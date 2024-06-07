🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 48 отзывов Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы Начало: В районе м. Китай-город 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 91 отзыв Популярное предложение По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата Начало: метро Кропоткинская от 6 400 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 33 отзыва Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях Начало: В районе метро Китай-город 7600 6 460 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 52 отзыва Променад по классической Москве: групповая экскурсия Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы Начало: В районе Красной площади Расписание: ежедневно в 14:00 1 550 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 137 отзывов Секретная Москва: Китай-город с фотографом Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях Начало: Метро Китай-город 6100 5 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 275 отзывов Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас Начало: У памятника героям Плевны 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 134 отзыва Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки Начало: В районе м. Китай-город Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 27 отзывов Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей Начало: У м. Красные ворота 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 111 отзывов Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 252 отзыва Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии Начало: У метро «Китай город» 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 50 отзывов Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов Начало: У метро Китай-город Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 214 отзывов Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий Начало: У метро Третьяковская от 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Огородная Слобода и Чистые пруды Истории, которые хранят старинные московские дома Начало: В районе метро Красные Ворота 5 913 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 103 отзыва Басманная слобода Москвы: путешествие сквозь века Исследуйте историческое наследие Москвы, прогуливаясь по Басманной слободе с экспертом по архитектуре Начало: У м. Красные ворота 5940 5 346 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В районе метро «Кропоткинская» 6450 5 805 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Переулки Тверской: путешествие по скрытым сокровищам Москвы Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории Начало: Около метро Пушкинская 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 22 отзыва Историческая прогулка с дегустацией настоек по Ивановской горке и Хитровке Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, открывая секреты её улиц и наслаждаясь традиционными настойками Начало: В районе метро Китай-город 9632 8 669 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 20 отзывов От Красной площади до Китай-города - рукой подать Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы Начало: У метро «Охотный ряд» Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 321 отзыв Москва непарадная: путешествие по историческим уголкам города Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы Начало: У метро Китай-город, выход номер 9 от 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 46 отзывов Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории Начало: У метро Площадь революции 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 41 отзыв Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 53 отзыва По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки Начало: На Красной площади 4 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2 часа 90 отзывов Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида Начало: У метро Китай-город от 7600 6 840 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 39 отзывов ГУМ - от рядов до пассажа: погружение в историю в мини-группе Познайте историю ГУМа на Красной площади, от деревянных лавок до великолепного пассажа, в увлекательной экскурсии для мини-групп Начало: На Никольской улице 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 43 отзыва Мясницкая: легенды и были Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами Начало: М. Красные ворота вых. 1 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 97 отзывов Мясницкая и ее переулки: живая история Москвы в одной прогулке Погрузитесь в атмосферу Москвы прошлых веков, исследуя Мясницкую улицу и ее переулки. Откройте для себя удивительные истории и архитектурные шедевры Начало: У станции метро «Лубянка» 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Семь чудесных домов Чистопрудного бульвара: путешествие в историю Погрузитесь в историю Москвы, исследуя архитектурные шедевры и уникальные особняки Чистопрудного бульвара Начало: В районе станции метро «Сретенский бульвар» 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 80 отзывов Тайной тропой - в Китай-город Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему Начало: у отеля Метрополь 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом Начало: Рядом с метро Охотный ряд 10 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Фасады и лица московского модерна Знакомство с уникальным архитектурным стилем на прогулке по Старой Конюшенной Начало: М. Кропоткинская, выход к Гоголевскому бульвару 6 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы» 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 28 отзывов Познавательная экскурсия Тайны Китай-города Исследуйте загадки Китай-города на экскурсии, где история Москвы оживает в увлекательных рассказах и детских заданиях Начало: Метро Китай - грод 6200 5 580 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 22 отзыва Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье Интерактивная семейная экскурсия по заповедному уголку Москвы 7 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Тайны доходных домов Москвы: парадные, дворы и архитектура Исследуйте уникальные доходные дома Москвы, их парадные и дворы, насладитесь архитектурным великолепием и историческими рассказами Начало: Возле станции метро «Китай-город» 6000 4 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 49 отзывов Петровка - душа Москвы: путешествие по историческому центру Познакомьтесь с уникальным районом Москвы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Петровка ждет вас, чтобы открыть свои сокровища Начало: В райне м. Охотный Ряд 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 51 отзыв Серебряный век в переулках Арбата: индивидуальная экскурсия по Москве Погрузитесь в атмосферу Серебряного века, прогуливаясь по арбатским переулкам. Узнайте о жизни и творчестве великих поэтов и писателей, посетив их любимые места Начало: На Арбате от 4 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Что кроется в переулках Мясницкой улицы? Французское шато, английская готика, спрятанная башня, деревянная усадьба и другие сюрпризы Москвы Начало: У метро Красные ворота 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 🐴 Конные прогулки Мини-группа 1.5 часа 24 отзыва Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе Исследовать тихий уголок Москвы, где царит атмосфера 19 века, и узнать больше о старинной должности Начало: В районе метро Площадь Ильича 940 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 23 отзыва Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников» Научиться определять разные стили зодчества на прогулке по историческому району города Начало: У ст. метро «Третьяковская» 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Никольская улица в деталях: первая и великолепная Рассмотреть старую улицу Москвы и узнать обо всём, что здесь происходило Начало: В районе метро «Охотный ряд» от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 48 отзывов Приятно познакомиться, Москва Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 52 отзыва Красная площадь за час Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы от 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 31 отзыв В лабиринте Чистопрудных переулков Разобраться в архитектурных стилях и уловить старомосковский дух района Начало: В районе метро Чистые пруды 4650 4 418 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 16 отзывов Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы" Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1 Расписание: в четверг в 11:00, в пятницу в 11:00 и 14:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30 850 ₽ за человека