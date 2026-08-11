Царицыно - одно из самых красивых мест Москвы, известное живописным ландшафтом и старинной архитектурой. Экскурсия по Царицыно - это возможность узнать вековые загадки и драматическую историю усадьбы.
Прогулка по старинному парку
Прогулка по старинному парку
6 причин купить этот билет
- 🏰 Уникальная архитектура
- 🌳 Живописные парки
- 📜 Исторические факты
- 👑 Дворцовые ансамбли
- 🗝️ Загадки усадьбы
- 🏡 Элитные дачи
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Царицыно - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, парковые зоны радуют зеленью, а дни длинные и солнечные. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, здесь также приятно гулять, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, в оставшиеся месяцы, парк превращается в снежную сказку, но прогулки могут быть менее комфортными из-за холода и снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Большой дворец
- Средний дворец
- Малый дворец
- Фигурные ворота
- Храм иконы Божией Матери «Живоносный источник»
- Павильон Миловида
- Башня-руина
- Грот
- Русалкины ворота
Описание билета
Чарующее Царицыно
Мы прогуляемся по музею-заповеднику, и я расскажу о парковых павильонах и других сооружениях, которые его украшают. Кроме того, вы узнаете:
- Как усадьба связана с восточнославянскими племенами вятичей
- Почему в собственности бояр Стрешневых оказались столь ценные земельные угодья
- По какой причине молдавский князь Кантемир не смог насладиться жизнью в Царицыно
- За какие заслуги Екатерина II доверила Василию Баженову строительство загородной резиденции и как сложилась их последняя встреча
- Каким образом Матвей Казаков стал автором Большого дворца
Не обойдем стороной мы и более поздние эпохи. Вы узнаете, каково жить в коммунальных квартирах на территории исторической усадьбы. А также представите себя счастливыми обладателями дачи в элитном поселке «Новое Царицыно».
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в музей-заповедник
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1373 туристов
Приветствую всех, кто заинтересован Москвой! Какая же она для меня? Добрая, родная и загадочная. То принимающая, то отталкивающая. С уютными двориками, шумными улицами, красивой архитектурой и биографиями, пронизывающими до глубины души. С Москвой у меня всегда были и будут особые отношения. Я с радостью о них расскажу, раскрою для вас город по-новому и покажу, что история может быть увлекательной.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 106 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все прекрасно! Вернемся еще не раз!
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Большое спасибо Валентине за экскурсию. Очень понравилось,что гид предварительно нам скинула адреса кафе в Царицыно,где можно пообедать.
Экскурсия началась вовремя,маршрут был составлен комфортно. Валентина рассказала очень много интересной информации. Гид просто влюбила нас в это замечательное место!
Экскурсия началась вовремя,маршрут был составлен комфортно. Валентина рассказала очень много интересной информации. Гид просто влюбила нас в это замечательное место!
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Очень комфортная прогулка по интересному маршруту. Понравилась многослойная история места и глубокий экскурс в биографию Баженова.
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Очень люблю, когда экскурсию проводят люди увлечённые темой, и Валентина именно тот гид, который знает всё про усадьбу, про архитектора и про эпоху строительства! Увлеченный человек всегда рассказывает очень интересно! Но здесь ещё нужно отметить и прекрасную речь, и подготовку к экскурсии. В общем, восторг! Рекомендую! Она даже про уточек всё знает, не говоря уже об истории и архитектуре места!
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С
Валентина замечательный экскурсовод и искусствовед! Легко и познавательно провели время! Очень рекомендую!
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Очень понравилась экскурсия!
Валентина душевно и "человечно" рассказала нам историю Царицыно и его создателей.
Даже дочь -подростка зацепило повествование своим величием и грустью. И всё же, жизнеутверждающе))
Валентина душевно и "человечно" рассказала нам историю Царицыно и его создателей.
Даже дочь -подростка зацепило повествование своим величием и грустью. И всё же, жизнеутверждающе))
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