игривой форме и будет интересна как взрослым, так и юным путешественникам.
5700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Ст. м. Каширская.
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Игровая экскурсия в Коломенском дворце
Игровая экскурсия в Коломенском дворце

Что вас ожидает

Царский дворец в деталях
Погружение в XVII век начнется уже с крыльца: я расскажу, как можно было попасть на прием к особе царских кровей и кому обычно выпадала такая честь. Вы полюбуетесь затейливыми теремами, рассмотрите травянистое письмо, которое украшало стены, пройдетесь по причудливым коврам и узнаете, кто их ткал. А после заглянем в Думную, Столовую, Престольную палаты и поговорим об обычаях и традициях прошлого. По желанию вы сможете поучаствовать в «приеме посла»: выбрать царя, боярина, толмача и устроить шуточный прием в Престольной палате.

Вернуться в прошлое
Легко и увлекательно вы познакомитесь с бытом и нравами монаршей семьи: я расскажу, как проходили пиры, кто проверял еду перед подачей царю и кому принадлежала единственная вилка за столом. Юные путешественники узнают, как жили, учились и о каких подарках мечтали царевичи и царевны. Вы увидите, как выглядела бочка, в которой мылись, и сравните современные и древние туалетные принадлежности. А в итоге — прочувствуете жизнь и ежедневные ритуалы монаршей семьи и по-новому посмотрите на исторические события далекой царской России.

Организационные детали

  • Входные билеты на мужскую часть дворца стоят 300 рублей. Билеты можно купить непосредственно перед экскурсией в кассе музея.
  • Детский билет стоит 100 рублей, при предъявлении социальной карты московского/подмосковного школьника (пропуск в школу), билет бесплатный.
Игровая экскурсия в Коломенском дворце
Игровая экскурсия в Коломенском дворце
Игровая экскурсия в Коломенском дворце
Игровая экскурсия в Коломенском дворце
Игровая экскурсия в Коломенском дворце

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ст. м. Каширская..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Добрый день, меня зовут Елена. Я училась в центре «Знание-Пречистенка», у меня есть аккредитация во многие московские парки и музеи. Очень люблю Москву — её можно изучать всю жизнь, настолько она многогранна. Нравится рассказывать о нашем городе взрослым и детям. Я стараюсь выстраивать диалог: в ходе обсуждения появляется искренний интерес, а новая информация лучше запоминается. Меньше цифр — больше историй и неожиданных параллелей между прошлым и настоящим.
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 июля 2019
Спасибо!Прекрасный экскурсовод и очень интересная экскурсия!
26 апреля 2019
Отзыв об индивидуальной экскурсии «Как жили Русские цари», состоявшейся 17 апреля 2019 года в Коломенском.
Экскурсовод Елена с первых минут общения заворожила нас такой спокойной и свободной формой общения, которая возможна только в малых группах. Это позволило нам получить информацию в атмосфере взаимного уважения и некоторого интерактивного общения, поскольку она угадала в нас не только праздных туристов, но и пытливых исследователей истории Отечества. Информация, которой Елена поделилась с нами, была эксклюзивной, ничего подобного мы не ожидали услышать. Однако она не была скандальной, эпатажной, и ни в коей мере не претендовала на шумную сенсацию ради создания ложного впечатления излишней информированности специалиста и собственный платформы, в корне отличающейся от общепринятой, что нередко сейчас встречается у молодых экскурсоводов. Речь Елены ровная, но эмоциональная, завораживала не только фактами, но и своими уникальными тонкими тембральными вариациями, впрочем, весьма уместными. Удивила толерантность нашего гида, связанная с мини фотосессиями, когда она с изяществом профессионала предлагала невероятные ракурсы, которые были высоко оценены нами во время вечеров воспоминаний о проведённых вместе с прекрасными моментами исторических прикосновений к Вечности.
Спасибо, мы непременно вернемся в Коломенское, поскольку там царит необыкновенная аура покоя, гармонии, красоты, обусловленная, несомненно, стараниями и душевностью многочисленных служителей историко-патриотического культа Великой России. Можно себе только представить и восхититься, с каким восторгом туристы посещают это место, когда цветут фруктовые деревья в парке, прилегающем к церковно-православной части природной экспозиции. Низкий поклон хранителям исторических традиций и служителям Святынь, как сохранившихся, так и восстановленных ради преемственности поколений и общего здравого смысла.
Благодарные туристы из Санкт-Петербурга

Елена проводит ещё 8 экскурсий

«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
5800 за экскурсию
2 часа
47 отзывов
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Приглашаю на одну из самых загадочных экскурсий вокруг Кремлевских стен. Ребят ждет не сухое повествование, но увлекательная командная игра. Дети раскроют тайны собора Василия Блаженного, поймут, для чего использовали ров вокруг Кремля и куда он делся, обнаружат следы первого Московского зверинца. Придется «пошевелить мозгами», разгадать исторические и архитектурные задачки, ответить на все вопросы — и получить приз.
Квест-путешествие по Зарядью для детейКвест-путешествие по Зарядью для детейКвест-путешествие по Зарядью для детей
5800 за экскурсию
2 часа
8 отзывов
Прогуляться по парку, разгадать все загадки и получить приз!
Зарядье — удивительное место, в котором сочетаются современная архитектура и древняя история; здесь созданы уникальные условия для соседства растений из самых разных климатических зон России. На этой экскурсии дети не только получат полезные и интересные знания, но и поучаствуют в веселой игре. Узнают, что скрывается под «Стеклянной корой», где родился Михаил Романов и что привозили английские купцы. Я расскажу об удивительных инженерных находках, которые воплощены в этом парке, и ребята поймут, почему Зарядье снискало славу новой достопримечательности столицы.
Квест для детей «Переулочки Арбата»Квест для детей «Переулочки Арбата»Квест для детей «Переулочки Арбата»
5500 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Услышать удивительные истории, разгадать загадки и получить памятный приз
Ребятам предстоит изучить улочки Старого Арбата с картой в руках и узнать много интересного. Я расскажу об истории пешеходной улицы и домах, окружающих её. Дети узнают, откуда здесь появилась принцесса, как выглядит дом, в котором нет углов, и где же «родился» Чебурашка. Чтобы пройти квест и получить сувенир, придется проявить смекалку и правильно ответить на все вопросы!
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтикиПоехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтикиПоехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
6000 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы
На экскурсии вы раскроете главные тайны и загадки вселенной. Увидите снаряжение, необходимое для подготовки к полету, для работы и жизни на орбитальной станции. Дети потрогают предметы, побывавшие в космосе, познакомятся с «пришельцами», которые исполняют желания. Узнают, каково это — быть космонавтом, и услышат о тех, кто сделал мечту о полете в космос реальностью.
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»Экскурсия-квест «Москва Булгакова»Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
6000 за экскурсию
2.5 часа
Пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя, и раскрыть символизм его произведений
Это прогулка на стыке реальности и фантастики. Прогуливаясь по улицам столицы, любуясь фасадами доходных домов и архитектурой театров, вы отыщете точки сопряжения Москвы настоящей и города, воспроизведенного Булгаковым на страницах книг. Разгадывая загадки квеста, вы раскроете тайны произведений, а также узнаете интересные детали о судьбе писателя.
Квест по метро «Московское подземелье»Квест по метро «Московское подземелье»Квест по метро «Московское подземелье»
6500 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Метро Москвы — одна из её главных достопримечательностей, и моя экскурсия станет маленьким путешествием по этому подземелью. Дети увидят красивейшие станции, услышат их историю — самые важные факты и необычные детали. Полюбуются на витражи и мозаики, превратившие наше метро в прекрасный дворец. А ответив на вопросы и разгадав финальную загадку, получат памятный сувенир и вкусную конфету!
Квест-приключение на самокатах «Сердце города»Квест-приключение на самокатах «Сердце города»Квест-приключение на самокатах «Сердце города»
5500 за экскурсию
2 часа
Прокатиться по центру Москвы, разгадать загадки и отыскать путь к сердцу столицы
У каждого города есть свои секреты: на прогулке по центру я приоткрою завесу тайны, покажу необычные места и расскажу удивительные истории. Дети узнают о писателях, поэтах, композиторах и ученых, полюбуются архитектурой, а в конце за выполненные задания получат сувенир!
Квест для детей «Москва мистическая»Квест для детей «Москва мистическая»Квест для детей «Москва мистическая»
7700 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Услышать таинственные истории, ответить на вопросы, найти все артефакты и добраться до клада!
На моей экскурсии ребята откроют для себя столицу с неожиданной стороны и увидят самые мистические точки Москвы. Дети узнают, кто были первые масоны в России, какие опыты проводил Яков Брюс в Сухаревой башне, как пугали царевну Софью в Новодевичьем монастыре и почему место, где построен храм Христа Спасителя, оказалось проклято. Справившись со всеми вопросами, отыскав артефакты и разобравшись с картой, дети найдут клад и получат памятный сувенир.

Экскурсии для школьников в Москве

Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
500 за человека
1 час
4 отзыва
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Китайгородские сказки — интерактивный квест!Китайгородские сказки — интерактивный квест!Китайгородские сказки — интерактивный квест!
990 за человека
1 час
11 отзывов
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад!
В игровой форме я расскажу о Москве времен Великого княжества. Дети узнают, как раньше освещали улицы, какой товар предлагали купцы, где и чему учились талантливые подростки. Прогуливаясь лабиринтами Китай-города, мы обязательно найдем египетскую пирамиду, клад, спрятанный Иваном Грозным, и Красную площадь!
В гостях у царя Алексея Михайловича в КоломенскомВ гостях у царя Алексея Михайловича в КоломенскомВ гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
5700 за экскурсию
2 часа
25 отзывов
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Хотите попасть в гости к царю Алексею Михайловичу Романову и его семье? Они приглашают вас и обещают встретить по-царски. Вы попадете на пир, заседание Боярской думы, узнаете, чему учили царевичей, как они отдыхали и ходили в баню. А напоследок государь Алексей Михайлович приготовил подарок всем, кто сможет разгадать загадки и головоломки, сориентироваться по плану и найти сундук. Будьте внимательны: любимый кот царя любит поиграть, и он постарается запутать вас!
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
скидка15%
3510 ₽
2984 за экскурсию
1.5 часа
1 отзыв
Недаром помнит вся Россия про день Бородина!
В одном из самых популярных музеев Москвы будет интересно и взрослым, и детям. Его экспозиция, особенно впечатляющая панорамная картина, помогут представить события далекого 1812 года. А я понятно и живо расскажу об Отечественной войне, о Бородинском сражении — «Битве гигантов», о солдатском быте и о человеческих судьбах.
Экскурсия-квест на Останкинской башне «Репортаж на высоте»
5200 за экскурсию
2 часа
22 отзыва
2,5 часа удовольствия вокруг башни и на высоте 337 метров
История создания Останкинской башни и её инженерные особенности, смешные случаи и загадочные совпадения, процесс выпуска передачи и хитрости подготовки телевизионных сюжетов — за два часа вы в формате квеста познакомитесь с миром телевидения и узнаете все о знаменитой башне. Я отвечу на любые ваши вопросы, потому что несколько лет проработала экскурсоводом и PR-специалистом башни, рассказав про нее тысячам людей.
Посвящение в москвичи – Красная площадь для детейПосвящение в москвичи – Красная площадь для детейПосвящение в москвичи – Красная площадь для детей
4500 за экскурсию
2 часа
110 отзывов
Классическая экскурсия по Красной площади для детей от 7 до 14 лет
Чтобы полюбить Москву и пройти посвящение в москвичи, нужно узнать историю города, постараться его прочувствовать и понять. А начнем мы наше знакомство с неповторимой и величественной Красной площади — места, которое в первую очередь стремятся посмотреть те, кто приехал в Москву впервые. Юные путешественники узнают историю Москвы, увидят основные достопримечательности и пройдут викторину "Юный москвич", чтобы первое знакомство превратилось в любовь на всю жизнь.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиПарк ГорькогоТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеУсадьба КусковоКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река