Эта экскурсия приглашает вас на прогулку по Ваганьковскому кладбищу и Армянскому некрополю — местам, где сохранилась живая память о поэтах, актёрах, музыкантах и выдающихся личностях России.
Вы услышите истории о судьбах людей, чьи имена знакомы каждому, увидите надгробия, ставшие произведениями искусства, и прикоснётесь к легендам, которые веками передаются из уст в уста.
Вы услышите истории о судьбах людей, чьи имена знакомы каждому, увидите надгробия, ставшие произведениями искусства, и прикоснётесь к легендам, которые веками передаются из уст в уста.
Описание экскурсии
Прогулка среди вечных голосовВаганьковское кладбище — это знаменитый некрополь, где покоятся выдающиеся личности, а мраморные надгробия рассказывают истории о любви, славе, трагедиях и забвении. Под сенью вековых деревьев вы услышите легенды и прикоснётесь к памяти тех, чьи имена навсегда остались в истории. Истории великих и трагичных У могилы Сергея Есенина вы узнаете о спорах и мифах, связанных с его смертью. У памятника Владимиру Высоцкому ощутите атмосферу его песен, словно слыша звон гитары. Увидите изящество работы скульпторов на надгробии Андрея Миронова и остановитесь у могилы Владислава Листьева, чья смерть потрясла всю страну. Легенды и тайны кладбища Гид расскажет, почему Марине Влади не понравился памятник Высоцкому, какое отношение к этому месту имеет Екатерина II, кто застрелился на могиле Есенина и почему Сонька Золотая ручка изображена под пальмой. Вы узнаете, от чего страдала Джуна и почему Матронушка Московская приходила к определённым могилам. Маршрут экскурсии Маршрут составлен так, чтобы вы увидели наибольшее количество захоронений, включая могилы Владимира Даля, Фёдора Шехтеля, Александра Абдулова и Леонида Филатова. Завершится прогулка посещением Армянского кладбища, где вы увидите могилы Майи Таривердиева и Надежды Румянцевой. Важная информация:
- Женщинам для посещения храма необходимо взять платок.
- Экскурсия проводится в пешем формате, рекомендуется удобная обувь.
- На территории действует особый режим тишины и уважительного поведения.
По средам и воскресеньям в 12.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ваганьковское кладбище
- Армянское кладбище
- Могила Сергея Есенина
- Памятник Владимиру Высоцкому
- Могила Андрея Миронова
- Могила Владислава Листьева
- Надгробие Соньки Золотой ручки
- Храм Воскресения Словущего
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица 1905 года, выход нр. 3
Завершение: Ваганьковское кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и воскресеньям в 12.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Женщинам для посещения храма необходимо взять платок
- Экскурсия проводится в пешем формате, рекомендуется удобная обувь
- На территории действует особый режим тишины и уважительного поведения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
12 ноя 2025
Все понравилось
Д
Дарья
5 ноя 2025
Экскурсия прошла замечательно, несмотря на дождь. Спасибо огромное экскурсоводу - Игорю Васильевичу Огурцову, очень много показал и рассказал) Данная экскурсия будет интересна как взрослому поколению, так и молодежи! Однозначно рекомендуем)
Г
Гурова
4 ноя 2025
Хочу поблагодарить за проведённую экскурсию Огурцова Игоря Васильевича. Игорь Васильевич увлек нас ещё на этапе сбора группы словесной игрой "вопрос-отвтет". Экскурсия прошла на одном дыхании с включением познавательных фактов о
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
23 ноя в 11:00
29 ноя в 11:00
1800 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
В трендеВечные голоса Ваганьковского
Увидеть могилы великих людей и послушать захватывающие истории
Начало: У метро «Улица 1905 года»
23 ноя в 12:00
30 ноя в 12:00
1100 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшие люди страны: Ваганьковское кладбище в мини-группе
Начало: Станция метро «Улица 1905 года», выход 3
Расписание: пн
23 ноя в 11:00
29 ноя в 11:00
1800 ₽ за человека