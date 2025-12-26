Эта экскурсия об одной из исчезнувших профессий — извозчиках! О том, кто мог стать извозчиком, как жили и какую роль они играли в жизни Москвы в прошлом. На центральных улицах современной Москвы мы будем искать следы извозного дела, слушать городские байки, читать новости из дореволюционных газет и искать всегда трезвого извозчика. А в конце экскурсии каждый сделает свои выводы, есть ли что-то общее у извозчиков и современной службы такси. Важная информация:

Экскурсия проходит на улице. Одевайтесь по погоде.