Пройдём мимо памятников любимым артистам и спортивным звёздам, постоим перед захоронениями богатых промышленников и меценатов. Вы узнаете о разрушениях могил воинствующими революционными атеистами. Я расскажу противоречивые, романтичные и драматичные истории о людях, жизнь которых остаётся загадкой. И о тех, кто стал жизненным ориентиром для своего поколения.

от 7000 ₽ за 1–3 человек или 1800 ₽ за человека, если вас больше

Знаменитый и престижный некрополь Москвы

Ваганьково хранит память о страшной чуме 18 века, трагических событиях на Ходынке, жертвах Отечественной войны 1812 года. Кладбище дало последний приют святым старцам и криминальным авторитетам. Мы побродим по извилистым аллеям и поговорим о самых разных людях, которые нашли здесь покой.

Почтить память кумиров

Ваганьково — весьма специфическое кладбище, где не так просто ориентироваться самостоятельно: здесь множество аллей, оград, тупиковых дорожек. Мы проведём вас по оптимальному маршруту, и вы побываете у могил Владимира Высоцкого, Сергея Есенина, Андрея Миронова, Армена Джигарханяна, Александра Абдулова, Игоря Талькова, Булата Окуджавы, Льва Яшина.

Мы расскажем:

Какими нехорошими словами приветствовали за границей главного тренера нашей страны

Кто заплатил жизнью своих детей за убитых на дуэли противников

Какие призраки и неупокоенные души, говорят, блуждают по здешним аллеям. И что они ищут

О таинственных преступлениях, связанных с похороненными на Ваганькове знаменитостями

Важно: вход на кладбище бесплатный, по предварительной заявке. Администрация кладбища требует оформить заявку за 4 дня (не раньше и не позже), поэтому вам необходимо заказывать экскурсию на Трипстере не позднее, чем за 5 дней.