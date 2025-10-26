Давно хотелось посетить Ваганьковское кладбище. Но и историю кладбища тоже интересно послушать. Нашли Дениса по отзывам,что интересный разказчик,с юмором,а это важно. Чтобы было не нудно,а весело и интересно. Ожидания совпали с реальностью. Обязательно буду рекомендовать друзьям и знакомым.
Экскурсия вызвала интерес, время пробежало быстро. Вовлеченность и погружение в тему экскурсовода вызывает уважение. Мы были на экскурсии с двумя детьми подростками, детям понравилось… но я все таки сказала бы, что это для взрослых))
Очень рекомендуем прогулку по Ваганьковскому Некрополю с Денисом. Интересный рассказ захватил нас, и 2,5 часа пролетели незаметно! Планируем также прогулку по Новодевичьему с этим экскурсоводом. Спасибо еще раз!
Мы пошли с коллегами на данную экскурсию, было очень интересно, два часа просто пролетели на одном дыхании, хотя погода подкачала и шел дождь. Денис рассказывал малоизвестные факты, дополнительно показывал фото на планшете, что тоже огромный плюс. Отличное провели время, посмеялись, попугались, обязательно сходим с Денисом на Новодевичье.
Спасибо Денису. 2,5 часа пролетели незаметно. Все было очень интересно. Прекрасное чувство юмора у гида. Интересные истории из жизни наших кумиров и не только. Очень рекомендую.
Денис-прекрасный рассказчик! Абсолютно увлекательные 2 часа по Ваганьковскому кладбищу.
Интересно слушать Дениса, много знает, преподносит с юмором, показывает на планшете то, что можно визуализировать. 2 часа пролетели незаметно. Большое спасибо трипстер за прекрасную команду, всюду пользуюсь вашей компанией. Успеха и процветания
Денис рассказывает очень интересно, с потрясающим чувством юмором и харизмой. Мы с мужем узнали много интересных фактов, историй, увидели старые захоронения, могилы известных личностей и кумиров.
Программа составлена увлекательно, два часа пролетели незаметно)
Теперь планируем сходить на другие экскурсии:)
Пишу отзыв по горячим следам. Сегодня с дочкой (11 лет) два часа гуляли по кладбищу в компании интересного рассказчика, Дениса. Решилась на экскурсию из любопытства, очень уж хотелось посмотреть захоронение знаменитых людей. Какие-то могилы удивили, какие-то огорчили, но в целом было очень интересно,познавательно и увлекательно. Спасибо огромное,однозначно рекомендую!
Спасибо Денису за экскурсию по Ваганьковскому кладбищу! Было очень интересно узнать столько нового о знаменитых людях и истории Москвы. Всё рассказывал понятно и с юмором, отвечал на вопросы и делал
атмосферу уютной, несмотря на необычное место. Ушли с экскурсии с хорошим настроением, даже 15 летний подросток сказал «я бы слушал и дальше его» Рекомендуем всем, кто хочет узнать что-то необычное о некрополе))
Денис увлекательный рассказчик, с классным чувством юмора. Маршрут очень интересный, конечно мы не обошли все кладбище, но увиденное и услышанное более, чем превзошло ожидания. Денис не утомил длинными маршрутами и не перегружал цифрами подаваемую информацию. Спасибо большое за интересно проведенное время.
Однозначно рекомендую Дениса, как опытного экскурсовода.
Пиекрасная экскурсия! Денис невероятный рассказчик: эрудиция, энергия, юмор. Мы не только прошли по запланированному маршруту, но и посетили несколько захоронений по нашей просьбе.
Несмотря на жуткую жару, 2 часа прошли незаметно.
Под большим впечатлением, буду рекомендовать друзьям.
Экскурсия по Ваганьковскому кладбищу с Денисом — настоящее откровение. Его талант восхищает с первой минуты: словно он сам живет этой историей, делится ею так искренне и трогательно, что в каждой
душе пробуждается что-то теплое и особенное. Его харизма и умение превращать слово в маленькое произведение искусства делают прогулку по этому удивительному месту искренней и незабываемой. Мои родители вернулись домой с ощущением, что они побывали не просто на экскурсии, а на путешествии в сердце русской истории и культуры. Спасибо за такую потрясающую встречу с настоящим мастером слова и рассказчиком с большим сердцем!
Экскурсия очень понравилась. Денис – интересный рассказчик. Сразу видно, что он любит свою работу. Всё прошло в непринуждённой обстановке в форме диалога. Денис контактный, с чувством юмора, без пафоса. Очень рекомендую его, как экскурсовода. Обязательно вернёмся и продолжим изучать мемориальные захоронения вместе с Денисом! Другие варианты даже не рассматриваем.
Спасибо за интересную информацию и дружественную обстановку!