2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Заглянуть в царские палаты, узнать о традициях XVII века и побывать на «приеме посла»
Приглашаю в путешествие по миру русских царей и вельмож! Вы окажетесь в сказочном дворце Алексея Михайловича Романова, пройдете по палатам, поучаствуете в «приеме посла», познакомитесь с бытом и нравами монаршей читать дальшеуменьшить
семьи.
Я расскажу о том, кому принадлежала единственная вилка за столом, как учили царевичей и царевен и почему гадали только в мыльнях.
Прогулка пройдет в легкой, игривой форме и будет интересна как взрослым, так и юным путешественникам.
Погружение в XVII век начнется уже с крыльца: я расскажу, как можно было попасть на прием к особе царских кровей и кому обычно выпадала такая честь. Вы полюбуетесь затейливыми теремами, рассмотрите травяное письмо, которое украшало стены, пройдетесь по причудливым коврам и узнаете, кто их ткал. А после заглянем в Думную, Столовую, Престольную палаты и поговорим об обычаях и традициях прошлого. По желанию вы сможете поучаствовать в «приеме посла»: выбрать царя, боярина, толмача и устроить шуточный прием в Престольной палате.
Вернуться в прошлое
Легко и увлекательно вы познакомитесь с бытом и нравами монаршей семьи: я расскажу, как проходили пиры, кто проверял еду перед подачей царю и кому принадлежала единственная вилка за столом. Юные путешественники узнают, как жили, учились и о каких подарках мечтали царевичи и царевны. Вы увидите, как выглядела бочка, в которой мылись, и сравните современные и древние туалетные принадлежности. А в итоге — прочувствуете жизнь и ежедневные ритуалы монаршей семьи и по-новому посмотрите на исторические события далекой царской России.
Организационные детали
Входные билеты на мужскую часть дворца стоят 700 ₽/взрослый и 350 ₽/пенсионный. На билеты пришлю ссылку.
Детский билет (с 7 лет) стоит 350 ₽, при предъявлении социальной карты московского/подмосковного школьника (пропуск в школу) — билет бесплатный
Программа рассчитана на детей от 6 до 14 лет
Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 6-12 детей — 1700 ₽/реб., 13-24 детей — 1500 ₽/реб., от 25 детей (с группой будет 2 гида) — 1400 ₽/реб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
СТ.М. Каширская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 9792 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов с аккредитациями в ведущие музеи и парки Москвы. Большинство из нас имеют педагогическое или искусствоведческое образование.
Почему нам можно доверять? Наши экскурсии — это всегда живой читать дальшеуменьшить
диалог, а не скучный монолог. В каждой прогулке есть элементы квеста: сюжет, загадки, ребусы и разгадывание городских символов.
Кто будет рядом с вашим ребёнком?
Я, Елена, — педагог, прошла курсы музейной педагогики, знаю, как сделать музей нескучным для непосед.
Юлия — искусствовед, выпускница РГГУ, умеет говорить об искусстве просто и увлекательно.
Наталья — специалист по истории 17–18 веков, лучший гид по Дворцу Алексея Михайловича.
Виктория — знаток дворцовых переворотов и Древнего Египта, с ней дети погружаются в мир фараонов.
Полина — экскурсовод музея космонавтики и иллюстратор, создаёт авторские карты для маршрутов.
Карина — эксперт по православной культуре и сотрудник музея Победы, бережно и тактично общается с детьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
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3
–
2
–
1
–
Татьяна
Очень хорошо прошла экскурсия с детьми, детям было интересно, понятно и они с удовольствием решали ребус, отгадывали загадки. взрослые тоже узнали новое. Время пролетело незаметно. Хотим еще с вами куда то сходить. Нашим гидом была Виктория, рекомендую всем отправиться с ней в путешествие ….
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Е
Екатерина
Отличная интересная экскурсия! Спасибо!
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С
СеливановаТатьяна
Все очень понравилось-и мне и ребенку 11 лет. Очень доступно, доверительно и интересно. Ребенок был заинтересован все 2 часа. Спасибо, с удовольствием воспользуемся услугами данного экскурсовода-Елены.
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Э
Эльвира
замечательная экскурсия, огромное спасибо Наталье, ребенок остался в восторге, материал подавался в игровой форме, в полном диалоге, очень рекомендую пойти в компании Натальи
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Н
Наталья
Спасибо гиду Наталье! Отличный экскурсовод, всем все очень понравилось!
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Natalia
Одна из лучших экскурсий для детей. Место замечательное, мальчики 9 и 8 лет очень были увлечены и рассказом, и заданиями. Виктория так интересно рассказывала и спрашивала, что мы, взрослые, тоже читать дальшеуменьшить
не могли остановиться и подсказывали детям (за что сами себя ругали и останавливались) - в общем, было весело, соревновательно. Вместо 1,5 часов ходили 2,5 и не заметили, как все закончилось, хотелось еще!)) очень сильно рекомендуем!
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