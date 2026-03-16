2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю в путешествие по миру русских царей и вельмож! Вы окажетесь в сказочном дворце Алексея Михайловича Романова, пройдете по палатам, поучаствуете в «приеме посла», познакомитесь с бытом и нравами монаршей

семьи. Я расскажу о том, кому принадлежала единственная вилка за столом, как учили царевичей и царевен и почему гадали только в мыльнях. Прогулка пройдет в легкой, игривой форме и будет интересна как взрослым, так и юным путешественникам.

Описание экскурсии

Царский дворец в деталях

Погружение в XVII век начнется уже с крыльца: я расскажу, как можно было попасть на прием к особе царских кровей и кому обычно выпадала такая честь. Вы полюбуетесь затейливыми теремами, рассмотрите травяное письмо, которое украшало стены, пройдетесь по причудливым коврам и узнаете, кто их ткал. А после заглянем в Думную, Столовую, Престольную палаты и поговорим об обычаях и традициях прошлого. По желанию вы сможете поучаствовать в «приеме посла»: выбрать царя, боярина, толмача и устроить шуточный прием в Престольной палате.

Вернуться в прошлое

Легко и увлекательно вы познакомитесь с бытом и нравами монаршей семьи: я расскажу, как проходили пиры, кто проверял еду перед подачей царю и кому принадлежала единственная вилка за столом. Юные путешественники узнают, как жили, учились и о каких подарках мечтали царевичи и царевны. Вы увидите, как выглядела бочка, в которой мылись, и сравните современные и древние туалетные принадлежности. А в итоге — прочувствуете жизнь и ежедневные ритуалы монаршей семьи и по-новому посмотрите на исторические события далекой царской России.

Организационные детали