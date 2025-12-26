Вас ждет прогулка по центральным улицам Москвы, на которой мы будем говорить о жизни «королей» города и искать сохранившихся свидетелей извозного дела.
Описание экскурсии
Эта экскурсия об одной из исчезнувших профессий — извозчиках! О том, кто мог стать извозчиком, как жили и какую роль они играли в жизни Москвы в прошлом. На центральных улицах современной Москвы мы будем искать следы извозного дела, слушать городские байки, читать новости из дореволюционных газет и искать всегда трезвого извозчика. А в конце экскурсии каждый сделает свои выводы, есть ли что-то общее у извозчиков и современной службы такси. Важная информация:
Экскурсия проходит на улице. Одевайтесь по погоде.
По субботам в 14.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом с Пегасами (Особняк купцов Марковых)
- Двор Московского музея современного искусства
- Памятник В.А. Гиляровскому
- Большой театр
- Театральная площадь
- Фонтан Витали (Петровский фонтан)
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход в Сад «Эрмитаж»
Завершение: Метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
