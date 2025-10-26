Мои заказы

Кумиры, герои и святые старинного Ваганьковского кладбища в Москве

Услышать истории большой любви, криминальные сюжеты и таинственные предания
Пройдём мимо памятников любимым артистам и спортивным звёздам, постоим перед захоронениями богатых промышленников и меценатов. Вы узнаете о разрушениях могил воинствующими революционными атеистами.

Я расскажу противоречивые, романтичные и драматичные истории о людях, жизнь которых остаётся загадкой. И о тех, кто стал жизненным ориентиром для своего поколения.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Знаменитый и престижный некрополь Москвы

Ваганьково хранит память о страшной чуме 18 века, трагических событиях на Ходынке, жертвах Отечественной войны 1812 года. Кладбище дало последний приют святым старцам и криминальным авторитетам. Мы побродим по извилистым аллеям и поговорим о самых разных людях, которые нашли здесь покой.

Почтить память кумиров

Ваганьково — весьма специфическое кладбище, где не так просто ориентироваться самостоятельно: здесь множество аллей, оград, тупиковых дорожек. Мы проведём вас по оптимальному маршруту, и вы побываете у могил Владимира Высоцкого, Сергея Есенина, Андрея Миронова, Армена Джигарханяна, Александра Абдулова, Игоря Талькова, Булата Окуджавы, Льва Яшина.

Мы расскажем:

  • Какими нехорошими словами приветствовали за границей главного тренера нашей страны
  • Кто заплатил жизнью своих детей за убитых на дуэли противников
  • Какие призраки и неупокоенные души, говорят, блуждают по здешним аллеям. И что они ищут
  • О таинственных преступлениях, связанных с похороненными на Ваганькове знаменитостями

Организационные детали

Важно: вход на кладбище бесплатный, по предварительной заявке. Администрация кладбища требует оформить заявку за 4 дня (не раньше и не позже), поэтому вам необходимо заказывать экскурсию на Трипстере не позднее, чем за 5 дней.

Денис
Денис — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 496 туристов
Я профессиональный гид с международным опытом, работаю в экскурсионном бюро некрополей Москвы. Я проведу вас по самым известным кладбищам и покажу, что такая прогулка может быть необычайно интересной, ведь это
живой повод вспомнить о героях и гениях, о ярких судьбах знаменитых соотечественников, о славных и трагических событиях в истории Родины. Это никого не оставит равнодушным. Совместно отправимся в прошлое нашей страны. Каждая экскурсия будет наполнена волнующими встречами с прошлым, с величественными, трагическими и порой таинственными историями.

Основано на последних 30 из 34 отзывов
О
Ольга
26 окт 2025
Давно хотелось посетить Ваганьковское кладбище. Но и историю кладбища тоже интересно послушать. Нашли Дениса по отзывам,что интересный разказчик,с юмором,а это важно. Чтобы было не нудно,а весело и интересно. Ожидания совпали с реальностью. Обязательно буду рекомендовать друзьям и знакомым.
Мария
Мария
18 окт 2025
Экскурсия вызвала интерес, время пробежало быстро. Вовлеченность и погружение в тему экскурсовода вызывает уважение. Мы были на экскурсии с двумя детьми подростками, детям понравилось… но я все таки сказала бы, что это для взрослых))
Н
Наталья
9 окт 2025
Очень рекомендуем прогулку по Ваганьковскому Некрополю с Денисом. Интересный рассказ захватил нас, и 2,5 часа пролетели незаметно! Планируем также прогулку по Новодевичьему с этим экскурсоводом. Спасибо еще раз!
М
Марина
28 сен 2025
Мы пошли с коллегами на данную экскурсию, было очень интересно, два часа просто пролетели на одном дыхании, хотя погода подкачала и шел дождь. Денис рассказывал малоизвестные факты, дополнительно показывал фото на планшете, что тоже огромный плюс. Отличное провели время, посмеялись, попугались, обязательно сходим с Денисом на Новодевичье.
Ирина
Ирина
13 сен 2025
Спасибо Денису. 2,5 часа пролетели незаметно. Все было очень интересно. Прекрасное чувство юмора у гида. Интересные истории из жизни наших кумиров и не только. Очень рекомендую.
М
Марина
12 сен 2025
Все огонь😎
E
EKATERINA
8 сен 2025
Денис-прекрасный рассказчик! Абсолютно увлекательные 2 часа по Ваганьковскому кладбищу.
Денис-прекрасный рассказчик! Абсолютно увлекательные 2 часа по Ваганьковскому кладбищу.
Н
Наталья
7 сен 2025
Интересно слушать Дениса, много знает, преподносит с юмором, показывает на планшете то, что можно визуализировать. 2 часа пролетели незаметно. Большое спасибо трипстер за прекрасную команду, всюду пользуюсь вашей компанией. Успеха и процветания
Д
Дарья
17 авг 2025
Денис рассказывает очень интересно, с потрясающим чувством юмором и харизмой. Мы с мужем узнали много интересных фактов, историй, увидели старые захоронения, могилы известных личностей и кумиров.
Программа составлена увлекательно, два часа пролетели незаметно)
Теперь планируем сходить на другие экскурсии:)
Катерина
Катерина
28 июл 2025
Пишу отзыв по горячим следам. Сегодня с дочкой (11 лет) два часа гуляли по кладбищу в компании интересного рассказчика, Дениса. Решилась на экскурсию из любопытства, очень уж хотелось посмотреть захоронение знаменитых людей. Какие-то могилы удивили, какие-то огорчили, но в целом было очень интересно,познавательно и увлекательно. Спасибо огромное,однозначно рекомендую!
Пишу отзыв по горячим следам. Сегодня с дочкой (11 лет) два часа гуляли по кладбищу в
У
Ульяна
27 июл 2025
Спасибо Денису за экскурсию по Ваганьковскому кладбищу! Было очень интересно узнать столько нового о знаменитых людях и истории Москвы. Всё рассказывал понятно и с юмором, отвечал на вопросы и делал
атмосферу уютной, несмотря на необычное место. Ушли с экскурсии с хорошим настроением, даже 15 летний подросток сказал «я бы слушал и дальше его» Рекомендуем всем, кто хочет узнать что-то необычное о некрополе))

М
Марк
25 июл 2025
Денис увлекательный рассказчик, с классным чувством юмора. Маршрут очень интересный, конечно мы не обошли все кладбище, но увиденное и услышанное более, чем превзошло ожидания. Денис не утомил длинными маршрутами и не перегружал цифрами подаваемую информацию. Спасибо большое за интересно проведенное время.
Однозначно рекомендую Дениса, как опытного экскурсовода.
Юлия
Юлия
11 июл 2025
Пиекрасная экскурсия! Денис невероятный рассказчик: эрудиция, энергия, юмор. Мы не только прошли по запланированному маршруту, но и посетили несколько захоронений по нашей просьбе.
Несмотря на жуткую жару, 2 часа прошли незаметно.
Под большим впечатлением, буду рекомендовать друзьям.
К
Ксения
22 июн 2025
Экскурсия по Ваганьковскому кладбищу с Денисом — настоящее откровение. Его талант восхищает с первой минуты: словно он сам живет этой историей, делится ею так искренне и трогательно, что в каждой
душе пробуждается что-то теплое и особенное. Его харизма и умение превращать слово в маленькое произведение искусства делают прогулку по этому удивительному месту искренней и незабываемой. Мои родители вернулись домой с ощущением, что они побывали не просто на экскурсии, а на путешествии в сердце русской истории и культуры. Спасибо за такую потрясающую встречу с настоящим мастером слова и рассказчиком с большим сердцем!

П
Павел
18 июн 2025
Экскурсия очень понравилась. Денис – интересный рассказчик. Сразу видно, что он любит свою работу. Всё прошло в непринуждённой обстановке в форме диалога. Денис контактный, с чувством юмора, без пафоса. Очень рекомендую его, как экскурсовода. Обязательно вернёмся и продолжим изучать мемориальные захоронения вместе с Денисом! Другие варианты даже не рассматриваем.
Спасибо за интересную информацию и дружественную обстановку!

