Царицыно - одно из самых красивых мест Москвы, известное живописным ландшафтом и старинной архитектурой. Экскурсия по Царицыно - это возможность узнать вековые загадки и драматическую историю усадьбы.Прогулка по старинному парку

откроет самые интересные места: павильон Миловида, Башню-руину, Грот и Русалкины ворота. Роскошные дворцы, мосты, ворота и скульптуры не оставят равнодушными. История усадьбы связана с восточнославянскими племенами вятичей, боярами Стрешневыми, молдавским князем Кантемиром и Екатериной II. Узнайте, как Василий Баженов и Матвей Казаков стали авторами архитектурных шедевров. Погрузитесь в атмосферу прошлых эпох и представьте себя обладателями дачи в элитном поселке «Новое Царицыно». Экскурсия подойдет взрослым и детям от 10 лет. Все объекты осматриваются снаружи

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Царицыно - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, парковые зоны радуют зеленью, а дни длинные и солнечные. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, здесь также приятно гулять, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, в оставшиеся месяцы, парк превращается в снежную сказку, но прогулки могут быть менее комфортными из-за холода и снега.

Сейчас август — это идеальное время.