Старая Москва – экскурсии в Москве

Найдено 232 экскурсии в категории «Старая Москва» в Москве, цены от 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секреты Ивановской горки
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
48 отзывов
Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве
Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
9 июня в 12:30
16 июня в 12:30
750 за человека
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Популярное предложение
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата
Начало: метро Кропоткинская
Завтра в 11:00
9 июня в 14:00
от 6 400 за всё до 50 чел.
Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
33 отзыва
Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото
Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях
Начало: В районе метро Китай-город
9 июня в 12:00
10 июня в 09:00
76006 460 за всё до 4 чел.
Променад по классической Москве в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
52 отзыва
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550 за человека
Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
137 отзывов
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
61005 490 за всё до 4 чел.
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
275 отзывов
Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас
Начало: У памятника героям Плевны
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
134 отзыва
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
14 июня в 16:30
670 за человека
Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей
Начало: У м. Красные ворота
9 июня в 19:00
10 июня в 18:00
4 000 за всё до 4 чел.
Нескучная прогулка по московским переулкам: между Тверской и Петровкой
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
111 отзывов
Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки
Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого
Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 16:00
950 за человека
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
9 июня в 14:00
14 июня в 12:00
670 за человека
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
50 отзывов
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов
Начало: У метро Китай-город
Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00
Завтра в 16:00
9 июня в 15:00
1 300 за человека
Свидание со Старой Москвой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
214 отзывов
Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
9 июня в 12:30
10 июня в 12:30
от 2 500 за всё до 5 чел.
Огородная Слобода и Чистые пруды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Огородная Слобода и Чистые пруды
Истории, которые хранят старинные московские дома
Начало: В районе метро Красные Ворота
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 913 за всё до 6 чел.
Басманная слобода: история и архитектура
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
103 отзыва
Басманная слобода Москвы: путешествие сквозь века
Исследуйте историческое наследие Москвы, прогуливаясь по Басманной слободе с экспертом по архитектуре
Начало: У м. Красные ворота
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
59405 346 за всё до 10 чел.
Остоженка и Пречистенка: терапия красотой
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
14 июня в 17:30
15 июня в 19:00
64505 805 за всё до 5 чел.
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Переулки Тверской: путешествие по скрытым сокровищам Москвы
Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории
Начало: Около метро Пушкинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Ивановской горке и Хитровке с историями и… настойками
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
22 отзыва
Историческая прогулка с дегустацией настоек по Ивановской горке и Хитровке
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, открывая секреты её улиц и наслаждаясь традиционными настойками
Начало: В районе метро Китай-город
9 июня в 15:00
11 июня в 15:00
96328 669 за всё до 5 чел.
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
20 отзывов
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро «Охотный ряд»
Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00
Завтра в 11:00
11 июня в 13:30
850 за человека
Москва непарадная, приветливая, милая
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
321 отзыв
Москва непарадная: путешествие по историческим уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы
Начало: У метро Китай-город, выход номер 9
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
от 2 500 за всё до 5 чел.
Подлинные древности Китай-города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
46 отзывов
Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: У метро Площадь революции
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
700 за человека
У стен Московского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом
Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля
Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000 за всё до 5 чел.
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990 за всё до 5 чел.
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
90 отзывов
Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида
Начало: У метро Китай-город
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 76006 840 за всё до 5 чел.
ГУМ - от рядов до пассажа: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
39 отзывов
ГУМ - от рядов до пассажа: погружение в историю в мини-группе
Познайте историю ГУМа на Красной площади, от деревянных лавок до великолепного пассажа, в увлекательной экскурсии для мини-групп
Начало: На Никольской улице
9 июня в 17:00
13 июня в 19:00
890 за человека
Мясницкая: легенды и были
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
43 отзыва
Мясницкая: легенды и были
Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами
Начало: М. Красные ворота вых. 1
14 июня в 12:00
21 июня в 12:00
750 за человека
Мясницкая и переулки: прогулка по 4 эпохам Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
Мясницкая и ее переулки: живая история Москвы в одной прогулке
Погрузитесь в атмосферу Москвы прошлых веков, исследуя Мясницкую улицу и ее переулки. Откройте для себя удивительные истории и архитектурные шедевры
Начало: У станции метро «Лубянка»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Семь чудесных домов Чистопрудного
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Семь чудесных домов Чистопрудного бульвара: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Москвы, исследуя архитектурные шедевры и уникальные особняки Чистопрудного бульвара
Начало: В районе станции метро «Сретенский бульвар»
9 июня в 17:00
18 июня в 10:00
7 000 за всё до 10 чел.
Тайной тропой - в Китай-город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
80 отзывов
Тайной тропой - в Китай-город
Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему
Начало: у отеля Метрополь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 670 за всё до 10 чел.
Красная площадь и средневековый Китай-город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000 за всё до 20 чел.
Фасады и лица московского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Фасады и лица московского модерна
Знакомство с уникальным архитектурным стилем на прогулке по Старой Конюшенной
Начало: М. Кропоткинская, выход к Гоголевскому бульвару
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 15 чел.
Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы
Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района
Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы»
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
5 500 за всё до 8 чел.
Тайны Китай-города
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
28 отзывов
Познавательная экскурсия Тайны Китай-города
Исследуйте загадки Китай-города на экскурсии, где история Москвы оживает в увлекательных рассказах и детских заданиях
Начало: Метро Китай - грод
13 июня в 16:30
14 июня в 11:00
62005 580 за всё до 10 чел.
Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
22 отзыва
Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье
Интерактивная семейная экскурсия по заповедному уголку Москвы
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
7 800 за всё до 10 чел.
Дворы, парадные и доходные дома Москвы
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Тайны доходных домов Москвы: парадные, дворы и архитектура
Исследуйте уникальные доходные дома Москвы, их парадные и дворы, насладитесь архитектурным великолепием и историческими рассказами
Начало: Возле станции метро «Китай-город»
9 июня в 17:00
10 июня в 08:00
60004 800 за всё до 6 чел.
Петровка - душа Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Петровка - душа Москвы: путешествие по историческому центру
Познакомьтесь с уникальным районом Москвы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Петровка ждет вас, чтобы открыть свои сокровища
Начало: В райне м. Охотный Ряд
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Серебряный век в переулках Арбата
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
51 отзыв
Серебряный век в переулках Арбата: индивидуальная экскурсия по Москве
Погрузитесь в атмосферу Серебряного века, прогуливаясь по арбатским переулкам. Узнайте о жизни и творчестве великих поэтов и писателей, посетив их любимые места
Начало: На Арбате
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 4 400 за всё до 6 чел.
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
Французское шато, английская готика, спрятанная башня, деревянная усадьба и другие сюрпризы Москвы
Начало: У метро Красные ворота
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
6 000 за всё до 7 чел.
Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1.5 часа
24 отзыва
Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
Исследовать тихий уголок Москвы, где царит атмосфера 19 века, и узнать больше о старинной должности
Начало: В районе метро Площадь Ильича
11 июня в 15:00
14 июня в 17:30
940 за человека
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
23 отзыва
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
Научиться определять разные стили зодчества на прогулке по историческому району города
Начало: У ст. метро «Третьяковская»
Завтра в 12:00
16 июня в 15:00
800 за человека
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
Рассмотреть старую улицу Москвы и узнать обо всём, что здесь происходило
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000 за всё до 6 чел.
Приятно познакомиться, Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Приятно познакомиться, Москва
Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 6 чел.
Красная площадь за час
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
52 отзыва
Красная площадь за час
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
16 июня в 09:00
22 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
В лабиринте Чистопрудных переулков
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
В лабиринте Чистопрудных переулков
Разобраться в архитектурных стилях и уловить старомосковский дух района
Начало: В районе метро Чистые пруды
5 июля в 10:30
6 июля в 11:30
46504 418 за всё до 10 чел.
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
16 отзывов
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы
Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1
Расписание: в четверг в 11:00, в пятницу в 11:00 и 14:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
13 июня в 11:00
850 за человека
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
Через переписки из прошлого узнать об истории одной улицы и её жителей - на авторской экскурсии
Начало: в районе метро «Красные ворота»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    7 июня 2024
    Москва непарадная, приветливая, милая
    Отличная экскурсия! Очень приятный гид, отвечает на все вопросы. Получили заряд эмоций и новых впечатлений!
  • А
    Алина
    6 июня 2024
    Басманная слобода: история и архитектура
    Павел, огромное спасибо Вам за проведенную экскурсию! Нам очень понравилось, Вы прекрасный рассказчик, очень глубоко погружены в историю, причем не только
    читать дальше

    в факты, но и легенды, которые добавляют красок! Сразу чувствуется насколько вы любите то, что делаете! Процветания Вашему прекрасному делу и вдохновения на новые экскурсии, которые мы с радостью посетим 🤗

    Павел, огромное спасибо Вам за проведенную экскурсию!Павел, огромное спасибо Вам за проведенную экскурсию!Павел, огромное спасибо Вам за проведенную экскурсию!Павел, огромное спасибо Вам за проведенную экскурсию!
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Нескучная прогулка по московским переулкам: между Тверской и Петровкой
    Нам очень понравилась экскурсия, прошла неделя, а мы все вспоминаем! Очень познавательно и интересно, хорошо продуман маршрут, задействован каждый дом,
    читать дальше

    двор, поворот и даже люк)))) на одном дыхании!!! Поситили 4 экскурсии (от трипсрера только эта), и понравилась она больше всего, экскурсовод Елена - очень приятная, душу вкладывает, рассказывает интересно, захватывающи. Вернувшись домой, всем советую. Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Лабиринт улиц и переулков Китай-города
    Супер, нет слов описать осведомленность экскурсовода, интересную подачу материала и харизматичность!
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Остоженка и Пречистенка: терапия красотой
    Огромное спасибо, название экскурсии 100% оправдано
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
    Супер экскурсия!!! Очень познавательно. Гиду Ольге огромная благодарность за интересные факты из истории, лёгкий и удобный маршрут, отличное настроение, яркие впечатления. Нашей семье очень понравилось. Спасибо!!!
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Мистическая Москва: необычное в обычном
    Добрый день, вчера ходили с друзьями на экскурсию Мистическая Москва. Экскурсовод Никита очень приятный молодой человек, видно, что горит своим
    читать дальше

    делом. Рассказывает в красках и эмоциях. Подача материала интересная, интригует, задает вопросы на засыпку:) Все понравилось и даже дождь с грозой нам не помешал, а добавил свою изюминку, в момент обсуждения приведений, гроза прям была кстати. Спасибо большое Никите, приятно, что молодые люди любят историю и свой город!!!

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
    Во-первых, спасибо что напомнили, я очень хотела оставить отзыв об этой экскурсии, никак не могла собраться). Ну и о нашей
    читать дальше

    прогулке в сопровождении Веры: это реально было похоже на прогулку, так органично, с учетом возможностей любого экскурсанта, при этом информативно, без лишней воды, с ответами на любой вопрос, хотя группа подобралась эрудированная)). Мы входили в закрытые дворы, видели популярные кино-площадки, слушали истории об известных и не очень жильцах этого района, тусовочных местах с секретом, и любовались необычными панорамными видами. Как и было обещано, получила невероятное удовольствие, и, действительно, вряд ли сама оказалась бы в этих чудесных переулках и двориках как в южном городе. Вере-огромное спасибо за талант рассказчика, недюжинные знания, лёгкость общения, уместный юмор и дополнительное время подаренное нам)), с удовольствием отправлюсь с ней на новую экскурсию, которая скоро появится! Всем рекомендую!

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Москва Гиляровского
    Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
    читать дальше

    где жил Чехов и многие другие Забавные и занимательные истории о Гиляровском, о Москве и её жителях конца 19 века. Всем рекомендую, интересно и познавательно 🔥

  • З
    Зумруд
    5 июня 2024
    От Красной площади до Китай-города - рукой подать
    Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Старая Москва»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Секреты Ивановской горки
  2. По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
  3. Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
  4. Променад по классической Москве в мини-группе
  5. Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Старая Москва" можно забронировать 232 экскурсии от 500 до 15 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5416 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 232 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Старая Москва», 5416 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам